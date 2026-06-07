코스피·코스닥 동반 급락… 외국인 20일 연속 '팔자'와 엔비디아 황 CEO 방한 변수

국내 증시가 미국 고용지표 호조에 따른 금리 인상 우려와 뉴욕증시 폭락 영향으로 코스피와 코스닥이 동반 급락했다. 코스피는 8,160.59에 마감하며 5.54% 하락, 코스닥도 1,002.44에 4.50% 떨어졌다. 외국인은 20거래일 연속 순매도하며 역대 9번째 장기 매도세를 보였고, 원/달러 환율은 17년 만에 1,560원을 돌파했다. 한편 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한이 국내 IT 기업들과의 협력 및 신제품 발표로 증시 변수로 작용할 전망이다. 중동 정세 불안도 글로벌 리스크 요인으로 남아 있다.

국내 증시는 5일 미국 고용지표 호조로 인한 금리 인상 우려와 글로벌 증시 약세 영향으로 큰 폭 하락 마감했다. 코스피는 전 거래일 대비 478.82포인트(5.54%) 급락한 8,160.59에, 코스닥은 47.29포인트(4.50%) 하락한 1,002.44에 장을 마감했다.

특히 장 초반 급등락에 대비한 사이드카(프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동되는 등 변동성이 컸다. 외국인은 코스피 시장에서 3조5천387억원을 순매도하며 20거래일 연속 매도세를 이어갔다. 이는 역대 9번째로 긴 순매도 기간이다. 원/달러 환율은 장중 17년 만에 1,560원을 돌파하며 1,559.0원에 마감, 환율 상승이 증시 하락 부담을 가중시켰다.

뉴욕증시가 미국 고용지표 호조로 인해 금리 인상 우려에 3대 지수가 일제히 하락한 여파다. 특히 엔비디아(-6.20%), 마이크론(-13.25%) 등 기술주가 크게 떨어지며 필라델피아반도체지수는 10.26% 폭락했다. 국내 증시를反映한 MSCI 한국 ETF는 14.11% 급락하는 등 해외 자금의 한국 증시에 대한 부정적 인식이 확산됐다. 키움증권 한지영 연구원은 "이번주 코스피는 지난주 금요일 미국 증시 급락 여파 속 달러/원 환율 부담 등을 소화하면서 변동성 확대 국면을 이어갈 전망"이라고 분석했다.

한편 엔비디아 젠슨 황 CEO의 방한이 국내 증시의 변수로 작용할 가능성이 제기된다. 황 CEO는 5일 저녁 SK·LG·네이버 총수들과 '삼소 회동'을 가진 자리에서 "한국에 큰 선물로 엔비디아의 4개 새로운 사업을 가져왔다"고 발표하며 차세대 AI 가속기 '베라 루빈', AI CPU '베라', AI 노트북 'RTX 스파크', 휴머노이드 로봇 및 피지컬 AI용 슈퍼컴퓨터 '젯슨 토르' 등을 공개했다. 이어 7일에는 두산 베어스 홈경기에서 시구를 하고, PC방에서 크래프톤 장병규 의장, 김택진 엔씨 대표 등을 만났다.

최태원 SK그룹 회장과는 '치맥 회동'을 포함해 여러 차례 만남을 가질 예정이며, 전영현 삼성전자 DS부문장(부회장), 서울대, 현대차그룹, 네이버 사옥 등도 방문할 계획이다. 지역 정세와 관련해 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 주말 사이 호르무즈 해협 인근에서 무력 충돌이 이어졌다. 또한 한국시간 5일 새벽 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트를 공습하자, 이란은 이스라엘 북부를 향해 약 10발의 탄도 미사일을 발사했다. 이는 지난 4월 미국-이란 휴전 이후 이란이 이스라엘 본토를 공격한 첫 사례다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 확전 자제를 촉구하면서도 이번 주 월~수요일 중으로 협상 합의 가능성이 있다고 언급했다





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코스피 급락 외국인 순매도 원/달러 환율 엔비디아 젠슨 황 중동 긴장

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