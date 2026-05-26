코스피 사상 최초 8천 포인트 돌파, 기관 매수와 레버리지 ETF 기대감이 상승 견인

코스피가 5월 26일 장마감 기준 8,047.51에 사상 최초 8천 포인트를 넘었다. 미국·이스라엘-이란 전쟁 위험 완화와 국제 유가 급락, 삼성·SK하이닌스 레버리지 ETF 출시 기대감, 외국인 매도 축소와 기관 매수 확대가 복합적으로 작용했다.

코스피 가 5월 26일 장마감 기준으로 사상 처음으로 8천 포인트를 넘어섰다. 이날 코스피 는 전일 대비 2.55% 오른 8,047.51에 마감했으며, 이는 15일에 8천을 일시적으로 돌파한 뒤 6거래일 만에 다시 최고치를 경신한 것이다.

이 같은 상승은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 먼저 미국과 이스라엘-이란 사이의 전쟁 위험이 완화되면서 국제 유가가 급락했고, 이는 글로벌 위험 선호도를 높이는 호재로 작용했다. 동시에 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 출시가 임박하면서 대규모 자금 유입에 대한 기대감이 증시 전반에 퍼졌다. 외국인 투자자는 순매도 규모를 크게 줄였으며, 기관 투자자는 9,100억 원 규모의 순매수를 기록해 지수 상승을 견인했다.

코스피 시가총액 역시 사상 최고인 6,581조 원을 기록, 영국·캐나다를 제치고 전 세계 시가총액 기준 7위에 올랐다. 주요 대형주들의 흐름도 눈에 띄었다. SK하이닉스는 전일 대비 5.72% 오른 2,052만 원에 마감해 ‘200만 닉스’를 달성했으며, 삼성전자는 장중 30만 원을 넘어섰지만 상승폭을 줄이며 2.22% 오른 2억 9,900만 원에 마감했다. 과거 15일 이후 외국인이 연속적으로 주식을 매도했지만, 최근에는 매도 규모가 1,800억 원으로 크게 감소했다.

반면 개인 투자자는 6,100억 원 규모로 자금을 회수했으나, 기관 투자자의 9,100억 원 순매수가 이를 상쇄하며 코스피를 끌어올렸다. 특히 5월 21일에도 기관이 2조 9천억 원을 순매수해 지수가 8.42% 급등한 바 있다. 이번 상승은 향후 시장 흐름에 중요한 신호를 제공한다. 레버리지 ETF의 최초 설정금액이 약 4조 원에 달할 것으로 예상되며, 이는 금융투자 부문의 매수 비중을 크게 늘릴 것으로 보인다.

또한 외국인 투자자의 삼성전자와 SK하이닉스 보유 비중이 각각 48.32%와 51.61%로 52주 최저치를 기록하면서 외국인 매도 압력이 약화되었다. 미국과 이란 사이의 종전 협상이 진전되고 있다는 소식도 아시아 증시에 긍정적인 영향을 미쳤다. 한편, 5월 28일에는 국민연금의 국내 주식 보유 비중이 결정되는 기금운용위원회 논의가 주목받고 있다. 최근 증시 활황으로 국민연금의 국내 주식 비중이 목표치를 넘어섰을 가능성이 크며, 증권가에서는 기금위가 주식 비중을 추가 확대할 것으로 전망하고 있다





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