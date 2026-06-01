코스피 사상 최고에도 VKOSPI 급등…강세장 속 과열 우려

코스피가 연일 사상 최고치를 경신하는 강세장이 이어지고 있지만, 한국형 공포지수 VKOSPI가 함께 급등하며 시장 과열 우려가 제기되고 있다. 반도체 대형주와 레버리지 상품 쏠림 현상이 변동성을 키우고 있다.

최근 코스피 가 연일 사상 최고치를 경신하는 강세장이 이어지고 있지만, 시장 내부에서는 예상과 다른 불안 신호가 감지되고 있다. 한국형 공포지수로 불리는 코스피 200 변동성 지수( VKOSPI )가 함께 급등하면서 과열 우려가 제기되고 있는 것이다.

통상 주가지수와 반대로 움직이는 변동성지수가 강세장에서도 높은 수준을 유지하는 것은 시장의 불안정성이 커지고 있음을 의미한다. 31일 한국거래소에 따르면 지난 29일 VKOSPI는 전 거래일보다 3.72% 오른 74.26에 거래를 마쳤다. 이는 올해 들어 미국과 이란 간 분쟁 여파로 변동성이 크게 확대된 이후 네 번째로 높은 수준이다. 시장에서는 VKOSPI가 50을 넘으면 극단적 공포 구간으로 평가하는데, 올해 평균치가 53.24를 기록하고 있다는 점을 감안하면 지수 상승과 별개로 변동성 자체는 이미 이례적으로 높은 국면에 진입한 셈이다. 이번 변동성 급등은 단순한 하락 공포와는 성격이 다르다.

코스피 상승세가 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 집중된 상황에서, 단일종목 레버리지 상장지수상품(ETP)까지 가세하며 현물과 선물, 옵션시장의 수급이 동시에 과열된 결과로 풀이된다. 지수는 오르고 있지만 시장이 체감하는 위험은 오히려 커지는 구조다. VKOSPI는 코스피200 옵션 가격에 반영된 향후 30일 기대 변동성을 나타내는 지표로, 일반적으로 주가지수가 하락할 때 방어 수요가 몰리며 상승한다. 그러나 최근에는 반대 양상이 나타나고 있다.

강세장에서 뒤처질 수 있다는 포모(FOMO) 심리가 커지면서 투자자들이 반도체 대형주와 레버리지 상품, 콜옵션으로 몰리고 있기 때문이다. 공포지수가 하락 우려뿐 아니라 추가 상승을 놓칠 수 있다는 조급함까지 반영하고 있는 모습이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETP 상장은 변동성을 키운 촉매로 작용했다. 기초자산의 하루 수익률을 2배로 추종하는 이러한 상품은 주가가 오를 때 추가 매수 압력을 키우고, 주가가 꺾일 때는 매도 압력을 확대할 수 있다.

운용사와 유동성공급자(LP)도 현물과 파생상품을 활용해 헤지에 나서면서 기초주식과 선물, 옵션 거래가 함께 늘어나 변동성지수 상승으로 이어진다. 신얼 상상인증권 연구원은 '단일종목 레버리지 상품이 일제히 상장되면서 국내 증시의 양극화 현상을 가속화하고 있다'며 '반도체 고점 신호가 나오면 차익실현 물량이 대거 출회될 수 있어 변동성에 더욱 취약해진 상황'이라고 평가했다. 이러한 현상은 투자자들이 반도체 대형주와 레버리지 상품에 쏠리면서 시장의 변동성이 더욱 확대되고, 결과적으로 소외된 업종과 종목의 부진을 심화시키는 악순환을 초래할 수 있다.

전문가들은 현재와 같은 쏠림 현상이 지속될 경우 시장 전체의 안정성을 해칠 수 있다고 경고하며, 분산 투자와 리스크 관리의 중요성을 강조하고 있다. 향후 코스피가 추가 상승을 이어가더라도 VKOSPI가 높은 수준을 유지한다면, 이는 시장 내부의 불안정성이 해소되지 않았음을 의미하며, 예상치 못한 충격에 더욱 취약해질 수 있다





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