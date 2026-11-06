코스피 6.02% 급락 5,059.69 마감…5,000선 턱걸이

2026년 11월 6일 코스피가 324.11포인트(6.02%) 내린 5,059.69로 마감하며 5,000선을 턱걸이했다. 외국인 2조7천690억원 순매도와 AI 인프라 자금 조달 우려가 겹치며 삼성전자와 SK하이닉스가 급락했다.

2026년 11월 6일 코스피 가 전 거래일 대비 324.11포인트(6.02%) 내린 5,059.69로 마감하며 5,000선을 턱걸이했다. 한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 같은 날 코스닥 은 34.14포인트(5.03%) 내린 644.27로 장을 마쳤다. 전 거래일을 포함한 이틀 동안 코스피 는 624.11포인트(10.98%) 폭락했다.

장 중에는 코스피 지수가 5,000선 아래로 떨어졌다. 장 중 5,000선 하회는 지난 2월 6일 이후 9개월 만이다. 종가 기준으로 코스피는 지난 6월 22일 기록한 고점 9,114.55와 비교해 44.5% 낮은 수준까지 밀려났다.

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외국인 순매도와 반도체주 급락이 지수를 끌어내린 과정

외국인 투자자가 이날 코스피 하락을 주도했다. 외국인은 코스피에서 2조7천690억원을 순매도했으며, 6거래일째 팔자 기조를 이어갔다.

반면 기관과 개인은 각각 1조7천41억원, 6천10억원을 순매수했다. 금융투자는 1조6천207억원 순매수로 두드러졌고, SK하이닉스의 자사주 추가 매입 영향에 기타법인은 4천640억원 매수 우위를 보였다.

반도체 대형주는 지수 하방 압력의 중심에 있었다. 삼성전자와 SK하이닉스는 한때 각각 11.07%, 13.84% 급락했다. 외국인은 같은 날 SK하이닉스를 1조9천205억원, 삼성전자를 1천298억원 순매도해 금액 기준 순매도 순위 1위와 2위에 올랐다.

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서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 전장보다 14.5원 오른 1,356.6원을 기록했다. 증시 급락과 환율 상승이 동시에 나타난 셈이다.

마이크로소프트 네오클라우드 보도가 투자 심리를 위축시킨 배경

이날 투자 심리를 가장 직접적으로 흔든 재료는 마이크로소프트의 네오클라우드 프로젝트 재검토 보도였다. 이 보도가 나온 뒤 AI 인프라에 대한 자금 조달 의구심이 불거졌고, 국내 증시에서 투자 심리가 위축됐다.

코스피 지수가 장 초반 낙폭을 키운 시점에는 오전 9시 34분께 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 서킷브레이커가 해제된 이후에도 지수 급락세가 지속된 것이다.

시가총액 상위주별 흐름도 엇갈렸다. SK스퀘어는 10.51%, LG에너지솔루션은 2.46%, 삼성바이오로직스는 0.26% 내렸다. 반면 NAVER는 2.87%, 삼성에스디에스는 6.34%, SK텔레콤은 0.26% 올랐다.

코스피 급락 후 당국 신용융자 조치와 엇갈린 시장 진단

관계 당국은 코스피 급락에 대응해 합동 시장상황 점검회의를 열었다. 회의에서 당국은 증권사의 신용융자 담보 비율 유지 의무(140%)를 3개월간 면제하기로 결정했다.

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원문에서 실명이 확인되지 않은 한 시장 관계자는 AI 데이터센터 건설 전면 중단 가능성은 제한적이며 시장의 우려는 과도하다고 판단했다. 이 관계자는 민주당 의회와 공화당 행정부의 상호 견제로 연방 차원의 건설 중단 가능성이 5% 미만으로 추정된다고 지적했다.

같은 관계자는 코스피 5,300선 이하 구간을 과도한 우려와 수급 압박에 따른 언더 슈팅 구간으로 봤다. 12개월 선행 PBR(주가순자산비율) 1배에 해당하는 5,330선을 고려하면 추가 매도에 동참할 실익은 제한적이라고 분석했다.

이 관계자는 단기 변동성 확대 가능성은 남아 있지만 급락을 활용한 분할 매수와 비중 확대 관점의 대응이 유효하다고 제언했다.

코스닥 급락과 종목별 등락이 보여준 시장 체감 온도

코스닥은 이날 654.43으로 23.98포인트(3.53%) 내린 채 출발했다. 이후 낙폭을 키워 장 초반에는 7.26% 급락한 629.17까지 밀렸다.

코스닥 시장에서 외국인과 개인은 각각 1천14억원, 1천105억원을 순매도했다. 기관은 2천57억원을 순매수하며 하락장에서 방어 역할을 했다.

시총 상위 코스닥 종목 가운데 알테오젠은 6.00%, 에코프로는 6.61%, 에코프로비엠은 7.69% 내렸다. 반면 로보티즈는 1.14%, 파마리서치는 3.78%, 펩트론은 2.99% 올랐다.