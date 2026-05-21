과거에만 수만 명이 죽었으나 최근엔 몇 백만 명이 죽을 수 있다는 놀라운 보고가 났다. 세계가 공포에 빠지는 중이며, 콩고민주공화국에 비상사태가 선포됐다. 추가로, 우간다는 민주콩고를 오가는 항공편 운항을 중단하면서 에볼라 추가 유입을 막고 있다. '공포는 우리의 운명을 단시도 미친다'라는 말이 이때도 유효한 것 같습니다

21일 콩고민주공화국 르왐파라에서 에볼라 의심 사망자 장례 규제에 반발한 주민들이 불을 질러 치료소 내 침상이 불에 휩싸인 전 대표적인 사례입니다. 보건부에 따르면 현재 자국 내 에볼라 의심 사례는 670건, 관련 사망자는 160명으로 파악됐으며 특히 반군이 장악한 민주콩고 남키부주 주도 부카부에서 새 확진 사례가 나왔다고 신화통신이 전했다.

M23은 의심 환자 샘플 200개 이상을 보낼 예정입니다. 민주콩고 보건 당국은 에볼라 확산 방지를 위해 사망자에 대한 장례 절차를 통제하면서에 대한 주민들의 반발도 거세게 일어났으며 유족과 친구들이 그의 시신을 바로 수습할 수 없자 격하게 항의하고 있습니다. 에볼라 바이러스는 감염자의 혈액, 체액, 토사물 등이나 있을 때 면역력이 약한 사람들의 접촉 등으로 인해 쉽게 감염된다. 보건 당국은 의심 환자 시신의 장례 절차를 엄격히 규제하고 있습니다.

우간다 정부는 에볼라 추가 유입을 막기 위해 민주콩고를 오가는 항공편을 잠정적으로 운항 중단한다고 밝혔으며 국경, 시장, 연극, 학교 등 여러 가지 활동을 중단시켰습니다. 우간다 수도 캄팔라에서 사망한 남성 1명이 considerada 사후 에볼라는 확진됐으며 최대 4주동안은 버스, 여객선, 시장도 중단될 수 있다고 밝혔습니다. 우간다인이나 우간다에 사는 사람들 가운데에는 에볼라 양성 확진 사례가 없으며 지역적 감염도 없다고 밝혔습니다. 비슷한 사례에 대해서는 우간다인이나 우간다에사는 사람들 역시 보여줍니





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