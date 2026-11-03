쿠팡 3분기 매출 성장했지만 대규모 적자 지속…올해 연간 적자 범위 상향 조정

쿠팡 Inc가 3분기 매출은 증가했으나 역대 두 번째로 큰 분기 영업손실을 기록했다. 거랍 아난드 CFO는 대만 공급망 투자 등으로 올해 연간 적자 범위를 상향 조정했다.

전자상거래 기업 쿠팡 Inc 가 3분기 매출은 전년 동기 대비 증가했지만, 적자 탈출에는 실패했다. 쿠팡 Inc 의 3분기 누적 영업적자 규모는 1조 8천 318억 원에 달해, 회사가 연간 흑자를 기록했던 2023년부터 2025년까지 3년간 합산한 영업이익 1조 8천 987억 원 규모에 육박하는 수준이다. 이는 쿠팡 Inc 가 창립 이후 역대 최대 연간 영업적자를 기록했던 2021년(1조 7천 88억 원)의 수치조차 넘어선 것이다.

과세 기준 적용에 따른 원가율 상승과 비용 증가

쿠팡 Inc의 이번 분기 성과는 3분기 평균 원·달러 환율 1천 427.52원을 적용하여 계산된 결과다. 쿠팡 Inc는 지난 7월 발생한 인천 물류센터 대형 화재 관련 비용을 제외한 영업손실이 2천 882억 원(2억 200만 달러)이었다며, 화재 관련 비용은 약 3천 540억 원(2억 4천 800만 달러)으로 추정된다고 밝혔다. 이는 쿠팡 Inc가 1분기에 기록한 3천 545억 원의 영업손실과 비교해도 유사한 규모다.

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쿠팡 Inc의 2분기 영업이익은 개인정보 유출 과징금이 반영되며 8천 350억 원으로 역대 최대 적자를 기록한 바 있다. 이번 3분기 기준 매출 대비 원가율은 74.3%로 전년 동기 70.6% 대비 상승했으며, 판매 및 관리비(OG&A) 역시 전년 동기 대비 17.7% 늘어난 30억 1천 100만 달러를 기록했다. 이러한 영업비용의 증가는 쿠팡 Inc가 적자 구조에서 벗어나기 어렵게 만드는 주요 요인으로 작용했다.

핵심 사업과 성장사업의 매출 및 고객 지표 분석

쿠팡 Inc의 사업 부문별 매출 동향을 살펴보면, 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스)의 달러 매출은 83억 7천 400만 달러로 전년 동기 79억 8천만 달러 대비 5% 성장했다. 원화 환산 기준 매출은 11조 9천 540억 원으로 전년 동기 11조 615억 원 대비 8% 늘어났다.

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쿠팡 Inc의 성장사업 부문인 대만 로켓배송, 파페치, 쿠팡이츠 등의 매출은 15억 8천 800만 달러(2조 2천 266억 9천만 원)로 전년 동기 12억 8천 700만 달러 대비 23% 성장했다. 원화 환산 기준 성장률은 27%에 달했다. 프로덕트 커머스의 활성 고객 수도 2천 520만 명으로 전년 동기 2천 470만 명 대비 2% 증가했으며, 고객 1인당 매출은 47만 3천 930원(332달러)으로 전년 동기 44만 7천 730원(323달러) 대비 6% 상승했다.

쿠팡 Inc는 사고 이후 잠시 이탈했다가 다시 돌아온 고객들이 이전 수준을 넘는 소비를 하고 있으며, 사고 당시 이탈하지 않은 기존 회원들도 사고 이전과 유사한 성장세를 이어가고 있다고 설명했다. 이러한 고객 유지 및 활성화 노력은 쿠팡 Inc의 장기적인 매출 성장 기반을 견고히 하는 데 기여하고 있다.

4분기 성장 전망과 연간 적자 범위 상향 조정 배경

쿠팡 Inc의 거랍 아난드 최고재무책임자(CFO)는 4분기 고정환율 기준 연결 매출이 13%에서 14% 성장할 것으로 전망했다. 이는 쿠팡 Inc의 프로덕트 커머스 부문 회복세가 지속될 것이라는 예상과 시장 분석이 반영된 결과다. 쿠팡 Inc는 3분기 연속 적자를 기록하며 3분기 당기순손실이 7천 151억 원(5억 100만 달러)에 달하는 상황에서도, 핵심 사업의 회복 가능성을 점치고 있다.

다만, 거랍 아난드 CFO는 쿠팡 Inc가 올해 연간 손실 범위의 상단을 5천만 달러에서 1억 달러 가량 상향 조정할 것이라고 밝혔다. 쿠팡 Inc는 기존에 예상했던 9억 50만 달러에서 10억 달러 범위를 조정하는 것이다. 쿠팡 Inc의 이 같은 조치는 대만 내 공급망 확장을 위한 인프라 투자를 가속화함에 따른 비용 증가가 주요 원인으로 작용했다. 쿠팡 Inc는 향후 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 추가적인 자본 투자를 단행할 것으로 예상된다.