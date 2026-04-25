5·18 왜곡 주장하는 전한길, '보수 신화 퇴행'의 마지막 단계?

전한길 강사의 5·18 광주민주화운동 왜곡 주장이 논란이 되고 있습니다. 역사학자는 이를 보수 진영 신화의 쇠퇴와 극우 음모론의 부상으로 해석하며, 사회적 의제 부재가 음모론을 키우는 배경이라고 지적합니다.

역사적 흐름을 면밀히 살펴보면, 보수 진영을 지탱해 온 신화가 그 영향력을 상실하고 '퇴행'의 마지막 단계에 접어든 것으로 분석된다. 최근 전한길 강사가 언론의 주목을 받았다. 그는 5·18 광주민주화운동 에 대한 왜곡된 주장을 펼치며 논란의 중심에 섰다.

특히 'DJ 세력 및 북한군 개입설'과 같은 허위 사실을 주장하며 5·18 정신을 훼손하려는 시도로 비판받고 있다. 이에 5·18기념재단과 광주시는 전 씨의 주장이 5.18특별법을 위반했을 가능성을 검토하며 법적 대응을 준비하고 있다. 한때 공무원 한국사 강사로 명성을 떨쳤던 전 씨는 이제 자신이 오랫동안 가르쳐왔던 5·18 광주민주화운동에 대한 근본적인 회의를 드러내며 역사를 왜곡하는 행태를 보이고 있다. 그는 법적 문제에 직면하자 '단지 기사를 읽었을 뿐'이라며 책임을 회피하는 듯한 태도를 보이고 있다.

성공회대학교 외래교수인 심용환 역사N교육연구소 소장은 전 씨의 주장을 심층적으로 분석하며, 보수 진영을 지탱해 온 '박정희·이승만 신화'가 힘을 잃으면서 이를 대체할 극우적 음모론이 부상하고 있다고 지적했다. 심 소장은 이러한 현상을 '퇴행의 마지막 단계'로 해석하며, 역사적 맥락 속에서 그 의미를 파악해야 한다고 강조했다. 그는 과거에도 신군부조차 언급하지 않았던 북한군 개입설과 같은 음모론이 5.18 진상규명 청문회 초기에도 등장하지 않았음을 상기시켰다. 1987년 6월민주항쟁의 여파로 5.18 민주화운동 진상 규명에 대한 열기가 뜨거웠던 시기에도 이러한 주장은 찾아볼 수 없었다.

심 소장은 1988년 노태우 정권의 여소야대 국면 속에서 김대중 당시 평화민주당 총재가 5.18 광주민주화운동 진상조사 청문회에 첫 증인으로 출석했음을 언급했다. 당시 전두환 등 신군부는 김 총재를 5.18 민주화운동의 배후로 지목하고 내란 음모 혐의를 조작하여 구속했다. 김 총재는 청문회에서도 이러한 주장이 조작된 것임을 강조했다. 그러나 당시 언론은 '김대중 내란음모 때문에 5.18 학살이 벌어졌다'는 식의 주장을 보도하지 않았다.

이는 6월 항쟁 이후 5.18 민주화운동에 대한 진실이 공개되고 제대로 된 진상이 밝혀지고 있었기 때문이다. 심 소장은 북한군 개입설이 전두환의 자서전에나 등장하는 내용임을 지적하며, 당시 신군부의 논리는 북한군의 직접적인 남침 가능성보다는 대학생들의 시위와 데모가 소요 사태를 발생시켜 북한의 남침을 자극하거나 북한의 위협을 실체화시킬 수 있다는 것이었다고 설명했다. 그는 박정희 신화가 이명박·박근혜 정권 탄생에 영향을 미쳤지만, 결국 탄핵으로 이어졌음을 상기시켰다. 윤석열 정권에서도 이승만 대통령 기념관 건립 계획을 통해 '이승만 국부론'을 내세웠으나, 두 번째 탄핵 위협으로 인해 폐기되었다.

결국 보수 진영을 지탱해 온 '박정희·이승만 신화'가 연이은 탄핵으로 힘을 잃게 되면서 극우적인 음모론을 꺼내들 수밖에 없는 상황에 처한 것으로 보인다. 심 소장은 과거 김영삼 전 대통령의 하나회 숙청이나 금융실명제, 김대중 전 대통령의 외환위기 빅딜과 같이 사회를 바꾸고 미래를 논할 수 있는 정치적 의제가 공론장에 등장할 때 음모론은 자연스럽게 관심의 대상에서 벗어날 것이라고 전망했다





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