콜롬비아 대선에서 우파와 좌파의 대결이 예상된다. 이반 세페다 상원의원은 여당 후보로 나서서 가장 앞선 입지를 잡고 있다. 그는 마르크스주의자로, 빈민들에게 농장을 나눠주고 코카인 밀매 조직의 무장 해제를 유도하는 평화 협상을 추진하겠다는 입장이다.

콜롬비아 대선에서 우파와 좌파의 대결이 예상된다. 이반 세페다 상원의원은 여당 후보로 나서서 가장 앞선 입지를 잡고 있다. 그는 마르크스주의자로, 빈민들에게 농장을 나눠주고 코카인 밀매 조직의 무장 해제를 유도하는 평화 협상을 추진하겠다는 입장이다.

또한 사회적 지출을 대폭 늘리는 한편, 중앙은행의 금리 인상을 저지하겠다고 주장하고 있다. 그러나 페트로 집권기 콜롬비아 경제가 예상외로 선방하면서 대중들의 지지는 여당을 향하고 있다. 팔로마 발렌시아 상원의원은 전직 대통령 기예르모 레온 발렌시아의 손녀로, 콜롬비아 주류 사회를 대표하는 우파 가문 출신이다. 그는 시장 경제 강화, 대량 구매를 위한 협동조합 설립, 교육 우선 정책, 치안 강화 등을 공약으로 내건 상태다.

그러나 '마의 20%'를 뚫어내지 못하면서 지지율 답보 상태에 머물러 있다. 극우적 성향의 아벨라르도 데라 에스프리에야 '조국의 수호자들'당 후보는 최근 비약적인 상승세를 유지하며 지지율 30%에 근접했다. 그는 콜롬비아가 '치안 팬데믹'을 겪고 있다면서 엘살바도르의 대표 감옥 '세코트'(CECOT) 같은 거대 교도소를 밀림에 10개 가량 짓겠다고 공약했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

콜롬비아 대선 우파 좌파 이반 세페다 팔로마 발렌시아 아벨라르도 데라 에스프리에야

United States Latest News, United States Headlines