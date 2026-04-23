쿠팡, 김범석 의장 동일인 지정 반박…“예외 조건 충족”

쿠팡이 김범석 의장을 동일인으로 지정해야 한다는 시민단체의 주장에 대해 반박하며, 4가지 예외 조건을 모두 충족하고 있다고 주장했습니다. 공정위는 쿠팡의 주장을 검토 중이며, 이르면 29일 공시대상기업집단 지정 여부를 발표할 예정입니다.

쿠팡이 김범석 쿠팡Inc 의장을 동일인 (총수)으로 지정해야 한다는 경제정의실천시민연합 의 주장에 대해 강력하게 반박하고 나섰다. 쿠팡은 23일 발표한 입장문에서 동일인 지정 제도의 취지가 한국 대기업집단의 불투명한 지배구조 와 사익편취를 방지하기 위한 것이지만, 미국 정부의 규제를 받는 쿠팡Inc의 지배구조 는 이러한 우려와는 무관하다고 강조했다.

특히 쿠팡은 미국에 상장된 외국 기업의 최고경영자에게 이 제도를 최초로 적용할 경우 실질적인 효과 없이 부작용만 초래할 수 있다고 주장하며, 공정거래위원회의 신중한 검토를 촉구했다. 쿠팡은 동일인 지정이 ‘이중 규제’에 해당하며, 다른 외국 기업과의 형평성에 어긋나는 ‘차별적 조치’라고 비판했다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 엄격한 공시 의무를 이미 이행하고 있다는 점을 강조하며, 동일인 지정은 불필요한 규제 부담을 가중시킬 뿐이라고 주장했다. 또한 김범석 의장의 동생인 김유석 부사장의 경우, 공정거래법상 임원이 아니며, 쿠팡Inc 상장 주식을 일부 보유하고 있을 뿐이라고 설명했다.

이는 김 부사장이 쿠팡의 경영에 실질적인 영향력을 행사하지 않는다는 점을 강조하기 위한 것으로 풀이된다. 쿠팡은 동일인 지정 규정의 예외 조건을 충족하고 있다고 주장하며, 기업집단의 범위가 동일하고, 김 의장이 국내 계열회사에 직접 출자하지 않으며, 그의 친족 또한 국내 계열회사 경영에 참여하지 않고, 채무 보증이나 자금 대차 관계도 없다는 점을 구체적으로 제시했다. 공정거래위원회는 쿠팡의 동일인 지정 문제에 대해 신중하게 검토하고 있으며, 이르면 오는 29일 공시대상기업집단 지정 여부를 발표할 예정이다. 공정위 관계자는 쿠팡 측의 예외 요건 충족 여부를 면밀히 확인하고 있다고 밝혔다.

그러나 공정위는 앞서 지난 1월 쿠팡 현장조사에서 김유석 부사장의 경영 참여를 입증할 만한 상당한 증거를 확보한 것으로 알려져, 김범석 의장의 동일인 지정 가능성은 여전히 높은 상황이다. 쿠팡의 이번 입장 표명은 공정위의 결정을 압박하려는 의도로 해석되기도 한다. 공정거래법 전문가는 기업집단 지정 전에 기업이 이처럼 공개적으로 당국을 압박하는 사례는 드물며, 동일인 변경에 대한 반대 여론을 형성하려는 목적이 크다고 분석했다.

이번 사안은 쿠팡의 성장과 함께 제기된 지배구조 문제에 대한 논쟁을 심화시키고 있으며, 향후 공정위의 결정에 따라 한국 기업 지배구조 개선에 중요한 선례를 남길 것으로 예상된다. 쿠팡의 적극적인 대응은 향후 유사한 사례 발생 시 기업들의 대응 방침에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다. 또한 이번 논란은 외국 기업에 대한 규제 적용의 적절성에 대한 사회적 논의를 촉발할 가능성도 내포하고 있다





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쿠팡 김범석 동일인 공정거래위원회 경제정의실천시민연합 지배구조

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