콜롬비아 대선에도 K-문화 바람…좌파 후보, '손가락 하트'로 청년층 공략

콜롬비아 대선 결선을 앞두고 좌파 후보 이반 세페다가 K팝과 K드라마를 활용한 선거 전략으로 주목받고 있다. 손가락 하트 동작과 숏폼 영상으로 청년층의 지지를 모으는 가운데, K-문화가 남미 정치에 미치는 영향이 확대되고 있다.

콜롬비아 대선 이 K-문화 의 영향력이 실질적인 정치 전략으로 활용된 사례로 주목받고 있다. 오는 21일 결선 투표를 앞둔 가운데, 집권 좌파 연합 '역사적 협약'의 이반 세페다 카스트로 후보는 한국에서 유행한 '손가락 하트' 동작을 공개적으로 선보이며 유권자들의 호응을 얻고 있다.

세페다 후보의 선거 캠프는 그룹 레드벨벳의 노래 '행복'을 배경음악으로 한 숏폼 영상을 제작했으며, 반짝이는 효과를 적용해 K드라마의 한 장면을 연상시키는 영상도 배포하고 있다. 이는 SNS 인플루언서를 앞세운 강경 우파 후보 아벨라르도 데라 에스프리에야(조국수호당)의 공세에 맞서기 위한 전략으로 분석된다. 데라 에스프리에야 후보는 인공지능 제작 홍보 영상과 월드컵, 인플루언서 콘텐츠를 활용해 청년층의 표심을 잡으려 했으나, 세페다 후보는 K팬덤의 결집력과 충성도를 활용해 차별화된 접근을 시도하고 있다.

세페다 후보의 영상 제작자인 헤네시스 메사는 최근 스페인 일간지 엘파이스와의 인터뷰에서 'K팝에 담긴 저항 정신이 콜롬비아 청년들의 사회·경제적 현실과 맞물리며 강한 공감대를 형성한다'고 밝혔다. 메사는 구체적으로 에이티즈의 '게릴라'가 억압과 장벽을 무너뜨리자는 메시지를 전달하고, BTS의 '뱁새'가 기성세대가 청년들에게 강요하는 불평등한 구조와 저임금 현실을 비판한다고 설명했다. 이러한 메시지는 콜롬비아 청년들이 겪는 빈부 격차, 취업난, 정치적 불신과 맞닿아 있다. K-문화의 확산은 남미 전역에서 두드러진다.

BTS, 블랙핑크, 스트레이 키즈, 에이티즈 등 K팝 그룹은 이미 콜롬비아에서 주류 대중문화로 자리 잡았으며, K드라마의 인기도 빠르게 상승하고 있다. 스트리밍 순위 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 이날 기준 콜롬비아 넷플릭스 TV쇼 부문 상위권에는 한국 드라마 '오징어 게임', '더 글로리', '이상한 변호사 우영우' 등 3편이 동시에 진입하며 K-콘텐츠의 높은 인기를 입증했다. 특히 청년층은 SNS를 통해 K-문화를 적극적으로 소비하며, 이를 정치적 표현의 도구로 활용하기도 한다. 세페다 후보의 선거 전략은 단순한 유행을 넘어, 문화적 공감대를 기반으로 한 정치적 연대의 가능성을 보여준다.

전문가들은 K-문화가 콜롬비아의 청년 운동과 사회 변화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 평가한다. 결선 투표에서 세페다 후보가 이러한 전략을 통해 표심을 얼마나 더 결집할지 주목된다. 한편, 데라 에스프리에야 후보 측은 세페다의 K-문화 활용이 외국 문화에 의존하는 것이라며 비판적인 입장을 취했지만, 청년층 사이에서는 오히려 세페다 후보의 전략이 신선하게 받아들여지고 있다. 콜롬비아 대선은 이처럼 문화적 요소가 정치 캠페인의 중요한 변수로 작용하는 사례로 기록될 전망이다





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