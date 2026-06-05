코스피 급락 속 사이드카 발동, 외국인 매도와 고환율 악순환 우려

국내 증시가 브로드컴발 반도체 악재와 외국인 매도세, 고환율 등으로 크게 흔들리며 사이드카가 발동됐습니다. 전문가들은 외국인 매도세 진정 여부가 시장 안정의 핵심 변수라고 분석합니다.

사이드카 는 시장이 너무 빠르게 흔들릴 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한하는 장치입니다. 최근 국내 증시에서 사이드카 가 발동되면서 투자자들의 불안감이 커지고 있습니다. 특히 주간 거래에서 원·달러 환율이 1,540원대를 넘어섰는데, 이는 글로벌 금융위기 이후 처음 있는 일입니다.

이처럼 시장이 크게 흔들린 배경에는 미국 반도체 기업 브로드컴의 실적 발표가 영향을 미쳤습니다. 브로드컴이 AI 데이터센터 구축에 필요한 전력 인프라와 부대시설의 투자가 예상보다 더디게 진행되고 있다고 언급하면서 반도체 업종에 대한 투자 심리가 급격히 악화되었습니다. 이러한 소식은 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락으로 이어졌고, 코스피 전체 지수를 끌어내렸습니다. 외국인 투자자들은 이틀 연속으로 매도세를 보이며 차익 실현에 나섰고, 이로 인해 코스피는 큰 폭으로 하락했습니다.

문제는 이러한 외국인 매도가 단순한 차익 실현에 그치는 것이 아니라, 한국 증시에 대한 전반적인 수급 부담을 시사한다는 점입니다. 외국인이 주식을 팔면서 달러를 사들이면 원화 가치는 하락하고 환율은 상승합니다. 환율이 오르면 외국인 투자자 입장에서는 한국 주식의 매력이 떨어지게 되어 추가 매도로 이어질 수 있습니다. 이는 외국인 매도, 환율 상승, 투자 매력 하락, 추가 매도라는 악순환을 초래할 수 있습니다.

이러한 상황에서 당국이 구두 개입에 나섰지만, 시장은 실질적인 달러 수급 변화를 더 중요하게 여기고 있습니다. 고환율은 수입 물가를 상승시켜 기름값, 전기요금, 식료품 가격 등으로 전가될 수 있습니다. 또한 해외여행, 유학, 해외 직구 등 달러 결제 비용이 증가하여 일반 국민의 경제적 부담도 가중됩니다. 이번 시장 불안은 브로드컴 관련 반도체 불안이 차익 실현의 빌미가 되고, 단기 과열 부담과 외국인 매도, 고환율, 구두 개입의 한계가 동시에 겹치면서 발생했습니다.

앞으로 시장이 가장 주목할 것은 외국인 매도세가 멈추는지 여부입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 안정 없이는 코스피 전체 투자 심리 회복이 어려울 것으로 보입니다. 전문가들은 당분간 변동성이 큰 장세가 이어질 것으로 전망하며, 투자자들에게 리스크 관리의 중요성을 강조하고 있습니다





YTN24 / 🏆 2. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

사이드카 외국인 매도 환율 반도체 코스피

United States Latest News, United States Headlines