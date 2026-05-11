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코스피 급등 현상 지속

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코스피 급등 현상 지속
코스피상승세중고
📆5/11/2026 12:44 AM
📰joongangilbo
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코스피는 11일 전 거래일 대비 3.70% 오른 7775.31에, 코스닥은 0.43% 오른 1212.88에 개장했다. 코스피까지 연합뉴스 코스피 지수가 사상 처음 장중 7800선을 넘어섰다. 오늘 코스피는 1808.97까지 올라서며 4.15% 상승했다. 빠른 상승에 코스피는 올해 8번째 매수 사이드카가 발동되기도 했다.

11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 는 전 거래일 대비 3.70% 오른 7775.31에, 코스닥은 0.43% 오른 1212.88에 개장했다. 연합뉴스 코스피 지수가 사상 처음 장중 7800선을 돌파했다.

급등장에 코스피는 올해 8번째 매수 사이드카가 발동되기도했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 기술주 훈풍에 장 초반 동반 사상 최고가를 경신했다. 코스피는 11일 오전 9시 6분 현재 전거래일보다 4.15% 오른 1808.97을 기록하고 있다. 코스피는 이날 3.70% 오른 7775.31에 출발 7700선과 7800선을 단숨에 넘었다.

외국인과 기관이 각각 526억원과 3434억원을 내다 팔고있는 반면 개인이 3923억원 순매하고 있다. 시총상위종목인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 6.52%와 9.96% 오르면 지수를 이끌고 있다. 이 시각 삼성전자는 28만 6000원, SK하이닉스는 185만 4000원을 기록하고 있다. 이같은 상승은 지난주 말 뉴욕증시에서 반도체주가 일제히 오른 점이 매수세를 자극한 것으로 보인다.

연합뉴스 코스피 지수가 사상 처음 장중 7800선을 돌파했다면 기술주 훈풍에 시장의 관심을 받은 사상 초유의 상승세 때문이다. 코스피는 이날 3.70% 오른 7775.31에 출발 7700선과 7800선을 단숨에 넘었다. 코스닥도 0.43% 오른 1212.88에 개장했다. 위험자산 투자자들은 이러한 급등에 환장했는데 앞으로도 코스피와 코스닥, 필라델피아반도체지수 등이 상승세를 이어갈 것이라는 전망이 많았다.

특히, 인공지능(AI) 대장주인 엔비디아가 1.75% 오르며 업계 전반에 대한 투자자들의 뜨거운 관심을 받은 중이다. 인텔의 주가는 애플 차세대 기기용 반도체 생산 계약을 따냈다는 보도에 힘입어 14% 가까이 급등하기도 했다

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코스피 상승세 중고 필라델피아반도체지수 인텔 소프트웨어 반도체 기술주 시장

 

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