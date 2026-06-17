코스피, 전장보다 137.64포인트 오른 8,864.24으로 마감

이날 코스피는 전장보다 137.64포인트(1.58%) 오른 8,864.24으로 마감했다. 2026.6.17 dwise@yna.co.kr

이날 코스피 는 전장보다 137.64포인트 (1.58%) 오른 8, 864.24 으로 마감했다. 2026.6.17 dwise@yna.co.kr 이날 코스피 는 137.64포인트 (1.58%) 오른 8, 864.24 로 장을 마쳐, 종가 기준 지난 2일 기록한 사상 최고치(8,801.49)를 경신했다 .

지수는 104.47포인트(1.20%) 내린 8,622.13으로 개장해 장 초반 8,605.66(-1.39%)까지 내렸다. 그러나 코스피는 점심시간을 지나면서 본격적으로 상승 전환, 한때 8,872.18(1.67%)까지 오르기도 했다. 장중 기준 사상 최고치는 2일 기록한 8,933.62다. 상승 전환에는 개인과 기관의 쌍끌이 매수가 크게 작용했다.

개인과 기관은 이날 각각 5천394억원, 5천818억원 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인과 개인이 5천219억원, 554억원씩 순매도, 기관은 5천314억원 순매수했다. 이경민 대신증권 연구원은'글로벌 주요국에서 금리 인상 기조가 강화되고 있지만, 미국과 이란의 종전 협상 타결로 국제 유가가 크게 하락하며 에너지발 인플레이션 압력에 대한 우려가 완화됐다'며'이는 AI 확산에 따른 생산성 증대로 금리 인하 가능성을 주장하던 (신임 연준 의장) 케빈 워시 의장에게 힘이 되어 줄 것'이라고 봤다.

(서울=연합뉴스) 서대연 기자=17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 137.64포인트(1.58%) 오른 8,864.24으로, 코스닥 지수는 전장보다 13.28포인트(1.30%) 오른 1,031.96으로 마감했다. 원/달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 1.8원 오른 1,513.4원을 기록했다. 2026.6.17 dwise@yna.co.kr삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.02%, 5.84% 올랐다.

특히 SK하이닉스는 250만원을 처음 돌파하며 252만1천원에 마감, 지난 2일(240만7천원) 역대 최고가를 경신했다. SK스퀘어가 6.33% 올랐고, 삼성전자우(1.12%), LG에너지솔루션(1.34%), 삼성생명(3.71%) 등 시총 상위 종목들도 상승했다. SK스퀘어는 한때 7.40% 오르며 52주 신고가를 경신했다. SK하이닉스가 100조원 규모의 주주환원을 추진 중이란 보도가 나오며, SK하이닉스 지분 약 20%를 보유한 SK스퀘어가 수혜를 볼 것이란 기대가 커진 것으로 분석된다.

업종별로는 전기·전자(2.75%)와 오락문화(2.15%), 보험(2.14%), 제조(2.04%)가 2%대 상승률을 나타냈고, 제약(1.82%), 섬유·의류(1.51%), 전기·가스(1.23%) 등도 올랐다. 단 하락 업종도 건설(-5.57%)과 금속(-2.77%), 일반서비스(-2.65%), 통신과 유통(각 -1.97%), 증권(-1.94%), 화학(-1.06%) 등으로 적지 않았다. 코스닥은 1.20포인트(0.12%) 오른 1,019.88개장, 13.28포인트(1.30%) 오른 1,031.96으로 마감했다. 시총 상위 종목 중 주성엔지니어링(-2.87%)과 리노공업(보합) 외 모두 올랐다.

에이비엘바이오는 9.73% 상승했다. 에이비엘은 미국 바이오 기업 노바브리지 바이오사이언스와 함께 개발 중인 이중항체 면역 항암제 '지바스토미그'(ABL111)가 FDA으로부터 패스트트랙 지정을 받았다고 밝혀, 투심을 자극했다. (서울=연합뉴스) 서대연 기자=17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 137.64포인트(1.58%) 오른 8,864.24으로, 코스닥 지수는 전장보다 13.28포인트(1.30%) 오른 1,031.96으로 마감했다.

원/달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 1.8원 오른 1,513.4원을 기록했다. 2026.6.17 dwise@yna.co.k





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코스피 전장 137.64포인트 8 864.24 마감 2026.6.17 Dwise@Yna.Co.Kr 금리 인상 기조 강화 미국 이란 종전 협상 타결 국제 유가 크게 하락 에너지 발 인플레이션 압력 완화 우려 완화 AI 확산 생산성 증대 금리 인하 가능성 주장 케빈 워시 의장 힘이 되어 줄 것 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판 원/달러 환율 코스피 코스닥 지수 표시 기준 전날 1.8원 오른 1 513.4 원 기록 2026.6.17 Dwise@Yna.Co.Kr 삼성전자 SK하이닉스 1.02% 5.84% 올랐 SK스퀘어 6.33% 올랐 삼성전자우 1.12% LG에너지솔루션 1.34% 삼성생명 3.71% 시총 상위 종목 올랐 SK스퀘어 7.40% 오르며 52주 신고 가 경신했다 SK하이닉스 100조원 규모 주주환원 추진 중 SK스퀘어가 수혜 볼 것 란 기대 커 분석 된다 업종 별 전기전자 2.75% 오락문화 2.15% 보험 2.14% 제조 2.04% 제약 1.82% 섬유의류 1.51% 전기가스 1.23% 하락 업종 건설 -5.57% 금속 -2.77% 일반서비스 -2.65% 통신 -1.97% 유통 -1.97% 증권 -1.94% 화학 -1.06% 적지 않았다 코스닥 1.20포인트 0.12% 오른 1 019.88 개장 13.28포인트 1.30% 오른 1 031.96 마감 시총 상위 종목 주성엔지니어링 -2.87% 리노공업 보합 에이비엘바이오 9.73% 상승 에이비엘 미국 바이오 기업 노바브리지 바이오사이언스 개발 중 이중항체 면역 항암제 지바스토미그 ABL111 FDA 패스트트랙 지정 받았다 밝혀 투심 자극했다 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판 코스피 표시 기준 전장 137.64포인트 오른 8 864.24 코스닥 지수 표시 기준 전장 13.28포인트 오른 1 031.96 원/달러 환율 주간 거래 종가 오후 3시 30분 기준 전날 1.8원 오른 1 513.4 원 기록 2026.6.17 Dwise@Yna.Co.Kr

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