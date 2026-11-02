쿠팡, 미국thinktank 기금 기부 후 공정위 차별 주장 보고서에 영향

쿠팡이 미국 정보기술혁신재단(ITIF)에 1만 달러 이상 기부한 사실이 확인됐다. ITIF는 한국 공정위가 미국 기업을 차별한다고 주장하는 보고서를 발표하며 무역 불리함을 호소했다.

쿠팡이 미국 내 대표적인 보수 성향의 싱크탱크인 정보기술혁신재단( ITIF)에 1만 달러 이상을 기부한 것으로 확인됐다. 이 재단은 한국 공정거래위원회(KFTC)가 미국 정보기술(IT) 기업들을 차별적으로 대우하고 과도한 과징금을 부과한다고 주장해 온 곳이다.

쿠팡과 삼성전자만 한국 기업으로 지명

미국 ITIF 웹사이트에 공개된 1만 달러 이상 기부자 명단에 따르면, 쿠팡은 지난달 1일 기준 64개 글로벌 기업 및 기관 중 하나로 등재되었다. 주요 대기업 기부자로는 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 테크 기업들이 포진해 있었다. 앞서 한국 공정위의 제재를 받은 알파벳(구글), 퀄컴, 메타 역시 목록에 포함되었다.

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한국 기업 중에서는 쿠팡과 삼성전자가 유일하게 명단에 올랐다. 이는 미국 내 정책 논의에 영향을 미치는 주요 사안임을 시사하며, 쿠팡이 해당 재단과의 관계를 강화하고 있다는 분석을 낳고 있다.

공정위 차별 주장과 301조 조사 촉구

지난달 19일(현지 시각), ITIF는 한국 내 반독점 규제가 미국의 혁신 기업들에게 부담을 준다는タイトルの 보고서를 발표했다. 이 보고서는 한국 공정위가 미국 기업들을 차별적으로 법을 집행한다고 주장하며, 2016년부터 2025년까지 미국 기업에 부과된 평균 과징금이 한국 기업의 21배에 달한다고 지적했다.

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또한 이 재단은 미국 정부가 무역법의 301조에 따른 조사를 고려해야 한다고 촉구했다. 보고서에서는 한국 공정위가 2024년 쿠팡과 그 자회사들에 대해 검색 순위 조작 및 제품 리뷰 조작 등의 혐의로 1,628억 원의 과징금을 부과한 사례를 들며 이를 정치적 의미를 지닌 사안으로 규정했다.

이슈 관련 행사와 로비 활동의 연계성

쿠팡과 ITIF의 인적 네트워크도 드러났다. 지난 4월 미국 비영리 단체인 코리아소사이어티가 한국에서 열린 행사에 쿠팡 글로벌 정부업무 담당 책임자 스코트 제이콥스 씨와 당시 ITIF Senior Policy Analyst인 리자 노라 킵스 씨가 연사로 나섰다.

이 자리에서 킵스 씨는 한국 공정위의 규제가 미국 기업들을 겨냥하는 것으로 인식될 경우 한미 관계에 영향을 미칠 수 있다고 경고한 바 있다. 기업들의 싱크탱크 기부는 불법이 아니나, 기부를 받은 기관이 해당 기업의 이해관계와 관련된 정책을 보고할 경우 편파성이 개입되었을 가능성을 배제할 수 없다는 지적이 나온다.

미국 의회 압력과 전문가의 경고

시민단체인 퍼블릭 시저즌은 지난달 29일 보고서를 통해 쿠팡이 2025년부터 미국에서 227만 달러(약 32억 원)의 로비 활동을 전개했다고 밝혔다. 이 단체는 쿠팡의 로비 성과로 50명 이상의 미국 의원이 한국 정부에 서한을 보내고, 하원 사법위원회가 한국에 의한 미국 기업 차별을 알리는 보고서를 발간했다고 평가했다.

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한대 법학的李황 교수는 "미국 싱크탱크와 의회의 대형 테크 기업 보호 움직임은 미국 기업과 경제를 우선시하는 트럼프 행정부의 보호주의적 태도와 궤를 같이한다"며 "한국 정부는 미국 기업에 차별을 하지 않음을 명확히 할 필요가 있다"고 말했다.