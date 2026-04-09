콧물·재채기 반복, 알레르기 비염 의심…약물 치료 필요

따뜻한 봄 날씨에 알레르기 비염 환자가 증가하고 있습니다. 콧물, 재채기 등 증상이 반복된다면 참지 말고 병원을 방문하여 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다. 알레르기 비염의 원인, 증상, 치료법에 대한 정보를 확인하세요.

콧물과 재채기 가 반복된다면 약물 치료 가 필요합니다. 봄철 따뜻한 날씨와 함께 야외 활동이 증가하면서 알레르기 비염 증상을 호소하는 사람들이 늘고 있습니다. 단순한 감기로 오인하기 쉽지만, 콧물, 재채기 , 코막힘 등 알레르기 비염 증상이 만성적으로 지속되면 일상생활에 큰 불편을 초래합니다. 알레르기 비염 은 코 점막이 특정 원인 물질에 과민하게 반응하여 발생하는 질환으로, 주요 증상으로는 코막힘 , 맑은 콧물, 반복적인 재채기 , 코 가려움증 등이 있습니다. 이러한 증상 중 두 가지 이상이 나타나고, 꽃가루나 집먼지진드기와 같은 특정 물질에 노출될 때 증상이 악화된다면 알레르기 비염 을 의심해 볼 수 있습니다. 또한 눈 주위 가려움증, 눈물 과다 현상 등이 동반될 경우 알레르기 비염 일 가능성은 더욱 높아집니다.

강북삼성병원 이비인후과 박재선 교수는 비염이 단순히 코 증상에 그치지 않고, 중이염이나 부비동염과 같은 합병증을 유발하며 수면 장애, 집중력 저하로 이어져 삶의 질을 저하시킬 수 있다고 경고했습니다. 따라서 정확한 원인을 파악하는 것이 치료의 시작이라고 강조했습니다. 증상이 지속된다면 반드시 병원을 방문하여 알레르기 검사를 받는 것이 중요합니다. 간단한 혈액 검사를 통해 알레르기를 유발하는 원인 물질을 정확하게 확인할 수 있습니다. 알레르기 비염 치료는 크게 회피요법, 약물치료, 면역치료, 수술적 치료로 나눌 수 있습니다. 가장 기본적인 치료법은 알레르기를 유발하는 원인 물질을 피하는 것입니다. 예를 들어, 꽃가루 알레르기가 있는 경우 매일 꽃가루 지수를 확인하여 꽃가루 노출을 최소화해야 합니다. 꽃가루는 주로 오전에 많이 날리기 때문에 야외 활동은 저녁 시간에 하는 것이 좋고, 외출 시에는 마스크를 착용하여 코 안으로 꽃가루가 유입되는 것을 막아야 합니다. 귀가 후에는 옷을 세탁하고 샤워를 통해 몸에 묻은 꽃가루와 미세먼지를 깨끗하게 제거하는 것이 중요합니다. 미세먼지가 심한 날에는 실내에서 창문을 닫고 공기청정기를 사용하는 것도 좋은 방법입니다. 박 교수는 이러한 예방 조치에도 불구하고 코 불편감이 지속될 경우 약물 치료가 필요하며, 항히스타민제나 스프레이 제제를 처방받아 사용하면 알레르기 비염 증상 완화에 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 따라서 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상이 반복적으로 나타난다면 참지 말고 병원을 방문하여 정확한 진단과 적절한 치료를 받는 것이 건강한 삶을 유지하는 데 매우 중요합니다





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