코스피, 이란-이스라엘 갈등 심화 우려에 하락 출발... 외국인 순매도

미국과 이란의 휴전 합의에도 불구하고 이스라엘-레바논 갈등, 호르무즈 해협 재봉쇄 우려로 코스피 하락. 외국인 순매도, 개별 종목 혼조세.

전날 미국과 이란의 2주간 휴전 합의로 상승 마감했던 코스피 가 9일 하락세로 출발했다. 휴전 이후에도 이스라엘 의 레바논 공격으로 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성을 언급하면서 시장의 불확실성이 커진 영향으로 풀이된다. 오전 9시 18분 현재 코스피 는 전 거래일 대비 29.46포인트(-0.50%) 하락한 5842.88을 기록했다. 장 초반에는 45.89포인트(-0.78%) 하락한 5826.45로 시작했으나, 낙폭을 소폭 줄이며 등락을 거듭하고 있다. 전날 미국 뉴욕 증시는 3대 지수가 일제히 급등하는 강세를 보였다. 이스라엘 의 레바논 공격에 대한 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 언급으로 장중 하락세로 전환하기도 했지만, JD 밴스 미국 부통령의 '합의 위반 시 심각한 대가' 발언으로 하락 폭을 만회하고 상승 마감했다. 다우존스30 산업평균 지수는 1325.46포인트(2.85%) 오른 4만7909.92, S&P 500지수는 165.96포인트(2.51%) 오른 6782.

81, 나스닥 지수는 617.15포인트(2.89%) 오른 2만2634.99로 거래를 마쳤다.\유가증권 시장에서는 개인과 기관이 각각 21억원, 686억원 순매수를 기록한 반면, 외국인은 721억원 순매도를 기록하며 차익 실현에 나섰다. 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 삼성전자(-1.66%), SK하이닉스(-1.16%), LG에너지솔루션(-0.37%), 한화에어로스페이스(-1.08%), SK스퀘어(-1.04%), 두산에너빌리티(-1.09%) 등이 하락세를 보였다. 반면 현대차(0.39%), 삼성바이오로직스(0.19%), 기아(1.26%), KB금융(1.03%) 등은 상승했다. 업종별로는 건설(-2.64%), 보험(-1.75%), 기계·장비(-1.04%) 등 대부분의 업종이 하락했다. 코스닥 지수 역시 전일 대비 1.87포인트(-0.17%) 하락한 1087.98에 거래되고 있다. 코스닥 시장에서는 개인이 788억원 순매수를 기록했지만, 외국인과 기관은 각각 279억원, 520억원 순매도를 기록했다. 코스닥 시총 상위 10개 종목은 상승과 하락이 혼조세를 보였다. 에코프로(-1.11%), 에코프로비엠(-1.20%), 알테오젠(-0.80%), 리노공업(-3.08%) 등이 하락한 반면, 삼천당제약(9.48%), 레인보우로보틱스(1.65%), 에이비엘바이오(1.20%), 코오롱티슈진(0.89%), HLB(1.09%), 리가켐바이오(4.15%) 등은 상승했다.\서울 외환시장에서 달러당 원화 환율은 전날보다 10.0원 내린 1480.6원에 거래를 시작했다. 중동 지역의 지정학적 리스크가 여전히 시장에 영향을 미치면서 투자 심리가 위축된 것으로 보인다. 코스피는 전날 미국과 이란의 휴전 합의로 인한 긍정적 기대감에서 벗어나, 이스라엘의 레바논 공격과 그에 따른 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성 등 불확실성에 대한 우려를 반영하며 하락 출발했다. 글로벌 증시의 혼조세와 함께 국내 증시의 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 지정학적 리스크와 기업 실적 발표 등 다양한 요인들을 주시하며 신중한 투자 전략을 펼칠 필요가 있다. 특히, 외환 시장의 변동성 확대는 주식 시장에도 영향을 미칠 수 있으므로, 환율 동향에 대한 면밀한 분석이 요구된다. 앞으로도 중동 지역의 정세 변화에 따라 시장의 방향성이 크게 좌우될 수 있으므로, 관련 뉴스에 대한 지속적인 관심이 필요하다. 투자자들은 리스크 관리를 철저히 하고, 시장 상황에 유연하게 대응하는 자세를 유지해야 할 것이다





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