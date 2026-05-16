5·18 정신 수록 내용 담은 개헌안 표결 무산에 촉구하는 기자회견

1980년 신군부 검열에 맞서다 강제 해직당한 언론인들이 5·18 정신의 헌법 전문 명기를 거듭 촉구하고 나섰다. 이들은 최근 국회에서 5·18 정신 수록 내용을 담은 개헌안 표결이 무산된 데 대해 '12·3 내란 계엄 당시 국회의 계엄 해제 의결을 방해하기 위해 의원들을 의총으로 묶었던 것과 같은 반헌법적 행태'라고 비판했다.

1980년 신군부 검열에 맞서다 강제 해직 당한 언론인 들이 5·18 정신의 헌법 전문 명기를 거듭 촉구하고 나섰다. 이들은 최근 국회에서 5·18 정신 수록 내용을 담은 개헌안 표결이 무산된 데 대해 '12·3 내란 계엄 당시 국회의 계엄 해제 의결 을 방해하기 위해 의원들을 의총으로 묶었던 것과 같은 반헌법적 행태 '라고 비판했다. 80년해직 언론인 협의회(아래 '80해언협')는 16일 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지 '민주의 문' 앞에서 기자회견을 열고 ' 5·18 광주민주항쟁'을 정명(正名)해 헌법 전문 에 명기하라'는 내용의 성명을 발표했다.

이날 기자회견에는 5·18기념재단과 동아투위·조선투위, 민주언론시민연합, 전국대학민주동문회협의회 등 18개 단체가 연대했다. 이들은 최근 개헌안 무산 책임을 국민의힘에 돌렸다. 지난 8일 여야 6당은 6월 지방선거와 함께 5·18 정신 헌법 전문 수록 등을 담은 개헌 국민투표를 추진했지만, 국민의힘이 본회의 필리버스터를 예고하고 표결에 불참하면서 무산됐다. 국회는 전날인 7일에도 개헌안 표결을 시도했지만 국민의힘 의원들이 표결에 불참하면서 의결정족수를 채우지 못했다.

AD 80해언협은 성명에서 '국민의힘 소속 108명 의원 가운데 단 한 명도 양심에 따른 소신투표를 결행하지 않았다는 사실에 참담함을 금치 못한다'며 '주권자로서 국민의 선택권을 박탈한 데 대해 국민과 5·18 영령 앞에 석고대죄해야 한다'고 했다. 특히 이들은 5·18의 공식 명칭을 '민주화운동'이 아닌 '광주민주항쟁'으로 바꿔야 한다고 강조했다. 80해언협은 '5·18 광주는 전두환 신군부 내란집단에 맞서 시민군과 항쟁지도부를 조직해 불굴의 투쟁으로 맞섰던 항쟁의 역사'라며 '역사적 사실과 의미에 부합하도록 '5·18광주민주항쟁'으로 정명해 헌법 전문에 명기해야 한다'고 밝혔다.

이들은 또 '1987년 정치협상 과정에서 만들어진 현행 헌법은 유신 체제의 잔재를 완전히 벗어나지 못했다'며 '여야 정치권이 합의 가능한 것부터 순차적으로 개헌을 추진해야 한다'고 촉구했다. 80해언협은 1980년 신군부의 언론 통제와 보도 검열에 맞서다 강제 해직된 언론인들 모임이다. 동아일보 해직기자 출신인 김재홍 전 의원 등이 공동대표를 맡고 있으며, 매년 5월 광주를 찾아 참배와 성명을 이어오고 있다





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