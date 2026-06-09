코스피 7,700선 회복…VKOSPI 사상 최고치 기록하며 변동성 경고

한국 증시가 전날 급락에서 벗어나 강한 반등을 보이며 코스피가 7,700선을 회복했다. However, VKOSPI가 사상 최고치를 경신하며 시장의 불안감이 여전히 높은 상태이다. 글로벌 지정학적 긴장과 미국 경제지표 발표를 앞두고 시장 참여자들은 변동성에 대비한 조심스러운 태도를 유지하고 있다.

코스피 가 전날의 급락을 딛고 상승하며 7,800선을 회복한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 와 코스닥, 원/달러 환율 이 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 213.35포인트(2.85%) 오른 7,697.76으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.

코스닥도 전날보다 34.55포인트(3.79%) 오른 945.94다. 원/달러 환율은 5.6원 내린 1,529.4원이다. 이날 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 '한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 전장보다 14.15% 급등한 87.47을 기록했다. 이는 미국과 이스라엘의 공격으로 이란과의 전쟁이 발발한 직후 기록한 올해 전고점(83.58·3월 5일)보다도 높은 것으로, 거래소가 해당 지수의 공식 발표를 시작한 2009년 4월 13일 이후 사상 최고치다.

VKOSPI는 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 측정하는 지수로, 보통 코스피가 급락할 때 오르는 특성이 있지만 상승장에서 투자자들이 갖는 불안심리와 주식시장의 불확실성이 클 때도 상승하는 경우가 있다. 실제 간밤 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체 지수가 5.61% 상승하고 이날 현재 코스피가 3% 가까운 상승률을 보이고 있지만, 최근 며칠간의 낙폭을 만회하는 데는 미치지 못하는 상황이다.

한국시간으로 10일 저녁 발표될 미국 5월 소비자물가지수(CPI)와 11일 오전에 나올 미국 소프트웨어 기업 오라클 실적에 따라 조정이 재개될 수 있다는 등의 우려가 시장 방향성을 확신하기 어렵게 하고 있다. 코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우, 코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

시장 참여자들은 글로벌 지정학적 리스크와 미국 경제지표 발표를 앞두고 변동성 확대에 대비한 조심스러운 매매를 이어가고 있다





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