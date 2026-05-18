쿠메야이 부족 지도자, 쿠차마산의 중요성에 대해 말하고, 멕시코 국경 장벽 건설 논란

쿠메야이 부족 지도자인 메사 카예스가 쿠차마산의 중요성에 대해 말하고, 도널드 트럼프 미국 행정부의 멕시코 국경 장벽 건설 논란에 대해 설명하고 있다. 원주민의 성지 및 문화유적이 훼손되고, 원주민의 터전을 위협하고, 성지 훼손을 중범죍으로 규정한 연방법 위반 소지가 있다는 비판이 나온다.

쿠메야이 부족 지도자인 메사 카예스가 지난 1일 멕시코 테카테주 에서 쿠차마산 의 영적 중요성에 대해 말하고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 멕시코 국경 장벽 건설 과정에서 원주민의 성지 및 문화유적이 훼손되고 있다.

원주민의 터전을 위협할 뿐 아니라 성지 훼손을 중범죄로 규정한 연방법 위반 소지가 있다는 비판이 나온다. 최근 미국 캘리포니아주 남부와 멕시코 바하칼리포르니아주 국경 지역에 걸쳐 있는 쿠차마산(테카테 피크)에서 폭파 작업이 진행되고 있다. 폭파 작업 과정에서 발생한 바위 파편이 멕시코 쪽 사면으로 떨어지고 있는 것으로 전해졌다. 쿠메야이 부족은 창조 신화 속 주술사(샤먼)가 변해 쿠차마산이 됐다고 믿는다.

쿠메야이 부족 지도자인 메사 카예스는 ‘이 산은 우리의 치유자’라며 ‘우리는 힘겨운 세상을 살아갈 힘을 이 산에서 얻는다’고 말했다. 쿠메야이족 일원으로서 비영리단체 ‘쿠메야이 디에기뇨 토지 보존협회’는 ‘쿠메야이어로 ‘몸’과 ‘땅’은 같은 단어’라며 ‘그 누구도 산에 다이너마이트를 사용하는 것에 동의하거나 지지한 적이 없다’고 말했다. 트럼프 행정부는 불법 입국자와 마약 밀반입 차단을 이유로 약 460억달러(약 69조원) 규모 예산을 투입해 국경 장벽 건설을 확대하고 있다. 불법 국경 월경이 역대 최저 수준으로 감소한 상황에서도 미 정부가 국경 전역에서 장벽 건설에 속도를 내고 있다고 전했다.

원주민들은 성지 훼손이 연방법 위반 소지가 있다고 주장한다. 미 연방법은 연방 소유지나 부족 영토 내 원주민 성지를 훼손하는 행위를 징역형과 벌금형 대상이 될 수 있는 중범죄로 규정하고 있다. 미 국립공원관리청은 쿠차마산을 국립사적지로 등재하면서 ‘산의 자연 상태를 훼손하는 것은 신성모독이 될 것’이라고 밝힌 바 있다. 부르게뇨는 ‘모든 국경 지역 부족들이 문화와 성지가 비극적으로 모독당하는 같은 경험을 하고 있다’며 ‘이는 연방 정부가 연방법을 준수하지 않는 대표적 사례’라고 비판했다.

장벽 건설 과정에서 문화유적 훼손 논란이 불거진 것은 이번이 처음이 아니다. 지난달 애리조나주에서는 DHS 계약업체들이 ‘라스 플라야스 인탈리오’로 불리는 1000년 된 물고기 모양의 지상화를 훼손했다. 카베사 프리에타 국립야생동물보호구역 내에 있는 이 유적은 페루의 ‘나스카 라인’처럼 사막 지면에 새겨진 희귀한 그림이다. 부족은 장벽 건설이 자신들이 영적 수호자로 여겨 온 재규어의 서식지를 위협한다고 비판했다





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