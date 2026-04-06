코트다쥐르, 니스 카니발과 망통 레몬 축제의 매혹적인 조화

프랑스 남부 코트다쥐르에서 열리는 니스 카니발과 망통 레몬 축제를 소개합니다. 화려한 볼거리와 다채로운 즐거움으로 가득한 축제의 현장을 생생하게 전달합니다.

겨울의 끝자락, 차가운 바람 대신 온화한 지중해 햇살이 내리쬐는 프랑스 남부 코트다쥐르 는 축제의 열기로 뜨거웠습니다. 세계 3대 축제로 꼽히는 ' 니스 카니발 '과 온 도시가 상큼한 향기로 물드는 ' 망통 레몬 축제 '는 이 시기 남프랑스를 방문해야 할 명확한 이유를 제시합니다. 전통과 현대, 예술과 자연이 어우러진 코트다쥐르 의 화려한 이중주를 직접 현장에서 확인했습니다.\153주년을 맞이한 ' 니스 카니발 '은 2월 11일부터 3월 1일까지 남프랑스의 대표 휴양지 니스 중심부 마세나 광장과 프롬나드 데 앙글레에서 열렸습니다. 올해로 153주년을 맞이하여, '여왕 만세'라는 주제로 과학, 예술·문화, 스포츠 등 다양한 분야에서 혁신을 이끈 각국의 위대한 여성들을 조명했습니다. 영화·만화·드라마·소설 속 여성 주인공도 주요 소재로 등장했습니다.

15m 높이의 거대한 '카니발의 여왕' 조형물은 위엄 있는 모습으로 축제의 시작과 끝을 알렸고 여왕이라는 주제를 부각하는 꽃마차와 여성 아티스트들이 축제의 통일성을 더했습니다. 니스 카니발의 백미는 '꽃들의 전투'입니다. 니스가 속한 코트다쥐르 지역의 이른 봄을 알리는 꽃, 미모사는 축제의 주인공입니다. 화려한 꽃차 위에서 무용수들이 던지는 미모사는 마치 황금빛 비가 내리는 듯한 장관을 연출합니다. 운이 따른다면 은은하고 달콤한 향기가 퍼지는 미모사를 낚아채는 행운이 주어집니다. 퍼레이드 후 꽃차를 해체해 관객에게 나눠주는 것은 '모두가 왕이 돼 축복을 나누어 가진다'는 153년 된 전통입니다. 밤의 카니발은 거대한 야외 클럽으로 변모합니다. 조명이 켜지고 음악 소리가 커지면 축제의 스케일은 더욱 웅장해집니다. 특히 올해는 싸이의 '강남스타일'에 맞춰 각양각색의 관객이 말춤을 추는 진풍경이 벌어졌습니다. 또 프랑스어로 여성형 명사인 '지구'를 여신으로 상징화해 자연 보호 메시지를 전달하기도 했습니다. 어린아이들이 카트에 올라 관중들에게 컨페티를 뿌리는 모습은 어른들의 잠들어 있던 동심을 일깨웠습니다. 마지막 밤, 해변에서 거행된 여왕 조형물 소각식과 불꽃놀이는 묵은 액운을 태우며 대미를 장식했습니다.\니스 카니발에서 기분 좋은 탈진을 경험한 뒤, 세상에서 가장 '신' 축제의 노란 향기에 취할 차례입니다. 이탈리아 국경과 맞닿은 소도시 망통은 황금빛으로 물들었습니다. 2월 14일부터 3월 1일까지 열린 92회 망통 레몬 축제는 '생명의 경이로움'이라는 주제 아래 온 도시를 상큼한 향기로 채웠습니다. 망통은 오래전부터 유럽에서 손꼽히는 레몬 재배지로 명성이 높습니다. 망통 레몬은 프랑스에서 유일하게 유럽연합(EU) 지리적 표시 보호 인증(IGP)을 받을 만큼 품질이 뛰어납니다. 독특한 타원형 모양과 쓴맛이 적은 산미 덕분에 고가에 거래되는 고급 식재료입니다. 조형물을 장식하는 방대한 양의 과일 중 상당수는 가성비를 위해 스페인산을 활용하는 전략을 취하지만, 축제 후에는 이를 주민들에게 저렴하게 판매하며 자원 순환의 전통을 이어갑니다. 비오베 정원에는 140t에 달하는 레몬과 오렌지로 만든 10m 높이의 거대 조형물들을 전시했습니다. 고래, 호랑이, 독수리 등 정교한 작품들 중 '지구를 임신한 여성' 조형물이 단연 압권이었습니다. 수만 개의 레몬과 오렌지를 하나하나 와이어로 고정해 만든 장인 정신의 결정체입니다. 축제의 하이라이트인 '금빛 과일 퍼레이드'는 매주 일요일 오후 해안도로에서 펼쳐졌습니다. 시트러스로 화려하게 장식한 수레들이 경쾌한 연주에 맞춰 행진을 시작하면 축제의 열기는 최고조에 달합니다. 킹콩 속 여성을 모티브로 한 공연부터 피에로까지 퍼포먼스가 이어졌으며 관객을 향해 쏟아지는 노란 컨페티는 분위기를 고조시켰습니다. 축제장 인근 팔레 드 유럽에서는 망통 농가의 레몬 가공품을 만날 수 있습니다. 주변 레스토랑이나 카지노 내 식당을 방문해 레몬 라비올리나 레몬 타르트를 곁들이며 망통의 미식을 즐겨보는 것도 추천합니다. 니스와 망통으로 가기 위해서는 에어프랑스를 이용하는 것이 가장 간편합니다. 파리행 직항편을 매일 운항하며 파리에서 니스까지는 매일 수차례 운항하는 국내선으로 약 1시간30분이면 연결됩니다. 니스에서 망통까지는 기차나 버스로 약 40분이 걸립니다. 축제 기간에는 열차(TER)를 대폭 증편 운행해 니스에 거점을 둔 여행객이라면 기차를 이용하는 것이 가장 빠르고 쾌적합니다





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