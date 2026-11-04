5·18 성폭력 피해 증언 신뢰 기준, 감정 기억과 객관적 자료 대조로 판단

윤경회 전 조사팀장이 법정에서 밝힌 5·18 성폭력 진상규명 기준. 감각 기억과 작전 기록을 대조해 피해 사실을 인정하는 새로운 접근법을 소개합니다.

서울중앙지법 민사합의22부(재판장 박정호)는 2024년 9월 30일, 5·18 민주화운동 당시 계엄군 등에 의한 성폭력 피해 를 입은 김복희 씨 등 17명이 국가를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 윤경회 전 조사팀장을 증인으로 채택했다.

이날 법정에서 윤 전 팀장은 과거 국가 차원의 성폭력 진상규명을 수행하며 적용했던 핵심 판단 기준을 공개했다. 그는 군용 트럭 바퀴 개수 같은 세밀한 사실 관계보다, 피해자의 생생한 피해 진술이 당시 군 작전 상황 및 다른 기억과 일치한다면 해당 진술을 인정할 수 있다고 밝혔다.

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감각 기억과 작전 기록을 통한 사실 확인

조사위는 성폭력 피해 의심 사례 52건을 파악했으나, 실제 조사를 동의한 피해자는 19명에 그쳤다. 수십 년간 가족에게조차 말하지 못했던 피해자들은 구토나 울음을 터뜨리는 등 심리적 고통을 겪었고, 사건 발생 날짜와 장소를 정확히 기억하지 못하는 경우가 많았다.

윤 전 팀장은 "1980년 당시 10대였던 여성들이 40여 년 만에 처음 국가 공무원 앞에서 피해 사실을 말하는 것이었다"며 "한 번도 누구에게 말해보지 않았으니 진술이 하나의 이야기로 정리되지 않았다"고 당시 상황을 회상했다.

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이에 조사위가 주목한 것은 언어화되기 전에 몸에 저장된 '감각 기억'이었다. 성폭력 직후 하혈하던 느낌이나 몸에 닿았던 체액의 차가운 느낌처럼 오랜 시간이 흘러도 잊히지 않는 신체적 반응이 핵심 증거로 활용되었다.

윤 전 팀장은 "진술의 일관성과 구체성이 떨어져도 남아 있는 것이 감각 기억이었다"며 "죽을 것 같은 공포 속에서 겪은 일이 언어화되기 전에 몸에 저장되어 있었다"고 설명했다.

객관적 자료 대조를 통한 진상 규명 절차

피해자의 말을 무조건 사실로 받아들인 것은 아니었다. 조사위는 피해자가 기억하는 핵심 장면을 당시 계엄군의 작전 기록, 부대 이동 경로, 항공 사진, 참고인 진술 등과 철저히 대조했다.

계엄군 32명을 직접 조사하고 유사한 피해 사례를 확인하는 과정을 거쳤으며, 피해자 진술에 부합하는 증거와 배척하는 자료를 동시에 살펴 어느 쪽이 우세한지 판단하는 엄격한 절차를 따랐다.

이러한 내용은 경향신문이 2024년 5월 기획한 '우리는 서로의 증언자'에서도 조명한 바 있다. 조사위는 2023년 12월 성폭력 피해 16건에 대해 '진상규명' 결정을 내렸는데, 이는 국가기관이 과거사 성폭력 사건을 정식 조사 대상으로 삼아 종합 피해 실상을 규명한 첫 사례다.

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소멸시효 논쟁과 법원의 향후 전망

이에 피해 당사자와 유족들은 이듬해 국가를 상대로 소송을 냈으며, 현재까지 2년 가까이 이어지고 있다. 지난해 11월에 열린 첫 변론에서 국가 측은 불법행위가 발생한 1980년대부터 소멸시효가 진행돼 배상청구권이 소멸됐다고 주장했다.

반면 원고 측은 2023년 말 진상규명 결정 이후 소송을 제기했으며, 기존 보상금 역시 성폭력 피해에 대한 보상은 아니라고 반박했다. 재판부는 행정기관의 진상규명 절차와 법원 재판은 성격이 다르다고 짚으며, 법원이 피해 사실을 입증하는 과정에서 특별히 고려해야 할 점이 무엇인지 증인에게 물었다.

윤 전 팀장은 "국가폭력 피해가 발생한 지 수십 년이 지난 사건에 기존의 진술 판단 기준을 그대로 적용하는 것은 한계가 있다"며 "피해자들이 자신의 경험을 조리 있게 표현하지 못한다는 이유로 불이익을 받아서는 안 된다"고 강조했다.

그는 또한 최근 성폭력 피해의 특성을 반영한 보상 기준과 전문적인 조사·심의 절차를 마련하는 시행령 개정도 추진 중이라고 설명했다. 그러면서 판결문이 당사자가 자신의 삶을 설명할 수 있는 근거가 되길 바란다고 덧붙였다.

윤 전 팀장은 "그동안 피해자들이 자신의 책임이라고 생각하고 부끄러워했던 일을, 국가가 드디어 짊어질 수 있도록 해달라"며 "너무나 오래 기다린 시간의 무게를 법원이 인정하고 피해자들을 위로하는 판결이 나오기를 바란다"고 말했다.