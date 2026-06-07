5·18 탱크데이 사태: 스타벅스 사과, 일베 광고 중단, 5·18 단체 대응

스타벅스 코리아 사태로 인해 스타벅스 미국 본사가 공식 사과 의사를 밝혔고, 일베에 광고를 게재하던 기업과 대행사들에 광고 중단이 요구돼 이들의 사과와 함께 광고가 모두 중단됐다. 또한, 5·18 단체들은 스타벅스 미국 본사의 사과를 긍정적으로 평가하면서도 후속 조치가 실제 이행되는지 지속적으로 점검할 계획이다.

오월을 사랑하는 모임 등 광주 지역 시민단체 회원들이 지난달 21일 광주광역시 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 마케팅을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 뉴스1 5·18 단체 ‘후속 조치 이행 점검’ 5·18민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입을 연상시키는 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅으로 물의를 빚은 스타벅스 코리아 사태와 관련해 스타벅스 미국 본사가 처음으로 공식 사과 의사를 밝혔다. 5·18기념재단은 스타벅스 미국 본사가 최근 보낸 회신을 통해 ‘결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅이었다’며 ‘5·18민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 대해 사과한다’는 뜻을 전달했다고 7일 밝혔다.

스타벅스 본사는 또 5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 재단이 요구한 사항을 내부 고위 경영진에게 보고했다고 재단 측은 설명했다. 이번 사과는 5·18 단체들의 지속적인 문제 제기 끝에 나왔다. 앞서 공법 3단체와 재단은 지난 1일 미국 본사에 항의 서한을 보내 본사 차원의 진상 조사와 공식 사과, 책임 있는 후속 조치를 요구했다. 단체들은 한국 사회가 이번 사안을 심각하게 받아들이는 이유와 5·18민주화운동의 역사적 의미도 함께 설명했다. 5·18 단체들은 스타벅스 미국 본사의 사과를 긍정적으로 평가하면서도 후속 조치가 실제 이행되는지 지속적으로 점검할 계획이다.

전국민중행동 등 146개 단체 회원들이 지난달 27일 서울 종로구 광화문 광장에서 열린 '정용진 규탄, 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견'에서 퍼포먼스를 하고 있다. 뉴스1 일베 기업 광고 중단…국민연금 ‘이마트 주주권 행사 검토’ 이와 함께 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일간베스트저장소(일베)에선 기업 광고가 사라졌다. 5·18 단체들은 지난 1일 일베에 광고를 게재하던 기업과 광고 대행사들에 광고 중단을 요구하는 공문을 발송한 결과 이들 기업·대행사의 사과와 함께 현재 관련 광고가 모두 중단됐다고 밝혔다.

또 이마트의 2대 주주인 국민연금공단에 지난달 29일 공문을 보내 ‘사회적 가치 훼손’을 이유로 스타벅스 코리아 최대주주인 이마트에 대한 감시와 책임 있는 조치, 주주권 행사 검토를 요구한 데 대해서도 국민연금이 지난 2일 ‘검토하겠다’는 취지의 회신을 보내왔다고 전했다. 5·18 단체들은 국내 대응에 그치지 않고 해외 여론전에도 나섰다. 재단은 5·18민주화운동을 지지하는 세계 72개국 1000여 명의 민주·인권·평화 활동가와 단체에 스타벅스 코리아 사태를 알렸다.

이에 광주인권상 수상자 등을 중심으로 미국 본사에 철저한 진상 조사와 공식 사과, 재발 방지 대책 수립을 촉구하는 움직임이 이어지고 있다는 게 재단 측 설명이다. 정용진 신세계그룹 회장이 지난달 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다.

뉴스1 정용진 대국민 사과…광주시 ‘3무 사과’ 비판 한편, 이번 논란은 스타벅스가 지난달 18일 텀블러 프로모션 행사에 ‘탱크데이(Tank Day)’라는 표현과 ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용하면서 시작됐다. 5·18 단체들은 해당 표현이 1980년 5월 광주에 투입된 계엄군 탱크와 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다며 강하게 반발했다. 이후 정용진 신세계그룹 회장이 지난달 26일 직접 대국민 사과에 나섰지만, 광주광역시와 5·18 단체들은 ‘사과도, 진상 규명도, 책임도 없는 ‘3무(無) 사과’’라며 비판했다. 광주광역시=김준희 기자 kim.junhee@joongang.co.k





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5·18 탱크데이 사태 스타벅스 사과 일베 광고 중단 5·18 단체 대응 국민연금 주주권 행사 검토

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