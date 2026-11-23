금융당국의 증안펀드 가동과 자사주 매입 한도 완화에도 코스피는 급락세를 멈추지 않고 있다. 전문가들은 코스피가 4200선까지 하락할 수 있으며, 2000년대 닷컴 버블 붕괴와 유사한 AI 거품 꺼짐 현상이 관찰된다고 경고했다.

올해 수출 1조 달러 돌파와 경제 성장률 4% 전망이라는 긍정적인 거시 경제 지표들이 제시되고 있음에도 불구하고, 국내 증시는 속절없이 추락하고 있다. 23일 기준 주요국 증시 동향을 살펴보면, 일본 닛케이 선물은 +3.34%, 대만 자취안지수와 홍콩 항셍지수, 상해종합지수는 0.01%에서 2.35% 상승한 반면, 미국 나스닥100 선물(3.10%)과 유로스톡스 선물(0.56%)도 완만한 상승세를 보였다.

국내 증시만의 독보적 폭락세

이러한 글로벌 상승장 속에서도 한국 증시는 지난 20일 -5.21%의 급락에 이어 23일에도 -3.31%의 나홀로 폭락을 기록했다. 금융당국은 전날 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 즉시 착수한다고 발표했고, 당일 상장사의 자사주 1일 매입 한도를 대폭 완화하여 3개월간 취득신고 주식 전체 매수가 가능하도록 했다.

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그러나 이러한 시장 안정화 정책은 투자자 심리를 일시적으로 안정시키는 효과에 그쳤을 뿐, 오름세를 이끌지는 못했다. 이는 상승을 방치하지 않겠다는 의지와 신호를 보낸 '구두 개입' 효과만이 나타난 것으로 해석된다. 5000선 붕괴 이후 글로벌 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 의구심과 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 통화긴축 가능성 등 여러 악재가 시장을 괴롭히며 가파른 조정국면을 이어가고 있다.

금융위기급 저평가 구간 진입

한지영 키움증권 연구원은 현재 시장이 과거 정보기술(IT) 버블 급등 이후, 금융위기보다 빠른 속도로 가격 조정이 진행되는 복합적인 하락 국면에 진입했다고 진단했다. 그는 고점에서 40% 이상 하락하는 데 걸린 기간(4.5개월)이 과거 닷컴버블 붕괴 당시(8.4개월), 글로벌 금융위기(11.5개월), 1998년 외환위기(25.3개월) 때보다 현저히 짧다고 밝혔다.

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한지영 연구원은 코스피의 선행 주가순자산비율(PBR)이 금융위기 당시 저점 수준인 0.8배까지 낮아질 경우를 가정하면, 코스피 4200∼4300선까지 하단을 열어둘 필요가 있다고 분석했다. 다른 전문가들도 향후 증시 향방을 둘러싸고 저마다 긴급진단을 내놓았는데, 대체로 코스피 4200선까지 열어둬야 한다는 전망을 제시했다.

다양한 증권사의 지지선 예상

23일 각 증권사에서 제시한 예상치로 볼 때, 삼성·신한투자·디비(DB)증권은 코스피 하방 지지선을 4200~4500선으로 점쳤다. 대신증권은 1차 지지구간을 4510∼4580선, 2차 지지구간을 4320∼4400선으로 예상했다.

윤석모 삼성증권 리서치센터장은 최근 증시 급락이 기업의 기초체력(펀더멘털) 훼손보다는 레버리지 상품 확대와 인플레이션, 금리 인상 우려가 맞물린 시장의 과민반응으로 판단된다고 밝혔다. 그는 현재 미국이나 글로벌 경기침체를 우려할 상황은 아니므로 4300이 강한 바닥으로 작용할 것으로 전망했다.

인공지능 거품과 닷컴 버블 재연 우려

인공지능 열풍을 타고 치솟았던 기술주들이 잇따라 급락하면서 2000년 닷컴 버블 붕괴가 재연되는 것 아니냐는 우려도 커지고 있다. 22일(현지시각) 월스트리트저널은 '인공지능 거품은 이미 터졌을까'라는 제목의 기사에서 최근 미국 기술주의 고점 대비 하락률이 2000년 닷컴 버블 붕괴 당시와 놀라울 정도로 닮았다고 분석했다.

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월스트리트저널은 올해는 아니라고 단정하기 어렵다고 봤으며, 한국 증시를 대표적인 과열 사례로 지목했다. 빚을 내 투자한 개인투자자들이 고점에 대거 몰린 점에 주목하면서, 메모리 반도체 관련주의 급등세와 이후 급락이 전형적인 거품의 마지막 단계와 닮았다고 짚었다.

이경민 대신증권 연구원은 코스피가 12개월 선행 주당순이익(EPS)이나 주가순자산비율(PBR) 등 지표로 볼 때 기업 이익 전망이 개선되고 있음에도 투자심리 위축과 수급 불안으로 금융위기급의 역사적 저평가 구간에 들어섰다고 설명했다. 증시 분석가들은 연말까지 높은 변동성이 이어질 것으로 예상했다.