코스피 5천239선 회복, AI주 반등과 중동 긴장 완화 동력

한국 증시가 미국 민주당의 데이터센터 규제 우려 해소와 중동 정세 안정에 힘입어 강세를 보이며 4%대 급등을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 상승이 지수를 견인했다.

국내 증시가 미국 민주당의 중간선거 압승 이후 제기된 인공지능 관련 규제 우려의 과잉 반영과 중동 지역 정세 안정 기대감이 맞물리며 강세 장을 형성했다. 11월 10일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 4.39% 상승한 5,239.13으로 장을 마쳤다.

시장의 반등은 미국 뉴욕 증시의 기술주 급등과 연동된 양상이다. 월가에서는 민주당 주도의 데이터센터 건설 규제 강화 가능성이 크지 않다는 시각이 주류로 자리 잡았다. 이에 따라 반도체 및 인공지능 관련 종목에 대한 투자 심리가 급격히 개선되며 자본 유입이 본격화되었다.

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주요 기술주 급등과 시장 메커니즘

국내 시가총액 1위와 2위 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 상승의 주요 동력이 되었다. 삼성전자는 4.74% 상승했고, SK하이닉스는 6.69% 급등하며 장을 이끌었다. 이들의 강력한 상승세는 유가증권시장과 코스닥 시장에서 오전 9시 6분과 10분께 잇따라 매수 사이드카를 발동시키기도 했다.

매수 사이드카가 발동된 것은 단 5분간 프로그램매수호가 효력이 정지되었음을 의미한다. 이는 그만큼 매수 물량이 집중되면서 시장 변동성이 극대화되었음을 보여주는 지표이다. 아시아 주요국 증시도 이와 궤를 같이하며 중국 상하이종합지수는 0.20%, 심천종합지수는 1.29% 상승하는 등 일제히 강세를 보였다.

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헤지펀드 리밸런싱과 정책 우려 해소

전문가들은 이번 상승의 근본 원인을 펀더멘털 변화보다는 투자자 수급의 반전에 두고 분석한다. 기존 헤지펀드들이 관련주 비중을 과도하게 높여온 것에 대한 리밸런싱 충격으로 인해 시장이 과락되었음을 인정하며, 매도세가 진정된 것이다. 특히 AMD, 브로드컴, 마벨, 마이크론 테크놀로지 등 미국 반도체 기업들의 주가 상승이 아시아 시장에 긍정적인 훈풍으로 작용했다.

필라델피아 반도체 지수는 6.86% 급등하며 기술주의 상승세를 뒷받침했다. 이는 기업 실적이나 업황 같은 기본적 요소보다는, 시장 참여자들의 심리적 부담이 완화되며 자본이 다시 유입되는 현상으로 해석된다. 키움증권 한지영 연구원은 민주당의 규제 강화 가능성이 작아졌음을 시장의 의견이 수렴하고 있다고 진단했다.

국제유가 하락과 안보 리스크 완화 효과

중동 지역의 지정학적 불안 요소가 완화된 것도 주요 상승 요인이다. 미국 도널드 트럼프 대통령의 이란 추가 공습 가능성 감소 신호가 나오면서 국제유가는 4%에서 5%대 하락했다. 이는 물가와 채권금리 상승 압력을 낮추며 빅테크의 AI 인프라 투자 부담을 덜어주는 효과를 낳았다.

이전까지 미국-이란 전쟁 시나리오에 따른 유가 상승은 AI 인프라 투자 출혈경쟁의 지속 가능성을 의심하게 만들었다. 그러나 이러한 부담이 덜어지자 시장의 민감도가 낮아지며 증시 불안이 해소되는 결과를 초래했다. 이는 글로벌 경제의 안정성이 회복되고 있음을 보여주는 신호로 평가된다.

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외국인 자금 흐름 변화와 향후 전망

외국인의 자금 흐름 변화도 주목할 만한 대목이다. 지난달 30일부터 이달 9일까지 7거래일간 외국인은 유가증권시장에서 일평균 1조 7천 929억원을 순매도했다. 하지만 이날 순매도액이 5천억원대로 줄어들며 '사자'로 전환하는 양상을 보였다.

하나증권 이경수 연구원은 외국인 매도세가 10개월 넘게 고착화되었다며, 코스피 반등 및 외인 순매수 복귀는 최소 3개월 이후 가능할 수 있다고 진단했다. 이러한 전망 속에서도 시장 심리의 전환은 명확하게 나타나고 있다. 또한 앤트로픽의 대규모 IPO 예정이 향후 시장 흐름에 미칠 영향도 관찰이 필요하다.