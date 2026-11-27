11월 27일 코스피가 4.3% 급등한 4915선에서 마감했다. 외국인 순매수 확대와 금융당국 시장안정 논의가 주효했으며 코스닥도 8.1% 상승했다.

국내 증시가 11월 27일 강한 상승세를 기록했다. 코스피 종합지수는 전장 대비 204.47포인트(4.34%) 급등한 종가 기준 4,915.68에 장을 마감했다. 이에 따라 코스피 는 3거래일 만에 4,900선 위를 회복했다.

외국인 1조원 순매수 장세 주도

유가증권시장에서 외국인의 순매수가 크게 증가했다. 외국인은 이날 1조 1,299억 원을 순매수했다. 이는 지난 9월 7일 2조 5,868억 원을 기록한 이후 가장 큰 규모다. 반면 개인은 1조 7,733억 원을 순매도했다. 기타법인은 기업의 자사주 매입 반영으로 4,106억 원을 순매수했다.

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삼성전자 등 우량주 동반 상승

시가총액 상위 종목 중 다수가 상승했다. 삼성전자는 4.55% 오른 17만 9,100원에 마감했다. SK하이닉스는 5.41% 상승한 111만 원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어는 5.37%, LG에너지솔루션은 4.8%, 삼성전기는 4.72% 올랐다. 현대차도 3.86% 상승했다.

업종별로는 증권이 11.43%, 의료 및 정밀 산업이 8.55%, 기계 및 장비 분야가 7.39% 급등했다. 건설 업종도 5.53% 상승하며 상승세를 견인했다. 음식료와 담배(-1.38%), 통신(-0.8%) 등 일부 업종을 제외하고 대부분 섹터가 올랐다.

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금융권 약세와 시장 안정 기대감

주요 금융주는 상승세에 발맞추지 못했다. KB금융은 0.21% 하락했다. 신한지주는 0.94% 하락했으며 하나금융지주는 0.84% 내렸다. 우리금융지주도 0.32% 감소했다. 반면 금융당국이 11월 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회 개최를 추진하며 증안펀드 가동 기대감이 커지고 있다.

코스닥 급등세와 사이드카 발동

코스닥 종합지수도 전장 대비 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 마감했다. 이날 코스닥의 상승률은 지난 7월 31일 11.63% 이후 최대치다. 상승 폭은 지난 8월 10일 55.66포인트 이후 가장 컸다. 급등세에 오전 10시 22분경 매수 사이드카가 발동됐다.

올해 국내 증시에서 사이드카는 이날까지 총 103회 발동되었다. 코스닥 시가총액은 406조 2,018억 원을 기록했다. 이는 지난 11일 이후 12거래일 만에 400조 원대로 복귀한 것이다. 알테오젠은 9.4%, 삼천당제약은 14.12% 급등했다. 레인보우로보틱스 13.70%, 로보티즈 7.84% 상승했다.