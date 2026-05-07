코스피 7500선 돌파 시도, 미-이란 종전 협상 기대감에 글로벌 증시 랠리

미국과 이란의 전쟁 종식을 위한 MOU 논의 소식과 뉴욕 증시의 강세에 힘입어 코스피가 장중 7500선을 터치하는 등 강력한 상승세를 보이고 있습니다.

국내 증시의 대표 지수인 코스피 가 미국과 이란 사이의 종전 협상에 대한 강력한 기대감과 뉴욕 증시의 훈풍에 힘입어 기록적인 상승세를 보이고 있습니다. 7일 오전 시장은 전날에 이어 긍정적인 흐름을 이어갔으며, 특히 장중 한때 7500선을 돌파하는 기염을 토하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다.

이날 오전 9시 6분 기준 코스피는 전일 대비 41.83포인트 상승한 7426.39를 기록 중이며, 장 초반에는 114.51포인트가 급등한 7499.07로 출발하며 시장의 뜨거운 열기를 반영했습니다. 이러한 급등세의 배경에는 지정학적 리스크 완화라는 거대한 호재가 자리 잡고 있습니다. CNN과 악시오스 등 주요 외신들에 따르면 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 구체적으로 논의하고 있는 것으로 알려졌습니다. 중동 지역의 긴장 완화는 글로벌 공급망의 안정화와 유가 하락 가능성을 시사하며, 이는 곧 전 세계적인 위험자산 선호 심리를 자극하는 촉매제가 되었습니다.

이러한 흐름은 전날 뉴욕 증시에서도 명확하게 나타났습니다. 미국 기업들의 실적 발표에 대한 낙관적인 전망이 이어지는 가운데, 지정학적 불안 해소라는 대형 호재가 더해지며 S&P 500 지수는 1.46% 상승한 7365.10에, 나스닥 지수는 2.02% 급등한 2만 5838.94에 마감했습니다. 다우존스30 산업평균 지수 역시 1.24% 오른 4만 9910.59를 기록하며 3대 지수가 일제히 강세를 보였습니다. 하지만 국내 시장의 내부 역학 관계를 살펴보면 다소 엇갈린 모습이 관찰됩니다.

개인 투자자들은 약 3조 9126억 원이라는 막대한 자금을 투입하며 순매수세를 주도하고 있는 반면, 외국인과 기관 투자자들은 각각 2조 6978억 원과 1조 2565억 원을 순매도하며 차익 실현에 나서는 모습입니다. 이는 개인들이 미래의 성장 가능성과 평화 무드에 베팅하는 반면, 기관과 외국인은 단기 급등에 따른 리스크 관리 차원에서 물량을 정리하고 있는 것으로 풀이됩니다. 종목별로는 시가총액 상위주들 사이에서 희비가 엇갈리고 있습니다.

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.79%, 0.81% 상승하며 반도체 업황의 회복세를 증명했고, 특히 현대차(6.27%)와 두산에너빌리티(7.72%), HD현대중공업(3.63%) 등이 가파른 상승곡선을 그리며 지수 견인차 역할을 했습니다. 반면, 전쟁 종식 기대감은 역설적으로 방산주에는 악재로 작용하여 한화에어로스페이스가 3.00% 하락하는 모습을 보였습니다. LG에너지솔루션(-1.56%)과 삼성바이오로직스(-0.27%) 등 일부 대형주 역시 소폭 조정세를 겪었습니다. 업종별로는 건설업이 5.05%나 급등하며 가장 눈에 띄는 상승폭을 기록했으며, 제약과 전기 전자 업종이 그 뒤를 이었습니다.

건설업의 강세는 글로벌 경기 회복에 따른 인프라 투자 확대 기대감이 반영된 결과로 분석됩니다. 코스닥 시장 또한 긍정적인 흐름을 타며 전일 대비 0.41% 상승한 1215.11에 거래되고 있습니다. 코스닥에서는 외국인과 기관이 각각 577억 원과 248억 원을 순매수하며 시장을 뒷받침하고 있으며, 개인은 735억 원 규모를 매도하고 있습니다. 특히 바이오와 로봇 섹터의 강세가 두드러지는데, 코오롱티슈진이 12.55% 폭등했으며 리가켐바이오(3.34%), 레인보우로보틱스(3.28%), 에코프로비엠(4.16%) 등이 일제히 상승하며 기술주 중심의 매수세가 유입되고 있음을 보여주었습니다.

다만 에코프로와 리노공업은 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어간 양상입니다. 한편, 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전일 대비 6.5원 오른 1448.6원에 거래를 시작하며 강달러 기조가 여전히 유지되고 있습니다. 이는 증시의 상승세와는 별개로 글로벌 통화 시장의 불확실성이 여전함을 시사하며, 향후 환율 변동성이 외국인 투자자들의 수급에 어떤 영향을 미칠지가 관전 포인트가 될 전망입니다.

결론적으로 현재의 시장은 지정학적 평화라는 강력한 외부 동력과 업종별 순환매가 맞물려 역동적으로 움직이고 있으며, 실제 MOU 체결 여부와 미국 연준의 통화 정책 방향이 향후 추가 상승 여력을 결정지을 핵심 변수가 될 것으로 보입니다





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코스피 미이란협상 뉴욕증시 주식시장 환율

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