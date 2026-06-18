콜롬비아, 우즈베키스탄 3-1 꺾고 북중미 월드컵 첫 경기 승리…루이스 디아스 1골 1도움

콜롬비아가 2026년 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 우즈베키스탄을 3-1로 제압하며 승점 3을 챙겼습니다. 루이스 디아스가 1골 1도움을 활약한 콜롬비아는 8년 만에 월드컵 본선 무대를 승리로 장식했고, 사상 첫 월드컵 본선에 오른 우즈베키스탄은 파이줄라예프의 첫 골에도 불구하고 패배를 기록했습니다.

콜롬비아 와 우즈베키스탄 이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 맞붙었습니다. 콜롬비아 는 18일 한국시간 멕시코시티에서 열린 경기에서 우즈베키스탄 을 3-1로 꺾으며 승점 3을 획득했습니다.

이로써 콜롬비아는 8년 만에 월드컵 본선 무대에서 승리로 출발했고, 조 선두에 자리했습니다. 반면 사상 첫 월드컵 본선 진출을 이룬 우즈베키스탄은 역사적인 첫 골을 기록했으나 패배를 맛봤습니다. 콜롬비아의 공격수 루이스 디아스가 1골 1도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다. 경기 초반부터 주도권을 잡은 콜롬비아는 전반 40분 디아스의 침투 패스를 받은 다니엘 무뇨스가 오른발 슈팅으로 선제골을 넣었습니다.

우즈베키스탄은 후반 15분 엘도르 쇼무로도프의 슈팅이 골대를 맞은 후 압보스베크 파이줄라예프가 헤더로 동점골을 넣으며 추격에 성공했습니다. 그러나 불과 5분 후 콜롬비아는 디아스의 왼발 슈팅이 골키퍼 손을 스치며 다시 리드를 잡았고, 후반 추가시간 하민톤 캄파스의 헤더골로 쐐기를 박았습니다. 이번 경기는 현역 시절 이탈리아 대표팀 수비수로 활약한 파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄과 2022 카타르 월드컵 한국-가나전 주심이었던 앤서니 테일러 심판이 참여해 주목을 받았습니다.

한편 이날 K조 다른 경기에서는 포르투갈과 콩고민주공화국이 1-1로 비겼고, 우즈베키스탄은 승점 없이 조 최하위에 머물렀습니다. 북중미 월드컵 조별리그 1차전 24경기가 모두 마감된 가운데 아시아 국가들은 2승 4무 3패의 성적을 기록했습니다





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