코스피가 5.21% 급락해 4,869.96에 마감한 가운데 키움증권이 증안펀드 가동 전망과 함께 코스피 하단 시나리오를 제시했다. 투자자들이 주목해야 할 지표와 일정을 정리했다.

2026년 11월 20일 코스피 와 코스닥이 5% 넘게 급락한 채 장을 마감했다. 이날 코스피 는 전장보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4,869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 코스피 가 3거래일 만에 다시 ' 5천피'( 코스피 5,000) 아래로 내려왔다.

이후 키움증권은 11월 23일 보고서를 통해 코스피가 최악의 경우 4,200∼4,300선까지 하락할 가능성을 열어둬야 한다고 밝혔다. 다만 역사적인 낙폭과 정부의 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비 등을 고려하면 기술적 반등이 나타날 수 있다고 내다봤다.

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코스피 고점 대비 46.6% 급락, 하락 속도는 금융위기보다 빨라

키움증권은 지난 20일 기준 코스피가 고점 대비 46.6% 급락했다고 밝혔다. 고점에서 40% 이상 하락하는 데 걸린 기간은 4.5개월로, 과거 사례와 비교해 짧은 것으로 나타났다.

키움증권이 제시한 비교 기준에 따르면 닷컴버블 붕괴 당시에는 8.4개월, 글로벌 금융위기 때는 11.5개월, IMF 외환위기 때는 25.3개월이 걸렸다. 이번 하락이 과거 주요 위기보다 빠르게 진행되고 있다는 의미다.

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키움증권 한지영 연구원은 보고서에서 현재 시장이 과거 IT 버블에 준하는 급등 이후 금융위기보다 빠른 속도로 가격 조정이 진행되는 복합적인 하락 국면에 놓여 있다고 진단했다. 한 연구원은 이러한 흐름을 단순한 조정이 아닌 여러 요인이 겹친 하락으로 본 것이다.

키움증권은 현재 약 0.91배인 코스피의 선행 주가순자산비율(PBR)이 금융위기 당시 저점 수준인 0.8배까지 낮아질 경우를 가정했다. 이 가정에 따라 코스피 하단을 4,200∼4,300선까지 열어둘 필요가 있다고 분석했다.

증안펀드 점검과 미국 연준 기조 변화에 쏠린 시선

키움증권은 정부가 긴급 시장상황점검회의(F4 회의)를 열고 증안펀드 가동 체계를 점검하기로 한 점을 긍정적으로 평가했다. 정부가 11월 22일 해당 회의를 열었다는 점에서 시장 안정 장치가 실제 가동될 수 있다는 기대를 반영한 판단이다.

키움증권은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 최근 금융시장 불안을 반영해 이전보다 덜 매파적인 태도로 전환하는 신호를 보여준다면 증시에 중립 이상으로 작용할 수 있다고 봤다. 반대로 긴축 기조가 이어진다면 국내 증시에 부담이 될 수 있다는 점도 함께 짚었다.

한 연구원은 주중 예정된 연준 위원들의 발언과 12월 FOMC에서 연준의 기조 변화를 주시할 필요가 있다고 말했다. 두 일정은 코스피 하락 국면에서 투자 심리를 가늠할 주요 체크포인트가 될 전망이다.

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한 연구원은 주가상 역대급 과매도 인식과 증안펀드 투입 가능성 등을 고려하면 최악의 시나리오가 현실화할 가능성은 낮다고 판단했다. 그는 추가 하락이 나타나더라도 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높다고 덧붙였다.

기존 보유 주식 유지 전략과 PER 3.4배 밸류에이션

키움증권은 추가 하락이 나타나더라도 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높다며, 기존 보유 주식을 유지하는 전략이 유효할 것이라고 조언했다. 단기 낙폭에 따라 보유 주식을 일괄 매도하기보다 시장 변수를 지켜보며 대응하라는 취지다.

밸류에이션 측면에서도 지수의 하방 경직성을 엿볼 수 있다는 것이 한 연구원의 분석이다. 현재 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 3.4배로, 금융위기 당시 저점인 6.27배를 크게 밑돌고 있다.

한 연구원은 이 수치에 코스피 순이익이 약 47% 감소할 가능성까지 반영됐다고 설명했다. 과거 주요 하향 사이클과 비교하면 현 주가에는 이미 상당한 수준의 이익 악화가 반영된 것으로 판단된다는 설명이다.

투자자들은 정부의 증안펀드 가동 준비 상황과 주중 예정된 연준 위원 발언, 12월 FOMC 결과를 함께 확인할 필요가 있다. 키움증권이 제시한 4,200∼4,300선 시나리오가 현실화할지는 이 변수들의 방향에 따라 달라질 수 있다.