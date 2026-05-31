5·18 단체, 스타벅스 '탱크데이' 마케팅 규탄 및 불매운동 전국화 선포, 국민연금에 주주권 행사 촉구

5·18기념재단 및 유공자 단체들이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 마케팅이 5·18민주화운동과 박종철 열사 사건을 폄훼한다며 국민연금공단에 주주권 행사를 요구했다. 전국민중행동 등 시민사회단체는 서울 광화문에서 기자회견을 열고 불매운동 전국화를 선포했다.

전국민중행동을 비롯한 5.18 단체 등 시민사회단체들은 지난 5월 27일 서울 광화문광장에서 스타벅스 코리아의 ' 탱크데이 ' 마케팅이 5·18민주화운동 과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다며 규탄하는 기자회견을 열었다.

이들은 스타벅스 OUT 피켓을 들고 불매운동 전국화를 선포했다. 5·18기념재단과 5·18민주유공자유족회·부상자회·공로자회 등 공법 3단체는 5월 31일 보도자료를 통해 국민연금공단에 스타벅스코리아에 대한 주주권 행사를 촉구한다고 밝혔다. 이들 단체는 5월 29일 국민연금공단에 공문을 발송하며 탱크데이 행사 추진 경위 확인과 실효성 있는 재발 방지 대책 마련을 요구했으며, 국민연금의 조치 결과 공개도 촉구했다.

단체들은 공문에서 스타벅스코리아가 광주 시민 희생을 연상시키는 '탱크'와 박종철 열사 사건을 떠올리게 하는 문구를 마케팅에 활용한 것은 민주주의를 조롱하며 5·18 유가족과 광주 시민에게 상처를 준 행위라고 비판했다. 또한 국민연금은 수탁자 책임 원칙에 따라 투자 기업의 사회적 책임 이행을 감시할 의무가 있으며, 기업 가치와 주주 가치 훼손 상황에서 책임 있는 행동에 나서야 한다고 강조했다.

이들은 범국민적 불매 움직임 확산으로 기업 이미지와 주주 가치가 심각하게 훼손되고 있다며, 국민연금이 미온적 태도를 보일 경우 대한민국 민주주의 폄훼 행위에 동조하는 것과 같아 엄중한 조치를 취할 것이라고 경고했다. 스타벅스코리아는 5·18민주화운동 기념일인 5월 18일 '탱크데이' 행사를 진행하며 홍보 문구로 '책상에 탁(卓)'이라는 표현을 사용해 논란이 일었다.

해당 표현이 5·18 당시 계엄군의 탱크 진압과 박종철 열사 고문치사 사건(조서에 기록된 고문 방법 중 '탁자 위에 눕히기'에서 비롯되었다는 분석)을 연상시킨다는 지적이 제기되면서 광주·전남 지역 시민사회단체를 중심으로 불매운동이 본격화되었다. 논란이 확산되자 스타벅스코리아는 공식 사과하며 해당 홍보물을 중단했지만, 시민사회의 비판은 수그러들지 않고 전국적 운동으로 확대되는 양상이다





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