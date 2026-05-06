코스피 7천 돌파…삼성전자·SK하이닉스 10% 급등, '황제주' 에스케이스퀘어 등장

코스피 지수가 장중 7천을 돌파하며 신기록을 세우면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 종목이 10% 이상 급등했다. 에스케이스퀘어는 한주당 100만원을 넘으며 '황제주' 반열에 올랐다. 미국과 이란의 지정학적 리스크가 해소되면서 글로벌 증시가 호조를 보이고 있다.

코스피 지수가 장중 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서는 직원들이 축하 세리머니를 벌이고 있다. 한국거래소 수치를 보면, 코스피 는 이날 오전 9시3분 기준 전 거래일 대비 5.4% 오른 7311.54에 거래되고 있다.

지난 4일 6900을 처음 돌파한 데 이어 연속해서 신기록을 세우고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 2.25% 오른 7093.01에 출발해 급격히 상승폭을 넓혔다. 코스피200선물 지수는 전 거래일 대비 5% 이상 상승하며 매수 사이드카가 발동했다. 매수 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 오른 상태가 1분 이상 지속할 경우 프로그램 매수호가를 5분간 정지하는 제도다.

유가증권시장에 올해 들어 6번째 매수 사이드카다. 유가증권시장 시가총액 1·2위인 삼성전자와 에스케이(SK)하이닉스는 10%대 급등하고 있다. 오전 9시7분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 10.11% 오른 25만6000원에, 에스케이하이닉스는 10.09% 오른 159만3000원을 나타내고 있다. 에스케이스퀘어 역시 11.30% 폭등한 110만3000원을 기록하며 한주당 100만원을 넘는 ‘황제주’ 반열에 올랐다.

국내 증시가 쉬어간 어린이날(전날) 미국과 이란이 4주 만에 교전을 벌이고 한국 선박에서 폭발·화재가 발생하는 등 지정학적 악재가 생겼지만, 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 상당 부분 진전되고 있다고 밝히는 등 우려가 상당 부분 해소된 덕분이다. 이러한 분위기 반전으로 간밤 국제유가가 큰 폭으로 하락하며 미국 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 상승 마감했다.

다우존스30산업평균 지수는 전 거래일보다 0.73% 오른 4만9298.25에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.81% 오른 7259.22에, 나스닥 지수는 1.03% 오른 2만5326.13에 마감하며 각각 사상 최고치 기록을 경신했다. 기업 실적 호조를 반영해 반도체주 중심으로 상승세를 보였다. 마이크론은 11% 오르며 사상 최고가를 기록했고, 인텔은 애플과의 새로운 반도체 공급 협상 소식에 힘입어 13% 가까이 급등했다. 필라델피아 반도체 지수 역시 4.2% 급등하며 사상 최고치를 나타냈다.

전문가들은 이번 상승세가 지속될 가능성을 높게 보고 있다. 특히 글로벌 반도체 수요 증가와 미국 증시의 호조가 국내 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 그러나 지정학적 리스크와 글로벌 금리 인상 가능성 등 변수가 남아 있어 투자자들의 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다





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