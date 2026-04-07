쿠팡 개인정보 유출 집단분쟁조정 개시…롯데렌탈 결합 상품 분쟁도

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 롯데렌탈의 결합 상품 판매 관련 분쟁에 대한 집단분쟁조정 절차가 시작되었다. 수천만 명의 피해자 발생과 불공정 계약 문제 해결이 주요 과제다.

연합뉴스에 따르면 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련하여 집단분쟁조정 절차가 본격적으로 시작되었다. 이는 수천만 명에 달하는 대규모 피해자가 발생한 사건으로, 소비자 배상 기준이 핵심 쟁점이 될 것으로 예상된다. 한국 소비자원 산하 소비자분쟁조정위원회는 지난해 발생한 쿠팡 개인정보 유출 사건에 대한 집단분쟁조정 절차 개시를 7일 결정했다. 소비자원 에 따르면, 쿠팡은 지난해 11월 약 4536개 회원 계정의 고객명, 이메일 주소 등이 유출되었다고 신고했으나, 이후 조사 과정에서 유출 규모가 약 3370만 개 계정으로 대폭 증가했다. 배송지 정보가 추가로 유출된 계정 역시 16만 5천여 개에 달하는 것으로 확인되었다. 특히 과학기술정보통신부 민관합동조사단은 ‘내정보 수정 페이지’의 취약점을 악용하여 성명과 이메일이 포함된 이용자 정보 약 3367만 건이 유출된 사실을 확인했다. 현재 개인정보보호위원회는 정확한 유출 범위를 최종적으로 확정하는 절차를 진행 중이다.

이와 관련하여, 소비자 50명은 지난해 12월 손해배상을 요구하는 집단분쟁조정을 신청했다. 위원회는 당시 관계 기관의 조사 진행 상황을 고려하여 절차 개시를 보류했으나, 추가 유출 사실과 정부 조사가 마무리되면서 심의를 재개하고 개시를 결정했다. 위원회는 이번 사건이 피해 소비자 수가 50명 이상이고, 쟁점이 사실상 및 법률상 공통된다는 점을 근거로 집단분쟁조정 요건을 충족한다고 판단했다. 위원회는 다음 달 4일까지 집단분쟁조정 개시 사실을 공고하고, 이후 조정안을 마련할 계획이다. 사업자인 쿠팡이 조정안을 수락할 경우 보상 계획을 제출해야 하며, 조정에 참여하지 않은 소비자에게도 동일한 기준의 보상이 적용될 수 있다. \소비자분쟁조정위원회는 또한 이날 롯데렌탈의 결합 상품 판매와 관련된 집단분쟁조정 절차도 개시했다. 롯데렌탈은 2017년 8월부터 2023년 8월까지 ‘묘미(MYOMEE)’ 서비스를 통해 전자제품과 상조 및 여행 서비스를 결합한 상품을 판매했다. 하지만 소비자들은 ‘전자제품 무상 제공’, ‘렌탈비 없음’ 등과 같은 광고에 현혹되어 상품을 구매했지만, 실제로는 전자제품 가격의 약 3배에 달하는 금액을 할부로 부담하는 구조였다고 주장했다. 피해 소비자 221명은 올해 2월 집단분쟁조정을 신청했다. 위원회는 계약 구조의 유사성과 피해 확산 우려 등을 고려하여 집단분쟁조정 요건을 충족한다고 판단했다. 조정 결정은 공고 종료 후 30일 이내에 내려지며, 필요한 경우 최대 60일까지 연장될 수 있다. 이번 집단분쟁조정 절차는 쿠팡 개인정보 유출 사건과 롯데렌탈 결합 상품 판매 관련 피해자들의 권익 보호를 위한 중요한 발걸음이 될 것이다. 소비자들의 피해 회복을 위한 적절한 보상 기준 마련과 롯데렌탈 결합 상품의 불공정 계약 문제 해결에 귀추가 주목된다. 소비자분쟁조정위원회의 공정한 심의와 조정 결과가 사회적으로 미치는 영향 또한 클 것으로 예상된다. \쿠팡 개인정보 유출 사건은 단순히 개인정보 유출에 그치지 않고, 대규모 피해자 발생으로 이어져 사회적 문제로 부각되었다. 개인정보 유출로 인한 2차 피해 가능성, 기업의 개인정보 관리 소홀에 대한 비판, 소비자의 불안감 증폭 등 다양한 문제점이 제기되고 있다. 이번 집단분쟁조정 절차는 이러한 문제 해결의 첫걸음이 될 수 있으며, 소비자들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다. 롯데렌탈 결합 상품 판매 관련 분쟁은 불공정 계약, 허위 과장 광고 등 소비자 기만 행위로 인한 피해를 보여준다. 소비자들이 정확한 정보를 얻지 못한 채 상품을 구매하고, 예상치 못한 금전적 손실을 입는 사례는 빈번하게 발생하고 있다. 이번 집단분쟁조정을 통해 롯데렌탈의 책임 소재를 명확히 하고, 유사한 피해를 방지하기 위한 제도 개선이 이루어져야 할 것이다. 소비자분쟁조정위원회의 역할은 이러한 분쟁을 해결하고, 소비자 권익을 보호하는 데 있다. 공정하고 객관적인 심의를 통해 합리적인 조정안을 제시하고, 이를 통해 소비자들의 피해를 최소화하는 것이 중요하다. 이번 집단분쟁조정 절차의 결과가 향후 다른 소비자 분쟁 해결에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있기를 기대한다. 소비자들이 자신의 권리를 인식하고 적극적으로 행사하며, 기업들이 소비자 보호를 위한 노력을 강화하는 사회적 분위기가 조성되어야 할 것이다. 이러한 노력을 통해 소비자 중심의 건전한 시장 경제 질서를 확립할 수 있을 것이다





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