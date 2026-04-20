코스피·코스닥 역대 최대 배당 시대 개막, 주주 환원 정책 강화로 체질 개선

2025년 결산 기준 코스피와 코스닥 시장이 사상 최대 배당액과 국고채 수익률을 상회하는 시가배당률을 기록하며 적극적인 주주 환원 정책의 성과를 보였다.

최근 대한민국 자본시장에서 기업들이 주주 가치 제고를 위해 그 어느 때보다 적극적인 배당 정책을 펼치고 있다. 2025년 결산 기준 코스피 와 코스닥 시장 모두 사상 최대 규모의 배당금을 기록했으며, 이러한 흐름은 기업들의 영업이익 증가와 정부의 밸류업 프로그램 및 세제 혜택에 따른 주주 환원 기조가 맞물린 결과로 풀이된다. 특히 유가증권시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 배당 총액 증가를 견인하며 시장의 성장을 주도했다. 삼성전자는 배당소득분리과세 요건을 충족하며 배당액을 크게 늘렸고, SK하이닉스는 기록적인 영업이익 상승을 바탕으로 전년 대비 38%나 증가한 배당금을 지급하며 주주들의 기대에 부응했다. 현대차 역시 순이익 변동에도 불구하고 배당 성향을 상향 조정하며 주주 친화적인 정책을 강화했으며, KB금융을 포함한 주요 금융지주사들 또한 자사주 소각과 결합된 통 큰 배당 정책을 선보이며 배당 성향을 실질적으로 끌어올리는 모습을 보였다.

배당소득분리과세 제도의 도입은 이러한 변화의 핵심적인 촉매제 역할을 했다. 상장사들이 세제 혜택 요건을 충족하기 위해 배당 성향을 높이고 배당 총액을 증액함에 따라, 12월 결산 법인 중 255개사가 고배당 공시를 단행했다. 이들이 지급한 총 배당금은 약 22조 7000억원으로, 전체 현금 배당액의 64.9%에 달하는 수치다. 한국거래소 데이터에 따르면, 이들 고배당 공시 기업의 평균 시가배당률은 일반 법인보다 월등히 높은 수준을 기록했으며, 업종별로는 금융, 전기가스, 건설 부문이 특히 두각을 나타냈다. 이는 단순히 기업이 이익을 쌓아두는 시대에서 이익을 주주와 공유하는 선순환 구조로 자본시장의 체질이 개선되고 있음을 보여주는 유의미한 지표다. 코스닥 시장의 변화는 더욱 주목할 만하다. 코스닥 기업들의 배당 총액이 사상 처음으로 3조원을 돌파했다는 점은 소형주 및 성장주 중심의 코스닥 시장이 성숙기에 접어들었음을 방증한다. 지난해 코스닥 상장사 중 666개사가 배당을 실시하여 전년 대비 8.8% 증가한 참여율을 보였으며, 총 배당금은 34.8% 급증했다. 특히 코스닥 법인의 평균 시가배당률이 2.637%를 기록하며 국고채 1년물 수익률을 4년 만에 추월한 것은 투자자들에게 배당주로서의 매력을 충분히 입증한 사례다. 실제로 5년 연속 배당을 실시한 기업들의 주가는 같은 기간 코스닥 지수 하락세와는 대조적으로 18.5%의 상승률을 기록하며 안정적인 투자처로서의 가치를 증명했다. 결론적으로 밸류업 프로그램의 확산과 기업들의 주주 중심 경영 철학이 정착되면서, 한국 주식시장은 배당을 통한 가치 투자와 시장 안정성이 동시에 확보되는 성숙한 투자 환경으로 빠르게 진화하고 있다





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