쿠제치 대사 '호르무즈 해협 한국 화물선 사고, 트럼프 정책의 결과'

사이드 쿠제치 주한 이란 대사는 한국 HMM 소속 화물선이 호르무즈 해협에서 폭발·화재 사고가 난 것과 관련해 트럼프의 모험주의적 정책의 결과라고 지적했다. 그는 한국 선박의 안전 통행을 위해서는 이란과의 사전 합의가 필수적이라고 강조하며, 미국의 군사적 옵션에 대해 반발했다.

사이드 쿠제치 주한 이란 대사는 5일 서울 용산구 주한이란대사관에서 경향신문과의 인터뷰에서 한국 HMM 소속 화물선이 지난 4일 호르무즈 해협 에서 폭발·화재 사고가 난 것에 대해 트럼프의 모험주의적 정책의 결과라고 밝혔다.

한국 화물선 폭발사고에 대한 이란 당국자의 공식적인 언급은 이번이 처음이다. 쿠제치 대사는 인터뷰에서 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 상황을 자기 마음대로 쉽게 풀릴 수 있다고 착각하고 있다고 지적하며, 회사나 선사들이 트럼프의 이야기나 약속을 따라가서는 안 된다고 강조했다. 그는 뉴스를 통해 사건의 자세한 상황은 모르지만, 이란 군과 사전에 합의가 되어 있었다면 다른 선박들처럼 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있었을 것이라고 설명했다. 현재 호르무즈 해협에는 한국 선박 26척과 선원 약 170명이 40일 넘게 묶여 있는 상황이다.

쿠제치 대사는 트럼프 대통령이 이란을 명분 없이 침공하고 호르무즈 해협이 미국 통제하에 있다고 주장하는 것이 이번 사고의 원인이라고 지적했다. 그는 트럼프 대통령의 발언과 대비되어 한국 화물선이 단독 행동하다가 공격당했다는 주장에 대해, 이란이 침략받았을 때부터 호르무즈 해협이 이 지역에서 떼려야 뗄 수 없는 곳이라고 분명히 밝혔으며, 어떤 선박이든 호르무즈 해협을 지나가려면 무조건 이란과 사전 합의가 있어야 한다고 강조했다. 이를 지키지 않은 선박이 입는 피해는 모두 그 선박의 책임이라고 말했다.

쿠제치 대사는 이란이 두 개의 섬 사이에 새로운 안전 통행로를 마련해 두었으며, 이란의 공격이 시작된 이후에도 이 통로로는 이란 선박이든 외국 선박이든 통과해 왔다고 설명했다. 다만 한국 선박의 통과를 위해서는 한국 고위 관리들과 이란 고위 관리들 사이의 합의가 먼저 이뤄져야 한다고 전제 조건을 달았다. 한국 정부의 군사적 옵션에 대해서는 선을 그었다.

안규백 국방부 장관이 호르무즈 봉쇄 장기화에 대비해 지지 표명, 정보 교류, 인력 파견, 군 자산 투입의 1∼4단계 계획을 수립 중이라고 밝힌 것에 대해 쿠제치 대사는 이 지역에 어떤 군사 무기든 자산이든 보내는 행위는 이란이 비호의적이고 반 이란적인 조치로 받아들일 수밖에 없다고 밝혔다. 호르무즈 통행료 징수의 정당성에 대해 그는 지금은 전쟁 상황이라며, 그런 문제를 따져 묻는 것 자체가 불필요하다고 말했다.

이란이 불법적 침략으로 3500명의 희생자를 내고 인프라가 공격받고 민간인이 희생되는 상황은 정당성이 있느냐며, 이란은 침략받으면서 상대에게 가할 수 있는 최대한의 압박을 가하는 것이라고 반문했다. 잇따른 군사적 충돌 속에서 휴전 유지 가능성에 대해 그는 솔직히 말하면 희망적이지 않다고 말하며, 트럼프의 악의적인 이란 역봉쇄 조치 자체가 불법적이며, 오히려 휴전을 무시하거나 사실상 해제하는 것이 아닌가 하는 의구심이 든다고 답했다. 쿠제치 대사는 지금처럼 긴장되고 안 좋은 상황은 모두 미국이 일으킨 중동 지역 문제 때문이라며, 이 모든 책임은 미국에 있다고 강조했다





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호르무즈 해협 이란 한국 화물선 트럼프 정책 군사적 옵션

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