코스피 변동성 확대와 빚투 급증에 대응한 5대 은행 대출 제한 조치

코스피 변동성과 빚투 수요 증가에 맞춰 주요 시중은행들이 신용대출·마이너스통장·주담대 한도 축소 등 대출 관리 강화를 시행하고, 금융당국은 비상관리 체계 가동과 가계부채 점검을 추진한다.

코스피가 변동성 장세를 맞이하면서 자금조달에 대한 수요가 급증하고 있다. 금융당국이 대출 관리 강화를 주문함에 따라 주요 시중은행들이 대출 한도 제한 등 다양한 통제 조치를 시행하고 있다. 13일 금융권 자료에 따르면 KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 등 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 11일 기준 773조6100억원에 달한다.

이는 지난달 말 770조8229억원에 비해 2조7871억원 늘어난 수치이며, 신용대출 잔액은 108조1379억원, 마이너스통장 잔액은 42조7119억원으로 각각 전월 대비 1조6225억원·1조1795억원 급증했다. 주택담보대출은 614조3770억원으로 전월 대비 9890억원 증가하였다. 이러한 수치는 코스피 상승에 힘입어 '빚투(빚을 내어 투자)' 수요가 확대되면서 가계의 신용대출이 급격히 늘어난 결과다. 이에 따라 은행들은 신용대출 비대면 접수를 제한하고 고액 연봉자의 마이너스통장 한도를 축소하는 등 즉각적인 대책을 내놓았다.

하나은행은 고액 연봉자를 대상으로 신용대출 한도를 1억원으로 제한하고, 마이누스통장 만기 연장 시 미사용 한도 감액을 강화했다. 신한은행은 15일부터 비대면 신용대출 일별 접수를 한시적으로 제한하며, 서민금융대출·상생대환대출 등 금융취약계층 지원 상품은 제외한다. 또한 3000만원 초과 마이너스통장의 미사용 한도도 감액하고, 사용률 10% 미만 계좌는 최대 20%까지 한도를 축소한다. KB국민은행은 16일부터 일반신용대출 최대 한도를 1억원, 자동대출(마이너스통장) 한도를 5000만원으로 조정한다.

NH농협은행은 주담대 우대금리를 0.2%포인트, 신용대출 우대금리를 0.1%포인트 축소해 대출금리 하단을 상향 조정하고, MCG 모기지보험 가입을 일시 제한한다. 우리은행은 토스·카카오페이·네이버파이낸셜·핀다·뱅크샐러드 등 대출비교 플랫폼을 통한 신용대출 신규와 대환(갈아타기) 접수를 전면 중단했다. 금융당국은 이번 조치들을 바탕으로 가계부채 점검 회의를 개최하고, 가계부채 증가 추세가 안정될 때까지 비상관리 체계를 가동하기로 했다. 가계대출 전체는 지난달 9조3000억원 증가했으며, 주담대는 4조원 늘었지만 신용대출과 기타대출이 크게 늘어나 전체 증가세를 견인했다.

금융당국은 은행별 관리 목표 달성 여부를 매주 점검하고, 목표 미달성 시 추가 제재를 가할 방침이다. 이러한 일련의 조치는 코스피 변동성 확대와 빚투 수요 급증에 따른 가계부채 위험을 조기에 억제하고, 금융시장의 안정을 도모하기 위한 종합적인 대응으로 평가된다





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