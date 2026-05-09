5·18의 진실과 홍남순 변호사의 투쟁: 내란범에서 민주주의 수호자로

1980년 5월 광주의 비극 속에서 시민들을 보호하고 희생을 막으려 했던 홍남순 변호사의 삶과, 39년 만에 내란죄 굴레를 벗고 무죄를 선고받기까지의 기록입니다.

1980년 5월의 광주는 민주주의를 향한 갈망과 국가 권력의 무자비한 폭력이 충돌했던 비극의 현장이었습니다. 사건의 시작은 5월 6일 전남대학교에서 열린 비상학생총회로 거슬러 올라갑니다.

이어 8일에는 조선대학교와 전남대학교 학생들이 연대하여 비상계엄 해제를 강력히 요구하는 시국선언을 발표하며 저항의 불씨를 지폈습니다. 14일에는 약 7천 명의 전남대생들이 전투경찰대의 삼엄한 저지선을 뚫고 교문 밖으로 나가 전남도청 광장에서 대규모 집회를 열었으며, 15일과 16일에는 시민과 청년, 교수들 그리고 수만 명의 대학생들이 합류하며 집회 규모는 5만 명에 육박하는 거대한 흐름으로 발전했습니다. 이러한 격앙된 분위기의 배경에는 신군부 세력이 정권을 찬탈하려는 음모가 구체적으로 드러나면서 시민들 사이에 극심한 위기감이 형성되었기 때문이었습니다.

격렬한 투쟁을 이어가던 시민과 학생들은 정부의 답변을 기다리기 위해 17일과 18일 양일간 잠시 휴식을 갖기로 결정했습니다. 만약 정부가 계엄 해제와 향후 정치 일정에 대해 명확한 답변을 내놓지 않을 경우 19일부터 다시 성토대회를 벌이기로 합의한 상태였습니다. 이때 지역의 민주화 운동 지도자였던 홍남순 변호사는 사태의 추이를 살피며 신중하게 대처할 것을 제안하며 신중론을 펼쳤습니다. 하지만 평화로운 기다림은 오래가지 않았습니다.

홍 변호사는 지인들로부터 예비검속 대상이니 몸을 피하라는 긴급한 연락을 여러 차례 받았고, 실제로 그날 밤 9시 42분 국무회의에서는 비상계엄을 제주도까지 확대하는 전국 확대안이 의결되었습니다. 이어 밤 11시에는 이른바 반국가세력을 체포하기 위한 예비검속이 전국적으로 실시되었습니다.

이는 표면적인 이유보다 신군부가 행정부를 완전히 장악하고 사회 통제를 강화하여 민주화 운동을 뿌리 뽑으려는 치밀한 계산 아래 이루어진 조치였습니다. 68세의 홍남순 변호사는 라디오를 통해 이 소식을 접하며 가슴에 비수가 꽂히는 듯한 충격을 받았고, 지인들의 권고에 따라 잠시 예봉을 피하기 위해 서울로 향했습니다. 그러나 서울에 도착한 그는 광주에서 벌어지고 있는 참혹한 유혈 진압 소식을 접하게 되었습니다. 계엄군은 대학생과 청년들을 남녀 구분 없이 진압봉과 군홧발, 대검으로 무참히 구타하고 연행하는 무자비한 진압을 펼치고 있었습니다.

광주가 불바다가 되고 외부와 완전히 고립되었다는 비보를 접한 홍 변호사는 어른으로서 이 위기를 외면할 수 없다는 결단 아래 다시 사지로 여겨진 광주로 돌아가기로 결심했습니다. 5월 20일, 그는 대중교통이 끊긴 험난한 상황 속에서도 전북 정읍까지 간 뒤 택시와 도보를 이용해 어렵사리 광주에 진입했습니다. 그가 도착한 5월 21일은 시민군이 도청을 접수한 날이었으며, 이튿날 그는 질서 유지와 계엄군 협상, 무기 관리 등을 위해 5·18 수습대책위원회를 결성하여 이끌게 되었습니다. 한때 광주는 민주주의의 해방구가 되었으나 신군부와 미국의 움직임은 다시금 긴장을 고조시켰습니다.

특히 미국 제7함대 항공모함 코럴시호가 부산에 입항하면서 신군부는 북한의 위협으로부터 자유로워졌고, 오로지 남쪽의 진압에만 모든 역량을 집중할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 5월 26일 새벽, 탱크를 앞세운 계엄군이 광주 시내로 진격한다는 급보가 전해지자 도청 내에는 극심한 공포가 엄습했습니다. 홍남순 변호사와 대책위원들은 시민군과 계엄군 사이의 극한 충돌로 인한 추가 희생을 막기 위해 스스로를 희생하기로 결심했습니다. 그들은 우리 어른들이 죽음으로 막아 광주를 살려야 한다는 절박한 심정으로 전차 앞을 가로막는 거리 행진을 시작했습니다.

보슬비가 내리는 거리에서 시작된 이 행렬은 수백 명의 시민이 가세하며 외신 기자들이 죽음의 행진이라 부를 만큼 비장한 모습으로 전개되었습니다. 맨몸으로 탱크에 맞선 이들의 용기에 계엄군은 일시적으로 협상을 선택했으나 결국 협상은 결렬되었고, 다음 날 계엄군은 다시 공격을 감행했습니다. 홍 변호사는 김수환 추기경과 전직 대통령들에게 도움을 요청하기 위해 다시 서울로 향하던 중 계엄군에게 체포되었습니다. 신군부는 광주에 재진입하여 수습대책위를 이끌고 행진을 벌인 그의 행위를 내란죄로 규정했습니다.

결국 그는 군법회의에서 무기징역을 선고받았고, 이후 15년형으로 감형되어 수감 생활을 하다가 1982년에야 형집행정지로 석방되었습니다. 신군부의 군사법원은 그를 내란의 중요 임무 종사자로 낙인찍었으나, 진실은 39년이 지난 후에야 밝혀졌습니다. 2019년 광주지방법원은 홍남순 변호사의 재심을 통해 그의 행위가 헌정질서를 파괴하려 한 것이 아니라, 오히려 파괴 범행에 반대하고 이를 저지하려 한 행위였다고 명확히 판결했습니다. 즉, 그는 내란을 일으킨 범죄자가 아니라 신군부라는 진짜 내란범들의 폭주를 막으려 했던 민주주의의 수호자였음이 국가에 의해 공식적으로 인정된 것입니다.

대한민국 국가는 너무나 오랜 시간이 흐른 뒤에야 홍남순이라는 한 인간의 명예를 회복시켜 주었으며, 이는 역사의 정의가 비록 느리지만 결국에는 실현된다는 사실을 보여주는 사례가 되었습니다





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5·18민주화운동 홍남순 내란죄 비상계엄 명예회복

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