코스피 5000선 붕괴…8% 폭락에 서킷브레이커 발동

6일 코스피가 개장 직후 8% 이상 급락하며 5000선 무너졌다. 서킷브레이커 발동과 주요 주가 폭락으로 상반기 상승분 대부분 반납한 가운데 시장 동향 분석.

6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 스크린에 나타난 코스피 지수가 개장 직후 8% 이상의 폭락을 기록하며 5천선 대 아래로 떨어졌다. 이날 오전 9시 2분 기준 코스피 는 전 거래일 대비 8.32% 하락한 4,935.81을 나타냈으며, 이는 지난 2월 6일 4,899.30을 기록한 이후 약 9개월 만에 가장 낮은 수준이다. 이 같은 급격한 하강세로 인해 한국 증시는 사실상 올해 상반기 동안 벌였던 상승분을 거의 모두 잃는 결과를 초래했다.

서킷브레이커 발동과 장세 혼란

상장 초부터 지속된 8% 이상의 급락세로 인해 오전 9시 3분 1단계 서킷브레이커가 발동되어 20분간 전 종목의 매매거래가 중단되었다. 이는 지난 10월 15일 이후 약 한 달 만에 서킷브레이커가 작동한 사례로, 시장의 강한 패닉 매물出し를 방증한다. 초기에는 삼성전자와 에스케이(SK)하이닉스를 포함한 두 대형 주가 종목이 개장과 동시에 정적 변동성 완화장치 정적 VI가 발동되며 2분간 거래가 정지되는 등 초기 장세는 2%대 하락에 그칠 뻔하였다.

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그러나 정적 VI 해소에 맞춰 대규모 매도세가 쏟아지며 지수는 순식간에 8%대 폭락으로 전환되었다. 거래 제한이 풀린 이후에도 매도세는 수그러들지 않았으며, 오전 9시 34분에는 코스피 200 선물 지수가 전 거래일 대비 5% 이상 떨어지며 프로그램 매도 호가를 5분간 정지하는 매도 사이드카가 발동되었다. 이러한 일련의 장치 작동은 단기적 과열이 아닌 구조적 하락 압력이 작용하고 있음을 시사한다.

삼성전자와 SK하이닉스의 급락

시장을 주도한 두 대형 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 역사적 하향곡선을 그렸다. 삼성전자는 전 거래일 대비 10.07% 하락한 181,200원에 거래되며 '20만전자'라는 별칭이 무너졌고, 장중에는 18만 원 미만인 177,500원까지 하락하며 지난 4월 2일 이후 처음으로 18만 원대를 기록하였다. 특히 6월 19일 고점인 374,500원 대비 무려 52.1%나 급락한 수치로, 투자자들의 큰 손실을 초래했다.

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동반 상승하던 에스케이하이닉스 역시 12.18% 급락한 111만원 선에서 거래되며 '120만닉스'가 깨졌다. 장중 최저치인 110만 원 미만인 1078,000원까지 내려간 것은 지난 4월 14일 1,078,000원 이후 처음이다. 6월 25일 기록한 고점 2,987,000원 대비 63.5% 폭락한 이번 조정은 반도체 섹터에 가중된 불안감을 가중시키고 있으며, 관련 업종 전체의 밸류에이션 재편을 촉발할 가능성이 크다.

코스닥 동반 하락과 시사점

코스피 시장의 동반 급락은 코스닥 지수까지 영향을 미쳤다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.47% 하락한 634.51을 기록하며, 7월 29일 기록한 올해 장중 최저치 630.99에 근접하는 추락을 보였다. 코스닥 150 지수와 선물 가격의 큰 폭 하락으로 오전 9시 6분 매도 사이드카가 발동되며 양대 시장이 동시에 거래 정지 조처를 받을 만큼 전체 시장의 심리가 위축되었다.

이틀 연속 유가증권시장과 코스닥 양 시장에 매도 사이드카가 발동된 것은 한국 증시가 극심한 변동성에 노출되어 있음을 보여준다. 당분간 주요 기업의 실적 발표와 거시 경제 지표에 민감하게 반응할 것으로 예상되며, 기관과 외국인 투자자들의 포트폴리오 재조정 과정에서 추가적인 변동성이 예상된다. 시장 안정화를 위한 관리 당국의 대응과 투자자 각자의 리스크 관리가 중요한 시점으로 판단된다.