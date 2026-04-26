쿠팡 규제 논란, 한미 안보 협력에 '빨간불'… 외교적 파장 확산

쿠팡에 대한 국내 규제 문제가 한미 안보 협력에 영향을 미치면서 외교적, 안보적 문제로 확대. 미국 측의 압박과 한국 정부의 입장 차이로 갈등 심화.

쿠팡 관련 국내 규제 논란이 단순한 통상 문제에서 벗어나 한미 관계 의 심각한 외교적, 안보적 걸림돌로 부상하고 있다. 그동안 미국 측은 한국 정부의 쿠팡 조사 및 제재 움직임에 대해 자국 기업에 대한 차별적인 조치로 인식하며 우려를 표명해왔다.

그러나 최근 위성락 청와대 국가안보실장이 베트남에서 한미 안보 협의에 쿠팡 문제가 영향을 미치고 있다는 사실을 공식적으로 언급하면서, 이 문제가 단순한 경제적 갈등을 넘어 안보 영역까지 확대될 수 있다는 우려가 현실화되었다. 위 실장은 베트남 하노이 프레스센터에서 쿠팡 관련 질문에 대해 한미 안보 협의에 부정적인 영향을 주고 있다는 점을 인정하며, 상황의 심각성을 드러냈다.

이는 미 국무부와 의회가 한국 정부에 김범석 쿠팡 의장의 신변 안전 문제가 해결되지 않을 경우, 한미 정상 간 합의를 통해 추진 중인 한국의 핵추진잠수함 건조 및 우라늄 농축·재처리 등 핵심 안보 분야의 고위급 협의 진전에 어려움이 있을 수 있다는 입장을 전달한 사실을 간접적으로 확인하는 발언이었다. 정부는 법적 절차에 따라 쿠팡 문제를 처리하고, 안보 협상은 별도로 진전시켜야 한다는 원칙적인 입장을 견지하고 있지만, 미국의 압박 수위가 높아짐에 따라 딜레마에 빠지고 있다.

미국 연방 하원 공화당 의원 모임인 ‘공화당 연구위원회’(RSC) 소속 의원 54명은 강경화 주미대사에게 서한을 보내 한국 내 미국 기업에 대한 차별적인 규제를 즉각 중단할 것을 요구하며 압박 수위를 높였다. 이에 대해 우원식 국회의장은 미국의 이러한 움직임이 명백한 내정간섭이라고 비판하며 강하게 반발했다. 한편, 공정거래위원회는 법정 시한인 5월 1일까지 2026년도 공시 대상 기업집단과 상호출자제한 기업집단을 지정할 계획이며, 핵심 쟁점은 김범석 의장을 쿠팡의 동일인으로 지정할지 여부이다.

공정위는 2021년 쿠팡을 공시 대상 기업집단으로 지정한 이후 쿠팡 법인을 동일인으로 지정해왔으나, 지난해 발생한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 그에 대한 미흡한 대응으로 인해 김 의장을 동일인으로 지정해야 한다는 여론이 거세지고 있다. 동일인으로 지정될 경우, 김 의장 본인과 배우자, 4촌 이내 친인척 등에 대한 광범위한 정보 공개 및 자료 제출 의무가 부과되며, 위반 시 형사 처벌까지 받을 수 있다. 쿠팡 측은 정부가 김 의장을 동일인으로 지정할 경우 한미 자유무역협정(FTA) 위반 가능성이 있다고 주장하며 반발하고 있다.

쿠팡은 FTA의 최혜국 대우 의무에 따라 미국 투자자를 제3국보다 불리하게 대우할 수 없는데, 동일인 지정은 쿠팡에 대한 차별적인 조치로 이어질 수 있다는 논리이다. 외교부 당국자는 미국 측의 부당한 개입에 대해 한국의 사법 절차가 정당하며 미국 기업에 대한 차별이 아니라는 점을 지속적으로 설명하고 있다. 그러나 외교 소식통은 정부와 국회가 초기 대응에 미흡했던 점이 쿠팡 사태를 더욱 악화시킨 측면이 있다고 지적했다. 쿠팡 사태는 단순한 기업 규제 문제를 넘어 한미 동맹의 신뢰와 안보 협력에까지 영향을 미칠 수 있는 민감한 사안으로 발전했다.

정부는 외교적 해법 모색과 함께 국내법에 따른 공정한 조사를 병행하며, 한미 관계의 균형을 유지하기 위한 노력을 지속해야 할 것이다. 특히, 미국의 압박에 굴복하지 않으면서도 안보 협력에 차질이 없도록 신중하게 대처해야 하는 과제를 안고 있다. 쿠팡 사태의 향방은 향후 한미 관계의 중요한 시험대가 될 것으로 전망된다. 또한, 이번 사태를 계기로 국내 기업에 대한 규제와 외국 투자자에 대한 차별 방지 등 관련 제도 개선의 필요성도 제기되고 있다.

정부는 이번 사태를 통해 얻은 교훈을 바탕으로 보다 투명하고 공정한 규제 시스템을 구축하고, 한미 관계를 더욱 굳건하게 다져나가야 할 것이다





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