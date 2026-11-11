쿠쿠, 서울카페쇼서 가전으로 카페 운영 혁신...

쿠쿠가 2026 서울카페쇼에서 전자동 커피머신과 정수기를 활용한 카페 솔루션을 공개하며 가전 기업의 사업 영역 확장을 예고했다.

11일 오후 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 서울카페쇼' 전시장에는 진한 커피 향이 가득했다. 밥솥과 정수기로 유명한 가전 기업 쿠쿠는 전시회장 한복판에 작은 카페 ' 카페 드 쿠쿠 (CAFÉ de CUCKOO)'를 차리고 시연에 나섰다. 이곳에서는 익숙한 가전 브랜드의 이름이 눈에 들어왔으며, 밥 짓는 냄새 대신 갓 볶은 원두의 향기가 풍겼다.

쿠쿠 더 크레마로 에스프레소 라떼 추출

쿠쿠가 선보인 가장 주목할 만한 제품은 전자동 에스프레소 머신 '더 크레마'였다. 전시된 제품은 총 3종이었으며, 직원의 안내에 따라 커피 추출 과정을 확인할 수 있었다. 버튼을 누르자 기계가 자동으로 작동해 잠시 후 잔에 진한 에스프레소가 담겼다. 이 과정은 원두를 갈고 커피를 추출하는 복잡한 작업을 기계가 대신 수행한다는 것을 의미한다. 기자가 직접 맛본 결과, 전문 바리스타가 내린 에스프레소와 비교해도 손색이 없을 정도로 풍미가 깊었다.

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이어 진행된 라떼 시연에서는 우유에 스팀을 가해 부드러운 거품을 만드는 과정이 이어졌다. 완성된 라떼를 마셔보니 에스프레소의 쌉싸름한 맛에 우유의 부드러움이 더해져 특별한 경험을 선사했다. 이러한 시연을 통해 전문가의 손길이 필요했던 커피를 가정에서도 간편하게 즐길 수 있다는 점이 강조되었다.

쿠쿠 원두 4종 그라인더 분쇄 정밀함

쿠쿠는 커피머신뿐만 아니라 원두와 분쇄 장비까지 함께 선보이며 제품의 완성도를 높였다. 전시된 공간에서는 쿠쿠가 선정한 원두 4종을 차례로 살펴볼 수 있었으며, 가까이 가져가 향을 맡아보는 시간도 제공되었다. 또한 전자식 그라인더를 사용하여 원두를 분쇄하는 과정도 지켜볼 수 있었는데, 이는 커피의 맛과 향이 사용하는 원두와 분쇄 방식에 따라 달라진다는 점을 보여준다.

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쿠쿠가 커피머신뿐 아니라 원두와 분쇄 장비까지 함께 내놓은 이유는 소비자에게 종합적인 커피 경험을 제공하기 위함이다. 원두의 종류와 분쇄의 정밀함이 최종 제품의 품질에 미치는 영향을 고려할 때, 이러한 장비들의 연동은 더욱 풍부한 커피 맛을 보장한다.

쿠쿠 인스퓨어 스팀100 드립커피 자동화

뜻밖의 주인공으로 등장한 것은 정수기였다. '인스퓨어 스팀100 바리스타 정수기'는 100도로 끓인 물을 이용해 드립커피를 자동으로 내리는 기능을 선보였다. 드립포트로 물을 조금씩 붓는 번거로운 과정 없이 커피를 추출할 수 있어 사용자 편의성을 크게 높였다.

또한 '제로백 슬림 바리스타 얼음정수기'를 활용하여 얼음을 넣은 아이스 드립커피도 만들었다. 이는 정수기가 단순히 물을 공급하는 가전을 넘어, 이제는 커피를 만드는 도구로 변신했음을 의미한다. 이러한 기술적 발전은 소비자들에게 새로운 음료 제조 방식을 제시하고 있다.

쿠쿠 미식컬렉션 주방 자동화 확대

커피바 맞은편에는 '쿠쿠 미식컬렉션' 공간이 마련되어 있어 또 다른 볼거리를 제공했다. 여기서는 토스터로 식빵을 굽고 블렌더로 과일 주스를 만드는 시연이 이어졌다. 조리부터 담기, 세척까지 자동화된 쿠킹로봇도 눈길을 끌었으며, 이는 카페 운영에 필요한 가전을 한자리에 모아놓았음을 보여준다.

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쿠쿠는 이번 행사에서 커피머신과 정수기, 주방 및 홀 관리 가전 등 60여개 모델을 선보였다. 이는 밥솥 회사라는 익숙한 이미지에서 벗어나 카페와 주방 전반으로 사업 영역을 넓히려는 시도임을 시사한다. 서울카페쇼는 2002년 시작된 아시아 대표 커피·카페 산업 전시회로, 올해는 11일부터 14일까지 서울 코엑스 전관에서 열리고 있다.