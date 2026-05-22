코스피 상승 전망: 대만 증시 선례, 대규모 순매도 이어지는 외국인, 개인 투자자 ETF 자금 유입

코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7,847.71로 마감한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 11.1원 오른 1,517.2원을 기록했고, 코스닥은 55.16p(4.99%) 오른 1,161.13으로 마감했다. 2026.5.22 ondol@yna.co.kr 이에 따라 코스피도 최대 10,000포인트까지 상승할 수 있다는 전망이 나온다. 올해 들어 외국인은 국내 증시에서 대규모 순매도를 이어가고 있지만, 개인 투자자와 ETF 자금이 이를 받아내며 지수를 방어하고 있다. 앞서 대만도 2018년 이후 ETF 중심 투자가 확대됐는데, 반도체·고배당 ETF가 시장 상승을 견인했다. 이 가운데 2018년 10,000포인트 수준이던 대만증시는 2024년 20,000포인트로 급등했다.다올투자증권은 최근 코스피 반도체 이익 추정치 상향이 지속되는 가운데 개인의 ETF 자금 유입이 지속되면서 코스피가 추가로 상승할 수 있다고 봤다. 김 연구원은 "증시의 외형이 커지는 과정에서 ETF 시장의 활성화가 수반되는 것은 필연적인 과정"며 "개인들의 대기 자금을 감안했을 때 한국은 증시와 ETF 시장로의 추가 자금 유입 여력이 충분하다"고 설명했다. 이어 "과거 대만 증시에서 ETF 영향력이 커지기 시작한 시점에 대만증시 선행 PER(주가수익비율) 하단이 12배에서 15배 수준으로 올라갔다"며 "현재 코스피 PER 밴드 하단이 7배에서 10배 수준으로 상승할 경우 10,000포인트에 해당한다"고 밝혔다. 김 연구원은 "코스피는 삼성전자, SK하이닉스 지배력에도 불구하고 조선, 방산, 전력설비, 내수 소비 관련 부문 등 광범위한 제조업 기반을 갖추고 있어 대만증시와 차별화된다"고 설명했다. 김 연구원은 "올해 들어서 기업 실적, 개인 투자자 수급으로 상승 랠리가 이어지고 있으나 랠리가 유지되기 위해서는 소수 종목 중심 쏠림 현상이 시장 전반으로 확산되는 과정이 필요하다"고 지적했다.

코스피 가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7,847.71로 마감한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 11.1원 오른 1,517.2원을 기록했고, 코스닥은 55.16p(4.99%) 오른 1,161.13으로 마감했다. 2026.5.22 ondol@yna.co.kr 이에 따라 코스피 도 최대 10,000포인트까지 상승할 수 있다는 전망이 나온다.

올해 들어 외국인은 국내 증시에서 대규모 순매도를 이어가고 있지만, 개인 투자자와 ETF 자금이 이를 받아내며 지수를 방어하고 있다. 앞서 대만도 2018년 이후 ETF 중심 투자가 확대됐는데, 반도체·고배당 ETF가 시장 상승을 견인했다. 이 가운데 2018년 10,000포인트 수준이던 대만증시는 2024년 20,000포인트로 급등했다. 다올투자증권은 최근 코스피 반도체 이익 추정치 상향이 지속되는 가운데 개인의 ETF 자금 유입이 지속되면서 코스피가 추가로 상승할 수 있다고 봤다.

그러면서 코스피 상단을 10,000포인트로 제시했다. 김 연구원은 "증시의 외형이 커지는 과정에서 ETF 시장의 활성화가 수반되는 것은 필연적인 과정"이라며 "개인들의 대기 자금을 감안했을 때 한국은 증시와 ETF 시장로의 추가 자금 유입 여력이 충분하다"고 설명했다. 이어 "과거 대만 증시에서 ETF 영향력이 커지기 시작한 시점에 대만증시 선행 PER(주가수익비율) 하단이 12배에서 15배 수준으로 올라갔다"며 "현재 코스피 PER 밴드 하단이 7배에서 10배 수준으로 상승할 경우 10,000포인트에 해당한다"고 밝혔다.

김 연구원은 "코스피는 삼성전자, SK하이닉스 지배력에도 불구하고 조선, 방산, 전력설비, 내수 소비 관련 부문 등 광범위한 제조업 기반을 갖추고 있어 대만증시와 차별화된다"고 설명했다. 김 연구원은 "올해 들어서 기업 실적, 개인 투자자 수급으로 상승 랠리가 이어지고 있으나 랠리가 유지되기 위해서는 소수 종목 중심 쏠림 현상이 시장 전반으로 확산되는 과정이 필요하다"고 지적했다





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