코스피, 6200선 내주며 하락 마감…외국인·개인 매도세

17일 코스피 지수가 6200선 아래로 하락 마감했다. 미국-이란 종전 협상 관망세 속에 개인과 외국인의 매도세가 지수 하락을 이끌었으며, 2차전지주는 강세를 보인 반면 반도체주는 약세를 나타냈다.

17일 국내 증시에서 코스피 가 6200선 아래로 내려앉으며 하락 마감했다. 전 거래일 대비 34.13포인트, 0.55% 하락한 6191.92에 장을 마친 것이다. 이날 코스피 는 1.28포인트(0.02%) 오른 6227.33으로 개장했으나, 장 초반 개인 투자자와 외국인 투자 자의 매도 물량이 쏟아지면서 약세로 전환했다. 이는 미국과 이란 간의 종전 협상에 대한 기대감과 우려가 엇갈리며 시장 참여자들이 관망세를 보인 결과로 분석된다. 대신증권의 이경민 연구원은 미국과 이란의 2차 협상 결과를 기다리는 동안 국내 증시가 관망세를 유지했다고 설명하며, 위험 자산 선호 심리가 회복되고 실적 및 수주 모멘텀이 작용한 이후 숨 고르기에 들어간 모습이라고 덧붙였다. 업종별로는 의료·정밀기기가 2.11% 상승하며 가장 강세를 보였고, 금속(0.77%), 화학(0.40%), 섬유·의류(0.38%), 전기·가스(0.29%) 등도 소폭 상승했다. 반면 비금속(-0.89%), 유통(-0.

58%), 운송·창고(-0.65%) 등은 하락세를 면치 못했다. 매매 주체별로는 개인과 외국인이 각각 3204억원, 14조 9668억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 기관 투자자는 홀로 7조 4497억원을 순매수하며 낙폭을 일부 방어했다. 시가총액 상위 종목들의 희비도 엇갈렸다. 삼성전자(-0.69%), SK하이닉스(-2.34%), SK스퀘어(-1.16%), 삼성바이오로직스(-0.93%), 한화에어로스페이스(-6.32%), 두산에너빌리티(-2.08%) 등은 약세를 보인 반면, 현대차(0.75%), LG에너지솔루션(0.48%), 기아(0.82%)는 상승 마감했다. KB금융은 전일과 동일한 가격으로 거래를 마쳤다. 이날 증시에서는 2차전지 관련 업종이 리튬 가격 상승과 에너지 저장 장치(ESS) 사업의 성장 모멘텀에 힘입어 강세를 나타냈다. 삼성SDI(7.21%), 엘앤에프(9.50%), 후성(22.30%) 등이 급등세를 보였으며, 삼성전기(6.26%) 역시 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 사업의 호조세로 상승 흐름을 이어갔다. 그러나 반도체 업종은 차익 실현 매물이 출회되면서 하락세를 보였다. 삼성전자(-0.69%), SK하이닉스(-2.34%), 한미반도체(-1.88%) 등 주요 반도체 기업들의 약세가 두드러졌다. 한편 코스닥 지수는 전 거래일 대비 7.07포인트(0.61%) 상승한 1170.04에 마감하며 상대적으로 선방하는 모습을 보였다. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관 투자자가 각각 2344억원, 1조 3134억원을 순매도한 반면, 개인 투자자는 2조 1429억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로(1.81%), 에코프로비엠(1.46%), 리노공업(0.26%)이 강세를 보였다. 반면 알테오젠(-0.95%), 레인보우로보틱스(-0.16%), 삼천당제약(-3.86%), 코오롱티슈진(-1.75%), 에이비엘바이오(-1.46%), HLB(-1.57%), 리가켐바이오(-0.30%)는 하락 마감했다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 8.9원 하락한 1483.5원에 주간 거래를 마쳤다





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