코스피 중동 종전 기대감에 8천선 회복…8%대 급등

국내 증시가 중동 전쟁 종전 기대감으로 급등세를 보였다. 코스피는 8천선을 다시 넘어서며 8%대 상승률을 기록했고, 코스닥도 3%대 올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 정보기술주를 중심으로 전 업종이 강세를 보였으며, 원화 가치도 동반 상승했다. 미국과 이란의 양해각서 체결 임박과 미국 반도체주 강세 등 대외 호재가 작용한 것으로 분석된다.

12일 코스피 는 중동 전쟁 종전 기대감에 힘입어 다시 한번 ' 8천피 '( 코스피 8,000포인트)를 넘어섰다. 지수는 전장 대비 499.90포인트(6.44%) 오른 8,263.85로 8천피 를 되찾으며 출발, 현재 6∼7%의 급등세를 이어가고 있다.

이날 오전 9시 31분 현재 코스피는 631.22(8.13%) 오른 8,395.17이다. 코스피 선물지수의 급등세에 장 초반 유가증권시장에서 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. 코스피 시장에서 사이드카가 발동된 것은 지난 10일 이후 이틀 만이며, 매수 사이드카 기준으로는 지난 9일 이후 사흘 만이다. 이번 주에는 전날을 제외한 모든 거래일에 코스피 사이드카가 울린 셈이다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 10.9원 내린 1,518.0원으로 개장했다. 기관은 3천934억원 매수 우위인 반면 개인은 9천212억원 순매도를 나타내고 있다. 간밤 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의가 임박했다고 밝히자 뉴욕증시 3대 주요지수는 나란히 급등했다. 필라델피아 반도체지수는 7.91% 급등하며 1년 만에 가장 큰 하루 상승률을 보였고, 인텔(9.27%), 마이크론(11.66%), 샌디스크(14.50%) 등 주요 반도체 기술주가 큰 폭 상승했으며 엔비디아(2.22%)도 강세였다.

트럼프 대통령은 사흘 연속 이란에 대한 공습을 예고했으나 오후 소셜미디어에서 이란 최고지도부까지 논의가 올라가 승인받았다며, 당일 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소한다고 밝혔다. 이에 국내증시는 급등하며 지난 9일 이후 사흘 만에 다시 8천선을 되찾았다. 한지영 키움증권 연구원은 미국과 이란의 양해각서 체결 임박과 5월 인플레이션 불안심리 진정, 미국 반도체주 강세 등 대외 호재가 존재한다며, 국내 증시는 업종 순환매 장세가 전개될 것이라고 분석했다.

삼성전자는 11.87% 폭등해 33만4천500원에 거래되고 있으며, 장중 한때 33만5천500원까지 뛰어 '30만전자' 타이틀을 회복했다. SK하이닉스는 8.95% 오른 228만9천원에, 장중 한때 230만4천원까지 치솟기도 했다. SK스퀘어(9.36%), 삼성전기(9.42%), 현대차(5.19%), LG에너지솔루션(5.98%), 삼성생명(8.77%) 등 시가총액 상위 50위 종목들도 전반적으로 강세를 보이고 있다. 업종별로는 전기·전자(9.74%), 제조(8.69%), 건설(7.04%) 등 코스피 시장의 모든 업종이 강세다.

코스닥 시장에서도 1,427개 종목이 오르고 있으며 하락 종목은 244개이다. 코스닥 지수는 30.12포인트(3.02%) 오른 1,027.05로 출발해 장중 2∼3%대 상승세를 이어가고 있다. 알테오젠(2.02%)과 에코프로비엠(7.12%), 에코프로(8.27%), 레인보우로보틱스(6.61%) 등은 오르고 있고, 심텍(-1.28%), 서진시스템(-0.94%), 현대무벡스(-0.37%) 등은 약세다





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