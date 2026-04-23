코스피, 3거래일 연속 사상 최고가 경신…6500선 돌파

코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하며 6500선을 돌파했다. 삼성전자의 강세와 미국-이란 휴전 연장 기대감이 투자 심리를 개선시킨 것으로 분석된다. 코스닥 지수 또한 상승세를 이어가며 긍정적인 흐름을 보이고 있다.

코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하며 투자 심리가 고조되고 있다. 22일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에는 코스피 종가가 6417.93으로 표시되었으며, 이는 전일 대비 0.46% 포인트 상승한 수치이다.

코스닥 지수 또한 전일 대비 0.18% 상승하여 1181.12로 장을 마감했다. 이러한 상승세는 23일 개장 직후에도 이어져 코스피는 6500선을 돌파하며 3거래일 연속 사상 최고가를 갱신했다. 오전 9시 3분 현재 코스피는 전일 대비 1.40% 상승한 6507.50을 기록하고 있으며, 전날보다 1.10% 오른 6488.83에 출발하여 곧바로 6500선에 도달했다. 이는 지난 21일 미국과 이스라엘, 이란 간 전쟁 발발 전 기록했던 사상 최고치를 약 2개월 만에 경신한 이후, 연일 최고치를 새로 쓰고 있는 추세이다.

코스피 상승을 견인하는 주요 요인 중 하나는 삼성전자의 강세이다. 삼성전자는 장중 3% 가까이 급등하며 지수 상승에 크게 기여하고 있으며, 현재 2.99% 오른 22만 4000원에 거래되고 있다. 또한, SK하이닉스는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 37조 6103억원으로 지난해 동기 대비 405.5% 증가했다고 공시했지만, 주가는 0.16% 소폭 하락한 122만 1000원에 거래되고 있다. 투자 주체별 동향을 살펴보면, 외국인과 기관은 각각 2371억원과 328억원을 순매도하고 있지만, 개인 투자자들은 2631억원을 순매수하며 시장을 지지하고 있다.

이러한 개인 투자자들의 매수세는 시장의 긍정적인 분위기를 더욱 강화하는 요인으로 작용하고 있다. 미국과 이란 간 2차 종전 협상이 아직 성사되지 않았지만, 휴전이 사실상 연장되면서 뉴욕증시가 강세를 보이는 등 시장의 투심이 회복되는 모습을 보이고 있다. 간밤 뉴욕증시의 3대 주가지수는 모두 강세로 마감되었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 휴전 만료 직전 휴전을 연장하면서 투자 심리가 안정되었고, 백악관은 추가 휴전 기한에 대한 3~5일이라는 보도를 부인했다.

이란 내부에서도 아직 상황이 정리되지 않았지만, 종전 협상이 재개될 것이라는 기대감은 여전히 유지되고 있다. 22일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.69% 오른 4만 9490.03에 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.05% 상승한 7137.90, 나스닥 종합지수는 1.64% 급등한 2만 4657.57에 장을 마쳤다. 특히 S&P500 지수와 나스닥 지수는 종가 기준으로 사상 최고치를 경신하며 시장의 긍정적인 흐름을 확인시켜 주었다.

코스닥 지수 또한 같은 시각 전날보다 0.63% 오른 1188.62를 기록하며 상승세를 이어가고 있으며, 전날보다 0.68% 오른 1189.10에 장을 시작했다. 이러한 국내외 증시의 동향은 당분간 투자 심리가 안정적으로 유지될 가능성을 시사한다





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코스피 코스닥 주식 삼성전자 SK하이닉스 미국-이란 관계 뉴욕증시 사상 최고가

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