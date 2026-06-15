코스피 5.1% 급등, 닛케이 5.2%↑ 자취안 2.6%↑

코스피 지수 8,000선 돌파 이후 시장은 '롤러코스터 장세'를 이어가고 있습니다. 미국과 이란의 합의로 중동 전쟁이 막을 내리며 새로운 국면을 맞이했습니다. 뉴욕증시 3대지수 일제히 상승·AI칩 종목 급등·유가 급락 '장 초반 반도체 중심 강세 후 순환매 가능성도' 있습니다.

지난 5월 15일 코스피 지수 8,000선 돌파라는 대기록을 세운 이후 시장은 하루에도 수백 포인트가 요동치는 이른바 '롤러코스터 장세'를 이어가고 있습니다. 급등하는 환율과 불안정한 국제 유가로 금융시장의 긴장감이 극에 달했던 가운데, 미국과 이란의 합의로 중동 전쟁 이 막을 내리며 새로운 국면을 맞이했습니다.

뉴욕증시 3대지수 일제히 상승·AI칩 종목 급등·유가 급락 '장 초반 반도체 중심 강세 후 순환매 가능성도' 있습니다. 코스피는 이란 전쟁 종전 합의 및 미국 증시발 '훈풍'으로 급등했습니다. 리더스인덱스 조사 결과 기존 기업 58.9%·신규 기업 29.2%로 격차가 커졌습니다. 포스코홀딩스는 6개년 평균 준수율 97.8%로 1위를 차지했습니다.

코스피 상장사는 시가총액이 7천조원을 넘어섰습니다. 차익실현은 그러나 계속되었습니다. 삼성전자와 닛케이는 5%↑·대만 가권은 2.8%↑로 강세했습니다. 코스닥은 보합되었습니다.

'종전에 증시 탄력 강화, 금리 변수 경계'라는 평가가 나왔습니다. 코스피는 5.1%·닛케이는 5.2%·자취안은 2.6%↑로 상승했습니다. 미국과 이란의 종전 합의로 호르무즈 해협이 재개방이 가시화되었습니다. 한국과 일본의 아시아 주요 증시는 일제히 급등했습니다.

급등에 매수 사이드카가 발동했습니다. 기관도 쌍끌이 매수했습니다. 개인 차익실현도 계속되었습니다. 삼전과 닛케이는 5∼7%대 급등을 기록했습니다.

'230만닉스'가 회복되었습니다. 대다수 업종은 오름세를 보였습니다. 코스닥은 1%대 상승을 기록했습니다.

'종전에 증시 탄력 강화, 금리 변수 경계'라는 평가가 나왔습니다. 코스피는 5.1%·닛케이는 5.2%·자취안은 2.6%↑로 상승했습니다. 미국과 이란의 종전 합의로 호르무즈 해협이 재개방이 가시화되었습니다. 한국과 일본의 아시아 주요 증시는 일제히 급등했습니다.

급등에 매수 사이드카가 발동했습니다. 기관도 쌍끌이 매수했습니다. 개인 차익실현도 계속되었습니다. 삼전과 닛케이는 5∼7%대 급등을 기록했습니다.

'230만닉스'가 회복되었습니다. 대다수 업종은 오름세를 보였습니다. 코스닥은 1%대 상승을 기록했습니다.

'종전에 증시 탄력 강화, 금리 변수 경계'라는 평가가 나왔습니다. 다음달 1일 코스닥이 30주년을 맞이하게 됩니다. 기관 수급과 시장 신뢰회복이 시험대에 올려졌습니다. 하반기 승강제와 동전주 퇴출이 본격화될 예정입니다.

체질 개선 시동을 걸었습니다.

'코스피 이전 발판으로 그쳐선 안돼'라는 주장이 나왔습니다. 성장기업 유인책도 숙제가 남았습니다





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코스피 닛케이 자취안 중동 전쟁 AI칩 유가

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