쾌적함의 역설: 정교한 질서가 앗아간 우리의 관용과 인간성

현대 한국 사회가 추구하는 극도의 쾌적함과 질서가 오히려 타인에 대한 관용을 없애고, 도를 넘은 민원 문화와 통제 사회로 이어지는 현상을 분석하며, 진정한 공동체 회복을 위해 관용의 가치를 되찾아야 함을 역설한다.

오늘날 우리가 마주하는 서울의 풍경은 놀라울 정도로 안정적이며 평화롭다. 지하철 플랫폼에서는 승객들이 질서 정연하게 하차한 뒤에야 새로운 승객들이 탑승하며, 교통 약자를 위한 임신부 배려석은 대부분 비어 있어 서로에 대한 보이지 않는 약속이 지켜지는 듯 보인다.

거리 곳곳에서도 쓰레기를 찾아보기 힘들 정도로 도시의 청결 상태는 최상에 가깝다. 많은 이들이 서울이 언제부터 이렇게 살기 좋은 도시가 되었는지 감탄하곤 한다. 하지만 불과 수년 전만 해도 우리의 일상은 지금과는 사뭇 달랐다. 대중교통 안에서 주변을 의식하지 않고 큰 소리로 통화하는 승객들이 흔했고, 지하철 승하차 시에는 서로 밀치며 엉키는 혼란이 일상적이었다.

지금 돌이켜보면 이는 까마득한 옛날이야기처럼 느껴지지만, 사실 우리는 매우 짧은 시간 안에 매끄럽고 쾌적한 일상이라는 새로운 기준에 익숙해진 것이다. 문제는 이러한 쾌적함에 너무 깊이 길들여진 나머지, 우리는 이것이 최근에야 형성된 인위적인 질서라는 사실을 망각하고 있다는 점이다. 결국 이 매끄러운 일상에 작은 균열이라도 생기면, 현대인들은 즉각적으로 날 선 반응을 보이며 목소리를 높이게 된다. 배달 음식이 조금만 늦게 도착하거나 이웃집 세탁기 돌아가는 소리가 들려오는 사소한 불편함에도 과민하게 반응하는 시대가 도래한 것이다.

최근 일부 학교 운동회에서 소음이 발생할 수 있다는 점에 대해 미리 사과문을 올리고 행사를 시작한다는 소식은 우리 사회가 도달한 쾌적함의 강박을 단적으로 보여준다. 당연하게 여겨지는 쾌적함에 균열이 생기는 순간, 도를 넘은 민원이 쏟아지는 현상은 이제 교육 현장에서도 심각한 문제가 되고 있다. 특히 현장체험학습의 경우, 안전사고에 대한 부담과 더불어 학부모들의 과도한 요구가 교사들을 짓누르고 있다. 최근 교육부 간담회에서 한 초등교사노동조합 위원장이 토로한 울분은 우리 사회의 단면을 적나라하게 드러낸다.

학생들의 추억을 위해 수백 장의 사진을 찍어주었음에도 불구하고, 왜 내 아이의 사진은 적게 찍혔는지, 혹은 왜 아이의 표정이 좋지 않은지를 따져 묻는 민원은 이제 교사들에게 체험학습 자체를 기피하게 만드는 원인이 되었다. 이러한 현상을 지켜보며 우리는 과거에 우리가 조롱했던 일본 사회의 경직성을 떠올리게 된다. 타인에게 폐를 끼치는 행위를 극도로 경계하고 주변의 시선과 평가에 스스로를 가두어 사는 일본의 문화는 우리에게 답답하게 느껴졌으나, 지금의 한국 사회는 그 길을 그대로 따라가고 있는 듯하다.

문명화와 발전이라는 이름 아래 우리가 추구한 쾌적함이 오히려 타인에 대한 관용과 인내를 앗아간 것은 아닌지 되물어야 할 때다. 일본의 정신건강의학과 전문의 구마시로 도루는 그의 저서를 통해 사회가 불쾌함의 완벽한 제거를 추구할 때, 역설적으로 사람들은 더 예민해지고 소수자와 비주류에 대한 배제가 정당화된다고 경고했다. 청결과 질서라는 가치가 지배하는 사회에서 그 기준에 맞지 않는 이들은 따가운 시선과 수상쩍은 눈초리를 견뎌야 하며, 결국 쾌적함이라는 가치가 누군가를 낙인찍고 통제하는 연료로 사용된다는 것이다. 한국 사회 역시 이러한 징후들이 곳곳에서 발견된다.

공공장소의 수많은 지시형 안내문들은 표면적으로는 배려와 존중을 표방하지만, 실질적으로는 일상적인 통제의 매뉴얼로 작동한다. 사회가 추구하는 질서가 정교해질수록, 그 틀에 맞지 않는 장애인이나 노인과 같은 약자들은 자연스럽게 소외되고 밀려나게 된다. 이는 올더스 헉슬리가 소설 멋진 신세계에서 묘사한 통제된 유토피아의 모습과 닮아 있다. 조지 오웰의 1984가 강압적인 감시와 폭력에 의한 통제를 그렸다면, 헉슬리의 세계는 쾌락과 편안함이라는 이름의 세련된 통제가 지배하는 곳이다.

우리는 지금 1984의 시대를 지나 헉슬리가 경고한 멋진 신세계의 입구에 서 있는지도 모른다. 전 국민이 서로를 감시하는 감시자가 되어 사회의 모든 요소를 통제해야만 직성이 풀리는 상태가 된다면, 우리 모두는 가해자인 동시에 피해자가 되는 비극을 맞이하게 될 것이다. 하지만 여전히 희망은 있다. 한국인은 변화를 빠르게 받아들이고 행동에 주저함이 없는 역동성을 가지고 있다.

최근 쾌적한 사회가 주는 역설적인 불쾌함에 대해 성찰하는 목소리가 나오기 시작했다는 점은 매우 다행스러운 일이다. 진정한 쾌적함은 모든 불쾌함을 제거하는 것이 아니라, 서로의 다름과 작은 불편함을 품어줄 수 있는 넉넉한 마음, 즉 관용에서 시작된다. 남을 위해, 그리고 우리 공동체를 위해 때로는 불쾌함을 감수하고 이를 이야기할 수 있을 때 우리는 비로소 건강한 사회로 나아갈 수 있다. 다가오는 내년 봄에는 민원에 대한 두려움 없이, 아이들의 해맑은 웃음소리와 우렁찬 응원 함성이 학교 운동장에 가득 울려 퍼지기를 간절히 기대해 본다





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