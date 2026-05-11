코스피 7800 돌파와 만스피 시대의 서막: 반도체 랠리가 이끄는 한국 증시의 재평가

반도체 투톱의 폭발적 성장으로 코스피가 7800선을 돌파한 가운데, JP모건과 현대차증권 등 국내외 금융기관들이 목표 지수를 1만 포인트 이상으로 상향하며 낙관적 전망을 내놓고 있습니다.

대한민국 자본시장의 상징인 코스피 지수가 반도체 대형주들의 기록적인 폭주에 힘입어 전인미답의 7800선을 돌파하는 역사적인 장면을 연출했습니다. 하루 만에 324포인트라는 경이로운 상승폭을 기록하며 시장의 모든 이목을 집중시켰습니다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스라는 반도체 투톱 체제가 지수 상승의 강력한 엔진 역할을 수행하며 시장을 견인했습니다. 이날 삼성전자는 6.33퍼센트 상승했으며, SK하이닉스는 무려 11.51퍼센트라는 폭발적인 급등세를 보였습니다. 이러한 급격한 지수 상승으로 인해 장 초반부터 프로그램 매수호가 일시효력정지 제도인 사이드카가 3거래일 만에 다시 발동되는 소동이 벌어지기도 했습니다. 특히 SK하이닉스의 약진은 눈부셨습니다.

종가 기준으로 글로벌 시가총액 순위에서 마이크론테크놀로지와 일라이릴리를 제치고 세계 14위에 등극하며 한국 반도체의 글로벌 위상을 다시 한번 입증했습니다. 다만 이번 상승장은 시가총액 상위 대형주에만 자금이 쏠리는 극심한 양극화 현상을 보였습니다. 지수는 급등했지만 실제 상승한 종목은 147개에 불과했던 반면, 하락한 종목은 738개에 달해 대다수의 투자자들이 소외되는 현상이 나타났습니다. 이러한 불장 속에서 글로벌 투자은행들은 코스피의 목표치를 파격적으로 상향하며 이른바 만스피 시대의 도래를 예고하고 있습니다.

인공지능 즉 AI의 수익화 가능성에 대한 시장의 우려가 완화되고, 국내 반도체 기업들이 보여주는 압도적인 이익 성장세가 맞물리면서 장밋빛 전망이 쏟아지고 있습니다. JP모건은 최근 보고서를 통해 코스피의 기본 목표치를 9000포인트로, 낙관적인 시나리오에서는 1만 포인트까지 높여 잡았습니다. 이는 지난 4월에 제시했던 7000포인트와 8500포인트라는 수치와 비교했을 때 매우 공격적인 상향 조정입니다.

JP모건의 분석에 따르면 AI 기업들이 모델의 역량을 강화하고 신규 자금을 성공적으로 확보하면서 수익성 논란을 잠재우고 있으며, 이는 고스란히 한국 반도체 시장의 기회로 작용하고 있습니다. 또한 중동 분쟁 등의 지정학적 리스크로 원자재 가격이 상승하고 금융 여건이 긴축될 가능성이 높은 상황에서, AI 경쟁력과 안보 및 회복력 측면에서 강점을 가진 한국 시장에 대한 투자 비중을 확대할 것을 강력히 권고했습니다. 특히 JP모건은 현재의 반도체 시장이 단순한 사이클의 반등을 넘어 공급 부족으로 인한 메모리 업사이클이 예상보다 길게 유지되는 고점 장기화 국면에 진입했다고 진단했습니다.

고대역폭메모리인 HBM의 경우 이미 수 분기 분량의 가격과 물량 계약이 완료된 공급자 우위 시장이며, 심지어 고객사들이 공급 부족을 우려해 2027년 물량까지 앞당겨 발주하고 있다는 점을 핵심 근거로 들었습니다. 이에 따라 반도체 업종의 강력한 상승 모멘텀이 2028년까지 유지될 것이라는 전망입니다. 선호 업종으로는 메모리 반도체 외에도 지배구조 개혁의 수혜가 예상되는 SK와 삼성물산 등의 지주사, 그리고 삼성생명과 같은 보험사를 꼽았습니다.

아울러 방산, 전력기기, 로보틱스, 원자력, 조선 등 한국이 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 수출 산업 테마 역시 유망하게 평가하며, 급격한 상승에 따른 조정이 오더라도 이를 오히려 비중 확대의 기회로 활용해야 한다고 강조했습니다. 국내 증권가에서도 이에 못지않은 파격적인 분석이 제기되었습니다. 현대차증권은 단기 코스피 밴드의 상단을 무려 1만 2000포인트까지 열어두었습니다. 이러한 극단적인 상향 조정의 근거는 반도체 업종의 폭발적인 이익 성장세와 비교해 여전히 낮은 수준에 머물고 있는 밸류에이션입니다.

현대차증권의 분석에 따르면 코스피 반도체 업종의 12개월 선행 주가수익비율인 PER은 5.17배에 불과합니다. 반도체 업종의 향후 1년 당기순이익 추정치가 작년 말 136조 7000억 원에서 최근 537조 원으로 약 293퍼센트나 급증했음에도 불구하고, 시가총액 상승률은 135퍼센트에 그쳤기 때문입니다. 즉, 기업이 벌어들이는 돈의 증가 속도를 주가가 전혀 따라가지 못하고 있는 심각한 저평가 상태라는 분석입니다.

과거 이익 피크아웃 직전의 평균 PER 최저치인 6.25배까지만 회복하더라도 지수는 추가 상승 여력이 충분하며, AI 설비투자가 지속적으로 확대될 경우 PER 8배 수준까지 상승할 수 있다고 보았습니다. 결론적으로 현재의 코스피 랠리는 AI라는 거대한 시대적 흐름과 한국 반도체 기업들의 기술적 우위가 결합된 결과물입니다. 미국 하이퍼스케일러들의 설비투자 규모가 내년에 1조 달러를 넘어설 경우, 국내 기업들의 밸류에이션은 글로벌 경쟁사인 마이크론 수준인 8배까지 빠르게 상승할 가능성이 큽니다.

물론 AI 경쟁 심화로 인해 설비투자 심리가 위축될 경우 약 20퍼센트 수준의 하락장이 올 수 있다는 경고도 있지만, 전반적인 시장의 분위기는 한국 증시의 재평가 즉 리레이팅이 본격적으로 시작되었다는 쪽에 무게가 실리고 있습니다. 반도체뿐만 아니라 전력망 확충과 조선업의 부활, K-방산의 글로벌 확장세 등이 복합적으로 작용하며 코스피는 이제껏 경험하지 못한 새로운 지평을 열어가고 있습니다. 투자자들은 단기적인 변동성에 일희일비하기보다 산업의 근본적인 이익 성장 추세와 밸류에이션의 회복 과정에 주목하며 전략적인 포트폴리오를 구성해야 할 시점입니다





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