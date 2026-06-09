콜롬비아 대선에서 K팝팬 온라인 운동이 좌파 후보 세페다 지지 확산에 기여

콜롬비아 대선 결선투표를 앞두고 좌파 후보 이반 세페다를 지지하는 K팝 팬들이 SNS를 통해 공약 홍보와 지지 캠페인을 전개하며 정치적 영향력을 행사하고 있다. K팝의 감성과 저항 정신을 활용한 이 운동은 젊은 세대의 참여를 이끌어내고 있지만, 전문가들은 결정적 역할에는 한계가 있을 것으로 보고 있다.

콜롬비아에서 오는 21일(현지시간) 실시되는 대선 결선 투표를 앞두고 좌파 성향의 집권 여당 '역사적 조약' 후보 이반 세페다 상원의원을 지지하는 K팝 팬들이 온라인 선거 운동에서 중요한 역할을 하고 있다.

이들은 SNS를 활용해 세페다 후보의 공약을 카드뉴스나 영상 형태로 제작해 퍼뜨리며, K팝의 감성과 저항 정신을 정치 캠페인에 접목시키고 있다.

'역사적 조약을 위한 K팝 팬 운동' 단체는 출발 3일 만에 5000명이 넘는 회원을 모으며 운동을 확산시켰다. 지지자들은 세페다의 사진에 분홍색 배경과 하트, 별 등 귀여운 이모지를 추가하고 'Oppa Saranghae(오빠 사랑해)'라는 문구를 넣어 인스타그램, X(옛 트위터), 틱톡 등에 게시한다. 다른 영상에서는 K팝 노래를 배경음악으로 사용하기도 한다. 이 단체에서 영상을 제작하는 헤네시스 메사는 스페인 매체 엘파이스와의 인터뷰에서 K팝이 사회적 문제와 연결되어 있고 저항 정신을 담고 있어 콜롬비아 젊은 세대가 열광하기 때문에 선거 홍보에 활용한다고 설명했다.

그는 방탄소년단의 '뱁새'가 기성세대의 규범과 청년의 저임금 현실을, 에이티즈의 '게릴라'가 청년들의 억압받는 현실을 반영한다고 주장했다. 이러한 온라인 운동의 효과는 있겠지만, 가브리엘 레이 하베리아나대학교 정치커뮤니케이션학 교수는 K팝 팬들이 지지율 상승에 기여할 수는 있어도 결정적 역할은 하지 못할 것이라고 회의적으로 전망했다. 한편 이반 세페다는 지난 3일 X에 한국에서 인기 있는 '손가락 하트' 사진을 게시하며 지지자들에게 감사를 표했고, 여러분의 힘이 온라인과 거리에서 한 세대 전체의 희망을 움직이고 있다고 말했다.

현재 중남미에서는 범죄율 증가 등에 대한 우려로 강력한 치안 정책을 내세운 우파 성향 대통령들이 아르헨티나, 에콰도르, 칠레 등에서 잇따라 당선된 '블루 타이드(우파 물결)' 현상이 확산 중이다. 세페다의 경쟁자인 아벨라르도 데 라 에스프리에야 '조국의 수호자' 후보 역시 강경 치안 정책을 공약으로 내세워 '콜롬비아의 트럼프', '콜롬비아의 부켈레'라는 별명을 얻으며 1차 투표에서 43.7%의 득표율로 1위를 차지했고, 세페다는 40.9%로 2위에 그쳤다. 선거 전 여론조사에서는 세페다가 1위나 오차 범위 내 우세를 보였지만 실제 결과는 반대였다. 이에 세페다 진영은 K팝 팬들을 중심으로 한 온라인 운동으로 지지층을 확대하고자 노력 중이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

콜롬비아 대선 K팝 정치 활용 이반 세페다 블루 타이드 K-컬처 선거 운동 좌파 우파 온라인 선거 캠페인 K팝 저항 정신

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

김기현 '김연경·남진' 사진 논란...'정치에 이용'김기현 SNS 올린 뒤 김연경에 악성 댓글 쏟아져 / 남진 '김기현과 처음 본 사이…SNS 당혹스럽다' / 김연경 선수 소속사 '남진 씨와 같은 입장' / 안철수 '있어선 안 될 일…공감 뒤 사진 올려야'

Read more »

���ؿ� ����Ī ����, �����ϰ� �Ű��ش޶��븸 ��� ������� ��ȥ�� Ŭ�� ��� ���ؿ��� SNS ��Ī ������ �����ϸ� ���Ǹ� ����ߴ�. ���ؿ��� 4�� SNS�� ���� ���̷� �̻��� ����� Ȥ�� ���̷�Ʈ �޽���(DM)�� ���� �����ϰ� �Ű����ֽñ� �ٶ��١��� ����

Read more »

��ȫ���� �����̡� ȫ���� ������ ���������Ѽ� �����Ϸ���?�����ؼ� �� �������� ��ǥ�� ȫ���� �屺�� �������̡��� ��Ī�� �������� ȫ������ SNS�� �����ϸ� �ż��� �����ߴ�. �� �� ��ǥ�� 23�� SNS��...

Read more »

����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS����밡 �ݹںҰ� �߸���...���������� �İ桯 �ֵ���, �ǹ̽��� SNS - ��Ÿ������, �ۼ���-�̴ٰ�, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������, �ֵ��� �κΰ� ��ȥ 14�� ���� �İ��� ���� ���, �ֵ����� �ڽ��� SNS�� ���� ���� ������ǰ� �ִ�.

Read more »

������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ������, �ֵ����� ��ȥ ��ǥ �� SNS ���â ��Ȱ��ȭ - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-KBS �Ƴ�� ��� ����� ������(44)�� �ֵ���(45)���� ��ȥ�� ��ǥ�� ��� SNS �Խù� ��� ����� ������ ������ ����.

Read more »

'메타, 이용자 보호 평가 3년 내리 낙제점…제재는 없어'(서울=연합뉴스) 조성미 이정현 기자=사회관계망서비스(SNS) 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타가 방송통신위원회의 검색·소셜미디어(SNS...

Read more »