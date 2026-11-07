코스피 5천선 붕괴에 상장사 844개 올해 최저가

코스피 지수가 5000선 아래로 추락하면서 844개 상장사가 올해 최저가를 기록했다. 메모리 반도체 주가는 7개월 만의 저점을 찍었고, 증권가에서는 과잉 매도와 회복 가능성을 점친다.

국내 주식 시장이 큰 변동을 겪으면서 상장이 된 기업들의 주가 대대적인 조정이 일어났다. 한국거래소 는 8일 지난 한 주 동안 국내 증시 상장사 중 3분의 1에 해당하는 844개 기업이 장중 또는 종가 기준 올해 최저가를 기록했다고 발표했다. 이 같은 수치는 코스피 지수가 장중 5,000선 밑으로 밀리며 하락세를 지속한 결과로 풀이된다.

844개 상장사 올해 최저가 현황

한국거래소의 통계에 따르면 국내 증시에 상장된 전체 기업은 2,659개이며, 이 중 코스피가 911개, 코스닥이 1,748개다. 이 전체 상장사 중 지난 1주일 간(2일에서 6일)에 올해의 가장 낮은 주가를 찍은 기업은 총 844개에 달한다. 이 중 코스피는 272개, 코스닥은 572개 기업이 최저가를 기록했다.

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날짜별 발생 현황을 살펴보면 장중 신저가는 2일 39개, 3일 19개, 4일 53개, 5일 13개 등으로 꾸준히 나타났다. 특히 시장 불안감이 최고조에 달했던 6일에는 서킷브레이커와 코스피 및 코스닥 양 시장의 매도 사이드카가 동시에 발동했다. 이 날 무더기로 720개 기업의 주가가 최저가를 기록하며 시장 전체의 낙폭이 확대됐다.

대형주와 증권주의 급격한 하락세

코스피를 선도하던 대형주들의 주가도 회복하기 어려운 수준으로 추락했다. 현대차는 3일 27만 7,500원에, 한화에어로스페이스는 6일 66만 원에 장을 마감하며 올해 가장 낮은 종가를 기록했다. 이 외에도 두산에너빌리티가 4만 4,700원, HD현대중공업이 26만 2,500원, POSCO홀딩스가 26만 5,000원, 한화오션이 4만 7,350원에 거래를 마치는 등 주요 산업군 기업들의 주가가 동반 하락했다.

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증권주들의 침체는 특히 두드러졌다. 증권업계 시가총액 1위인 미래에셋증권은 2만 2,150원, 한국금융지주는 12만 1,600원, 삼성증권은 7만 4,000원, 키움증권은 18만 6,400원에 장을 마무리하며 종가 기준 올해 최저가를 기록했다. 이는 증권주들이 시장 전반의 위기에 민감하게 반응하며 투자심리 위축이 가장 먼저 나타난 결과로 해석된다.

코스닥과 반도체 주식의 사상 최저가 경신

코스닥 시장의 시총 상위권 종목들도 큰 타격을 입었다. 6일 기준 코스닥 시총 1위인 알테오젠은 20만 500원, 2위인 에코프로는 6만 6,200원, 3위인 에코프로비엠은 8만 3,100원, 4위인 레인보우로보틱스는 32만 1,000원에 거래를 마쳤다. 이들 종목 모두 올해 들어 가장 낮은 가격에 장을 마감했다.

반도체 및 바이오 관련 종목 역시 최저가 행진을 멈추지 못했다. 리노공업은 4만 6,600원, 원익IPS는 6만 6,700원을 기록하며 반도체 장비주들이 하방 압력을 받았다. 바이오 분야에서는 리가켐바이오가 5만 8,400원, 에이비엘바이오가 3만 6,50원에 거래되며 최저가를 기록했다. 삼성전자는 6일 장중 17만 9,200원, SK하이닉스는 108만 9,000원으로 하락하며 7개월 만에 저점을 확인했다.

증권가, 과잉 투매와 AI 투자 지속성 주장

전문가들은 현재 시장 상황을 단기적인 수급 불안보다 구조적 요인과의 괴리에서 찾았다. 이재원 유안타증권 연구원은 주가 하락이 메모리 수요의 구조적 훼손보다는 2028년 이후 성장둔화 가능성을 먼저 반영한 결과로 보인다고 분석했다. 그는 미국 정부의 규제에 따른 데이터센터 건설 지연 위험이 커졌지만, 기존 공급계약과 메모리 사업의 이익까지 훼손됐다는 근거는 없다고 밝혔다.

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또한 미국 중간선거 이후 유가와 장기금리의 하락은 AI 투자의 지속성에 우호적인 금융 환경 변화를 가져올 것이라고 평가했다. 이재원 연구원은 아직 현실화하지 않은 최악의 AI 투자 축소 시나리오를 과도하게 반영한 투매가 시장 침체의 주범이라고 진단했다.

역사적 저점 접근과 매수 신호 해석

특히 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 역사적인 저점 밸류에이션에 도달했다는 견해가 나오고 있다. 김선우 메리츠증권 연구원은 두 기업의 주가가 역사적 저점에 근접했다고 평가했다. 박준영 한화투자증권 원 역시 과거 데이터를 분석한 결과, 현재 주가가 저점 근처에 도달했다고 진단하며 회복 가능성을 제시했다.

시장 분석가들은 20일 이격도 지표가 95를 밑돌 경우 매수 신호로 해석하기도 한다고 언급했다. 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 20일 이격도는 90 미만으로, 이는 지난 20거래일 평균 가격 대비 단기적 하락 폭이 크다는 것을 의미한다. 일부 투자자들은 이러한 기술적 지표가 과매도 지역을 시사한다고 보고 향후 시장 반등을 점치고 있다.