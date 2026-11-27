5·18민주화운동 당시 계엄군의 성폭력 피해자 17명이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송의 마지막 변론이 종료됐다. 서울중앙지법은 내달 12일 판결을 선고할 예정이다.

서울중앙지법 민사합의22부(재판장 박정호)는 27일 5·18민주화운동 당시 계엄군 에게 성폭력을 당한 피해자 17명이 대한민국을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송의 마지막 변론기일을 열었다. 이 날 최종 변론에서 원고 측은 46년간 이어진 고통과 진상 규명의 부재를 강조하며 정의로운 판결을 촉구했다.

재판장 박정호, 내달 12일 선고일 확정

재판부는 이날 변론을 종결하고 내년 2월 12일 오후 2시 판결을 선고하기로 공식 발표한다. 박정호 재판장은 변론 종료 후 피해자들에게 "고생하셨다. 건강하시면 좋겠다"는 위로의 말을 건넸다.

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재판부는 그동안 제출된 기록과 국가 측의 추가 의견서를 종합적으로 검토할 예정이다. 필요에 따라 추가 변론을 재개하거나 선고기일을 변경할 수 있다고 밝혔다.

소송 대리인 하주희, 위자료 산정 기준 마련 주장

원고 측 소송대리인 하주희 변호사는 헌정 질서가 파괴된 상태에서 발생한 성폭력에 대한 진상 규명이 없었던 점이 이번 사건의 특징이라고 강조했다. 성폭력 피해에 대한 기존 배상 기준이 부재한 만큼, 이번 재판을 통해 새로운 기준을 마련해야 한다는 취지다.

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하 변호사는 피해자들이 겪은 성폭력 자체뿐만 아니라, 국가가 장기적으로 진상 규명과 피해 회복에 소극적이었던 기간 동안의 고통도 위자료 산정에 반영해야 한다고 주장했다. 특히 원고 상당수가 당시 미성년자였으며, 잘못 없이 자책하며 살아온 점을 지적했다.

그는 아동 수용시설 사건에서 법원이 수용 기간을 고려해 위자료를 산정한 사례를 들어 원고들이 46년 동안 거대한 수용시설과 다름없는 고통을 겪었다고 설명했다. 그는 "이 법정에서도 공감받지 않으면 동굴 속으로 들어갈 수밖에 없다"며 생존자의 이야기를 충분히 들으라고 호소했다.

원고 김미숙·김지경·이남순, 46년 눈물 진술

당시 23세였던 원고 김미숙은 1980년 5월 27일 오후 계엄군의 무단 침입과 강간, 협박을 겪었다고 증언했다. 그녀는 계엄군이 총과 대검으로 위협하며 폭행을 자행했고, 이후 사회적으로 낙인찍혀 의상실을 폐업해야 했다고 설명했다.

김미숙은 자살 미수 후 지체 장애인이 됐으며, 결혼 생활 중 남편에게 폭행과 욕설을 듣는 지옥 같은 시간을 보냈다고 밝혔다. 그녀는 46년 동안 부끄러움을 감추며 살았으며, 이제라도 평범한 삶을 살 수 있도록 도와달라고 재판부에 호소했다.

당시 20세였던 원고 김지경은 피해 후 지속적인 하혈과 우울증, 조울증 등 정신적·신체적 후유증을 겪고 있다고 말했다. 33세에 늦게 결혼한 후에도 육체적 수치심으로 아기를 따뜻하게 안아보지 못했다고 밝혔다.

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김지경은 2014년 자궁경부암 3기 판정을 받았으며, 현재도 약물 치료를 받고 있다. 그녀는 배상이 이루어진다 해도 삶이 즉시 나아지지 않을 것이라면서, 피해자들이 작성한 진술서를 진심으로 읽고 교과서 같은 판결을 내려줄 것을 요청했다.

당시 YWCA에서 연행된 원고 이남순은 새벽 3시~4시경 계엄군에 의해 대검으로 성폭력을 당하고 하혈하며 통합 병원 복도에서 방치된 사실을 증언했다. 그녀는 주변 환자들이 버린 붕대를 모아 자신의 출혈을 멈추게 했고, 다른 중환자를 돌봤다고 말했다.

예술가 드로잉, 방청석에서 박수 갈채

이날 법정에는 피해자들에게 연대의 뜻을 전하기 위해 시민과 예술가 약 100여 명이 참석했다. 참석자들은 피해자들의 증언 모습과 법정 풍경을 그림으로 기록하는 '재판과 그림' 법정 드로잉 연대에 참여했다.

약 200석의 방청석이 가득 메워진 가운데, 예술가들은 김도연, 조세랑, 흑표범(활동명)씨 등을 중심으로 작품을 완성해나갔다. 피해자들의 진술이 끝나자 방청석에서는 긴 박수가 이어졌다.