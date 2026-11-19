콜레트 크레스 엔비디아 임시 CEO가 18일 전 직원 회의에서 인사 평가 시기를 3월에서 12월로 앞당기겠다고 밝혔다. 젠슨 황 전 CEO의 복귀에 우호적인 직원 여론이 우세한 가운데 조직 안정이 과제로 떠올랐다.

콜레트 크레스 엔비디아 임시 최고경영자(CEO)가 18일(현지시간) 취임 후 처음으로 전체 직원이 참여하는 회의를 열었다. 회의는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사에서 열렸으며, 젠슨 황 전 CEO의 불륜 스캔들로 어수선해진 조직을 수습하고 포스트 젠슨 황 체제의 리더십을 정비하려는 행보로 풀이된다.

뉴욕타임스와 CNBC 등 미국 언론들이 이날 회의 소식을 보도했다. 크레스 임시 CEO가 직원 전체와 직접 소통에 나선 것은 취임 이후 이번이 처음이다.

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크레스 임시 CEO, 전 직원 회의서 인사 평가 앞당겨

크레스 임시 CEO는 회의에서 임금과 주식 보상 수준을 결정하는 인사 평가 시기를 당초 익년 3월에서 12월로 앞당기겠다고 밝혔다고 CNBC가 전했다.

크레스 임시 CEO는 직원들에게 '우리는 할 수 있다', '앞으로 나아가자'고 말했다고 뉴욕타임스와 CNBC가 전했다. 조직이 흔들리는 시기에 구성원의 결속을 다지려는 메시지로 읽힌다.

익년 3월로 예정돼 있던 인사 평가가 12월로 조정되면서 직원 보상 결정 일정도 함께 앞당겨진다. 보상과 직결된 사안인 만큼 이날 회의에서 직원들의 관심이 집중된 발표였다.

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이번 회의는 크레스 임시 CEO가 취임 후 전 직원과 처음 만난 자리라는 점에서 의미가 크다. 회의에서 나온 발언들은 조직 수습과 리더십 정비에 무게를 둔 것으로 보인다.

이언 벅과 하비 존스가 밝힌 리더십 구상과 입장

차기 CEO 후보군에 속한 이언 벅 엔비디아 부사장은 이날 무대에 올라 AI칩 관련 로드맵에 대해 걱정할 필요가 없다며 직원들을 안심시켰다. 뉴욕타임스가 전한 내용이다.

공동 창업자인 크리스 말러코스키 엔비디아 부사장은 회사가 처한 상황을 이야기하다 울컥하며, 회사가 창업 초기의 핵심 가치를 지켜나가야 한다고 강조했다.

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 젠슨 황의 공로를 인정하면서도 젠슨의 복제인간을 찾을 거라는 것은 비현실적이라고 말했다. 다만 뛰어난 지성과 첨단 기술 엔지니어링 경험, 전략적 사고, 문화적 적응력과 성공 실적을 갖춘 역동적인 리더들은 분명히 존재한다고 덧붙였다.

하비 존스 의장의 발언은 황 전 CEO의 공로를 인정하는 동시에 후임 체계를 준비하는 입장을 함께 보여준다. 이날 직원들의 질문 주제는 대체로 황 전 CEO와 관련된 사안에 집중됐다고 전해진다.

블라인드 설문에서 나타난 직원 여론과 복귀 찬반

엔비디아 재직자들의 여론에서는 젠슨 황 전 CEO의 복귀에 찬성한다는 의견이 56%로 가장 많았다. 황 전 CEO가 복귀 의사를 공개 천명한 상황에서 나온 결과다.

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이날 블라인드에 따르면 대화형 인공지능 서비스 블라인드 클레어가 엔비디아 재직자 531명이 올린 게시물 627건을 분석했다. 분석 결과 56%가 황 전 CEO의 복귀에 찬성한다고 답했다.

황 전 CEO의 비전을 이을 임원을 CEO로 승진시켜야 한다는 의견은 24%, 외부 인사를 영입해야 한다는 의견은 20%였다. 황 전 CEO는 차기 CEO 후보들을 포함한 인물별 긍정 언급 비율에서도 72%로 최고를 기록했다.

이어 유력 차기 CEO로 거론되는 이언 벅 엔비디아 부사장이 60%, 르네 하스 Arm CEO가 43%, 크레스 임시 CEO가 21%로 나타났다. 분석은 엔비디아 창업 이래 33년간 CEO를 맡아 AI 시장을 확장해 온 황 전 CEO를 대체할 인물을 찾기 어렵다는 인식이 깔린 것으로 보고 있다.

엔비디아 차기 리더십과 조직 안정 과제

엔비디아 내부에서는 새로운 리더십의 등장을 기대하는 여론도 나오고 있다. 복귀 여론이 우세하지만 변화를 바라는 목소리도 함께 존재하는 셈이다.

뉴욕타임스는 익명을 요구한 전현직 직원 세 명을 인용해 황 전 CEO가 도널드 트럼프 대통령과 밀착하면서 AI 시스템 출시와 관련한 안전성을 체계적으로 평가하려는 계획을 방해한 데 불만을 갖고 있다고 전했다.

현재까지 보도된 내용을 기준으로 가장 구체적인 다음 단계는 인사 평가 시기가 12월로 앞당겨지는 일정이다. 엔비디아가 차기 CEO를 언제, 어떤 방식으로 확정할지는 이번 보도에서 확인되지 않았다.