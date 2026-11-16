쿠팡, 공정위 조사 자료 제출 명령 정지 가처분 일부 인용

서울고법 행정3부, 쿠팡의 공정위 조사 명령 정지 신청 일부 인용. 시스템 접근 의견 제출 명령은 정지되나, 봉인 USB 자료 제출 명령은 유효.

서울고등법원 행정3부(재판장 윤강렬)가 이커머스 기업 쿠팡의 공정거래위원회( 공정위) 조사 자료 제출 명령에 대한 정지 신청 중 일부만을 인용했다. 16일 법조계와 공정위 에 따르면, 서울고법 행정3부는 최근 쿠팡이 제기한 가처분 신청에서 공정위 가 내린 조사 자료 제출 처분 중 일부 효력을 정지시키는 결정을 내렸다. 이번 조치는 쿠팡이 9월 1일 공정위 의 현장 조사 및 자료 제출 명령에 불복하며 법원에 신청한 정지 처분에 대한 첫 번째 주요 판결이다.

시스템 접근 의견 제출 명령 정지

법원은 쿠팡이 제출한 의견서에서, 조사 대상 자료를 확인하기 위해 필요한 시스템 접근 권한 부여 여부를 공정위에 의견을 제출하라는 명령의 효력을 정지시켰다. 재판부는 시스템 접근 허용 여부를 묻는 의견 제출이 엄밀한 의미의 조사업료로 보기 어렵다고 판단한 것으로 알려졌다. 따라서 쿠팡은 해당 시스템 접근과 관련된 의견 제출 의무로부터 일시적으로 자유로워지게 되었다.

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이에 따라 쿠팡은 공정위의 요청에 따라 시스템 접근을 허용할지에 대한 의견을 공정위에 제출할 의무가 일시적으로 유보되었다. 이는 쿠팡이 내부 시스템의 보안 문제와 사생활 침해 우려 등을 이유로 접근 권한 부여에 강력히 저항해 온 배경을 고려한 조치로 해석된다. 법원은 시스템 접근이 조사의 핵심 수단이라기보다 절차적 단계에 불과하다고 보는 시각을 반영한 것이다.

봉인 USB 제출 명령은 유효 유지

반면, 공정위가 쿠팡에게 제출을 요구한 봉인된 USB 플래시 메모리 장치의 자료 제출 명령에 대한 정지 신청은 기각되었다. 법원은 시스템 접근 의견 제출 명령과 달리, 봉인된 USB 자료의 제출 명령은 유효하게 유지될 것이라고 판결했다. 이는 조사업료로서 USB 자료의 제출이 필수적이라고 법원이 판단했기 때문이다. 쿠팡은 이 명령에 불복할 경우 추가 법적 조치를 취할 가능성이 높다.

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공정위에 따르면, 쿠팡은 9월 1일 공정위의 현장 조사 과정에서 일부 자료는 검사관에게 열람을 허용했으나, 대규모 유통사업법 위반과 관련된 별도의 사건과 연결된다고 판단한 자료는 봉인된 USB에 담아서 제출하지 않았다. 공정위는 봉인된 USB의 내용을 확인하기 위해 이를 제출하도록 요구했다. 그러나 쿠팡은 제출 명령 이행이 자신의 방어권을 포기하는 결과가 된다고 반박하며 자발적 제출을 거부했다. 이 같은 대립 구도는 앞으로의 조사 진행에 상당한 변수로 작용할 전망이다.

재요구 가능성과 향후 법적 쟁점

서울고법의 이번 판결로 인해 공정위는 봉인된 USB 자료 제출을 다시 요구할 수 있는 법적 위치를 확보하게 되었다. 공정위는 쿠팡의 추가적인 법적 대응 동향을 주시한 뒤, 필요시 자료 제출 명령을 재요구할 계획이다. 공정위는 봉인된 USB의 내용을 확인하지 못해 조사가 원활히 진행되지 않고 있다며, 자료 제출이 필수적임을 강조했다. 반면 쿠팡은 제출이 방어권 상실로 이어진다고 주장하며 강경 대응 자세를 유지하고 있다.

이러한 법적 공방은 쿠팡이 지난달 대규모 유통사업법 위반 의심 사항에 대한 현장 조사 거부로 논란을 빚었던 상황과 맞물려 주목받고 있다. 당시 쿠팡은 사전 서면 통지가 없었다는 이유로 현장 조사에 협조하지 않겠다고 밝혔다. 이후 쿠팡은 서울고법에 현장 조사 결정의 효력 정지 가처분을 신청했으며, 법원은 9월 23일까지 효력을 정지시켰다가 같은 날 신청을 기각했다. 쿠팡은 해당 기각 판결에 대해 추가 항소를 진행 중인 상황이다.

대량유통법 위반 의혹과 조사 전망

공정위는 쿠팡이 대규모 유통사업법 위반 혐의가 있다고 판단, 9월 1일 서울 광진구 쿠팡 본사에서 현장 조사를 실시했다. 이번 조사 과정에서 발생한 자료 제출 명령 불이행 문제는 쿠팡의 경영 투명성과 공정 거래 준수 여부에 대한 논란을 더욱 가속화시키고 있다. 쿠팡은 자사의 내부 시스템 자료와 외부에 공개해도 무방한 자료를 구분하여 조사 협조에 임했으나, 공정위는 전체 자료의 정확성 검증을 위해 봉인된 USB의 개방을 고집하고 있다.

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앞으로 공정위는 쿠팡의 USB 제출 의지를 면밀히 관찰할 예정이다. 쿠팡이 추가 항소나 별도의 법적 절차를 통해 자사의 방어권을 주장할 경우, 양측은 법廷에서 치열한 논쟁을 벌일 것으로 예상된다. 이 사건은 단순한 자료 제출 문제를 넘어, 이커머스 시장의 공정 경쟁 질서와 기업의 사적 정보 보호 범위 사이에서 어떤 균형점이 설정될지를 가늠하는 중요한 사례가 될 전망이다. 특히 대규모 유통사업법 위반 혐의가 사실로 확인될 경우, 쿠팡은 추가적인 제재를 받을 수 있어 기업 경영 전반에 영향을 미칠 수 있다.